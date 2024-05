"Wir müssen vergessen, dass wir wohlhabend sind": Spalletti formt Italien

Nach enttäuschenden WM-Jahren steht für die italienische Nationalmannschaft wieder ein wichtiges Großereignis bevor - die Europameisterschaft im Nachbarland Deutschland, an das es beste Erinnerungen gibt. Trainer Luciano Spalletti will mit dem EM-Titelverteidiger hoch hinaus und dreht dazu schon jetzt an ein paar Stellschrauben.

In Coverciano, einem Stadtquartier im südöstlichen Teil von Florenz, hat sich die italienische Nationalmannschaft aktuell zurückgezogen. Hier im Centro Tecnico Federale des Nationalverbands FIGC nimmt die Vorbereitung auf die EM 2024 (15. Juni bis 15. Juli) voll an Fahrt auf.

Und das mit einem klaren Ziel vor Augen: Nach den gänzlich verpassten Weltmeisterschaften in Russland 2018 und Katar 2022 strebt die Squadra Azzurra wieder nach Höherem und möchte im Optimalfall den in England überraschend gewonnenen EM-Titel verteidigen. Es wäre, sollte neben der harten Gruppe B auch die ganze K.-o.-Runde überstanden werden, der zweite Coup in Deutschland nach dem WM-Sieg 2006.

"Ich möchte glückliche Menschen sehen"

Was es dazu laut Spalletti, der an diesem Freitag seine erste Pressekonferenz im Rahmen der EM-Vorbereitung gehalten an, braucht? Die totale Hingabe.

"Wir müssen vergessen, dass wir wohlhabend sind und alles haben", so der Nachfolger von Roberto Mancini (inzwischen Nationaltrainer von Saudi-Arabien). "Wir müssen bereit sein, unser Bestes zu geben." Denn nur dann wisse man, wenn man verliert, "dass wir nicht schuld sind. Das würde bedeuten, dass wir auf einen Gegner getroffen sind, der besser ist als wir."

Spalletti selbst geht dabei mit Leidenschaft an seine Aufgabe, auch wenn er gerne mehr Zeit gehabt hätte: "Ich bin in diese Rolle gedrängt worden, ich hätte mehr Zeit haben können am Ende des Tages. Aber das geht jedem so. Mein Herz schlägt aber jetzt vor Vorfreude und vor dem, was wir erleben werden. Ich möchte glückliche Menschen sehen. Wir möchten, dass die Menschen in unserem Land zufrieden sind, wenn wir zurückkehren - wir möchten sie berühren." Heißt auch: neben erfolgreichem Fußball auch schöne Darbietungen anbieten.

So soll die Squadra Azzurra laut Einteiler Spalletti zwar geordnet daherkommen etwa mit stabiler Viererkette, daneben aber auch Freiraum für die Kreativen anbieten: "Die besten Teams wissen, wie man mit vier hinten und drei davor spielt und trotzdem unberechenbar ist."

Buffon als heimliche Nummer 10

Bei seinen Ausführungen kam Spalletti, der nach dem Verzicht auf Lazio-Kapitän Ciro Immobile die Azzurri-Binde an Keeper Gianluigi Donnarumma (25, PSG) reichen wird, auch auf seine Kaderauswahl zu sprechen - und darauf, dass Akteure wie der verletzte Francesco Acerbi von Meister Inter, Giacomo Bonaventura von der AC Florenz oder Manuel Locatelli von Juventus außen vor geblieben waren. "Es tut mir leid für all jene, die Zuhause bleiben mussten. Aber ich glaube fest, dass die, die hier sind, die am besten verfügbaren Spieler sind. Und natürlich trage ich am Ende des Tages für alles die Hauptverantwortung, doch Verantwortung macht mir Freude. Ich habe alles, was ich brauche - der Verband ist meinen Bitten nachgekommen - auch mit ihm."

Dabei deutete der Napoli-Meistertrainer des letzten Jahres auf Gianluigi Buffon. Italiens Torwartlegende, selbst als Teil der Azzurri 2006 Weltmeister in Deutschland geworden, hatte seine Karriere im letzten Jahr bei Serie-B-Klub Parma beendet und ist nun im Alter von 46 Jahren als Nachfolger des im Januar 2023 verstorbenen Ex-Nationalspielers Gianluca Vialli Teil der Squadra-Stabes.

Zum Thema: "Er war der Größte" - Gigi Buffon hinterlässt eine Enzyklopädie an Erfolgsgeschichten

Buffon, so Spalletti weiter, sei eine wahre Größe und helfe allen im Team dabei, weiter und an die Grenzen zu kommen. "Da haben wir einen großen Champion in unseren Reihen, der heute auch schon eine Rede gehalten hat" und besondere Dinge aus seiner Karriere etwa von der WM 2006 verraten habe. Der langjährige Juve- und PSG-Keeper stelle laut Spalletti eine Nummer 10 dar - "auch wenn er im Tor gespielt hat".

Fagioli zeigt sich reumütig

Ist nach seiner monatelangen Sperre erst kürzlich wieder als aktiver Juve-Profi aufs Feld zurückgekehrt - und nun Teil der italienischen EM-Auswahl: Nicolo Fagioli. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Über die Nominierung von Nicolo Fagioli, dessen Berufung kritisch aufgenommen worden war, verlor Italiens Coach auch noch ein paar Worte. Der 23-jährige Profi von Juventus war schließlich erst kürzlich nach seiner siebenmonatigen Sperre wegen eines Wettskandals als aktiver Profi zurückgekehrt und nun eben ins Nationalteam zurückgenommen worden.

Erst einmal sei das eine sportliche Entscheidung gewesen: "Er bringt Qualität und Kreativität mit." Darüber hinaus habe ihn der Mittelfeldmann auch auf menschlicher Ebene überzeugt und "wundervolle Dinge gesagt. Wenn wir seine Sünden bewerten, hat er denke ich auch ein wenig Verständnis verdient. Er hat nicht auf seine eigenen Spiele gewettet. Er hat gewettet, weil er sich dieser Versuchung nicht widersetzen konnte."

Gegenüber der Gazzetta dello Sport hat sich der in psychologischer Behandlung befindliche Fagioli auch selbst dieser Tage geäußert und unter anderem Folgendes zu Protokoll gegeben: "Eine Sucht wie diese ist nie wirklich besiegt. Ich weiß nur, dass ich nicht aufgehört habe und nicht aufhöre, sie zu bekämpfen. Ich wäre ein Lügner, wenn ich behaupten würde, dass sie nicht immer wieder auftaucht, dass sie nicht ab und zu ihr verführerisches Lied anstimmt. Aber jetzt zähme ich sie, indem ich einfach daran denke, wie sehr sie mich verletzt hat. Und ich weiß, dass es so etwas wie 'Ich tue es nur einmal' nicht gibt, denn diese Schlange klammert sich an dich und lässt dich nie wieder los." Er sei während dieser dunklen Stunden nicht mehr Herr seiner selbst gewesen. "Die Spielsucht hatte mein Leben verschlungen, sie war zu einem Alptraum geworden. Ich wurde von einem Vakuum verschluckt, das niemandem ins Gesicht schaut."

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bietet Betroffenen von Glücksspielsucht oder problematischem Glücksspielverhalten Hilfestellung - und zwar allen Spielenden, Angehörigen und Interessierten. Zu erreichen ist die Anlaufstelle montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr sowie freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr unter der kostenfreien Nummer 0800 1 37 27 00.