"Wir müssen uns verbessern": So plant der TV Großwallstadt 2024/25

Der Kader des TV Großwallstadt für die Saison 2024/25 steht. Michael Spatz, der Geschäftsführer und Sportliche Leiter des Handball-Zweitligisten, hat eine klare Forderung an das Team.

Am 22. Juli startet die neu formierte Mannschaft des TV Großwallstadt in die Saisonvorbereitung.

Fünf Spieler haben den TVG nach der abgelaufenen Spielzeit verlassen: Frieder Bandlow (HSG Nordhorn-Lingen), Adrian Kammlodt (HSG Freiberg), Petros Boukovinas (HSC 2000 Coburg), Görkem Bicer (Ziel unbekannt) und Simon Strakeljahn (TSG A-H Bielefeld.

Dem gegenüber stehen sieben externe Neuzugänge: Patrick Gempp (Dessau-Roßlauer HV), Nils Kretschmer (HC Elbflorenz), Karl Roosna (1. VfL Potsdam), Stefan Hanemann (TuS Vinnhorst), Romas Aukstikalnis (HC Empor Rostock), Joel Zimmer (Rhein-Neckar Löwen Jugend) und Maximilian Horner (VfL Lübeck-Schwartau).

Zudem erhalten Konstantin Knabe (TVG U23), Emil Shchurov (TVG Akademie) und Niklas Ihmer (TV Kirchzell) ein Zweitspielrecht.

TVG stellt sich professioneller auf

Im Trainerteam gibt es ebenfalls Zuwachs. Neben Cheftrainer Michael Roth werden weiterhin Povilas Babarskas als Co-Trainer und Ludwig Anders als Athletiktrainer fungieren. Neu im Team ist Thomas Bolling, dem die Rolle als Torwarttrainer zuteil wird.

Auch im medizinischen Bereich gibt es Veränderungen: Der langjährige erfahrene Mannschaftsarzt Dr. Jörg Petermann gibt den Staffelstab an die nächste Generation weiter: Mit Dr. Manuel Bachmann und Jana Vorbeck steht dem Team nun ein junges und motiviertes Ärztepaar zur Seite. Im physiotherapeutischen Bereich wird Mona Habel vom benachbarten Medizinischen Trainingszentrum in Großwallstadt zusammen mit Vroni Mahr die Mannschaft betreuen.

"Unser Ziel ist es, uns immer weiter zu professionalisieren. Dies haben wir auch in diesem Jahr wieder gemacht", erklärt Michael Spatz die Veränderungen im Trainerstab und im medizinischen Bereich.

Spatz: "Müssen uns verbessern"

Der Geschäftsführer und Sportliche Leiter des TVG meint: "Der Kader - da bin ich mir sicher wird sich zu einer tollen Mannschaft formen. Natürlich müssen einige neue Spieler integriert werden. Doch wir haben uns bei der Zusammenstellung viele Gedanken gemacht und sind uns sicher, dass wir mit diesem Team eine erfolgreiche Saison spielen werden."

Spatz stellt klar: "Und hier sind wir auch in der Pflicht und müssen uns verbessern." Die vergangene Spielzeit beendete Großwallstadt auf dem 14. Platz.

Sommerfahrplan des TV Großwallstadt

22. Juli - Trainingsauftakt

24. Juli, 16 Uhr - öffentliches Training für Presse und Fans

26./27. Juli - Untermain Cup in Miltenberg/Großwallstadt

28. Juli, 15 Uhr - Fußball-Freundschaftsspiel SG Krausenbach/Hobbach/Wintersbach gegen TVG

3. August - Frisch Auf Göppingen gegen TVG

7. August, 18 Uhr - TVG gegen Dessau-Roßlauer HV

10. August - Geider Cup in Östringen

16. - 18. August - S-Cup in Altensteig

23. August - Rhein-Neckar Löwen gegen TVG

24./25. August - Präsentation Stadtfest Aschaffenburg

30. August - SG Wallau/Massenheim gegen TVG

31. August - TB 03 Roding gegen TVG (Benefizspiel)

bec

Kader TV Großwallstadt 2024/25