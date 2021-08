"Wir müssen uns verbessern": Härtel warnt vor dem "Rückkampf" gegen Heidenheim

Am vergangenen Wochenende hat Hansa Rostock den 1. FC Heidenheim im Pokal geschlagen. Nun folgt das Aufeinandertreffen in der Liga. Kogge-Trainer Jens Härtel ist gewarnt.

Will mit Hansa Rostock auch das zweite Duell gegen Heidenheim gewinnen: Cheftrainer Jens Härtel. Bundesliga Collection via Getty Images

Den 3:2-Sieg in der Verlängerung haben Mannschaft und Fans des FC Hansa ausgiebig gefeiert. "Am Ende des Tages sind wir der glückliche Sieger in einem ausgeglichenen Spiel", hatte Härtel das Erstrunden-Match im Pokal gegen Heidenheim zusammengefasst. "Jetzt sind wir gespannt auf nächste Woche, auf den 'Rückkampf' in Heidenheim. Die werden genügend Wut im Bauch haben, das wird eine unangenehme Aufgabe."

Womit Härtel richtig liegt, denn sein Gegenüber, Heidenheims Frank Schmidt, erklärte am Freitag, dass ihn das Pokalspiel noch immer "ankotzt", insbesondere die Art und Weise, wie sich die Schwaben an der Ostsee aus dem Wettbewerb verabschiedet hatten. Das Pokalspiel habe der FCH aufgearbeitet, seine Schlüsse gezogen.

Umschaltspiel im Fokus

Eine Analyse hatte auch Härtel angekündigt - und trotz des späten Siegtreffers durchaus Potenzial erkannt, wie er am Freitag betonte: "Wir treffen auf einen hochmotivierten Gegner, der sich für das Aus im Pokal revanchieren will. Wenn wir dort bestehen wollen, müssen wir uns weiter verbessern." Ein Aspekt war dabei das Umschaltverhalten "in beide Richtungen". Auf dem Heidenheimer Schlossberg will sich die Kogge nicht von entschlossenen Gastgeber überraschen lassen, vielmehr konzentriert daran arbeiten, den guten Saisonstart mit dem Pokal-Weiterkommen und drei Zählern aus zwei Liga-Spielen fortzusetzen.

Julian Riedel, der am Sonntag 15 Minuten auf dem Feld stand, steht seinem Team dabei trotz leichter Rückenprobleme zur Verfügung. Maurice Litka (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Tobias Schwede (Aufbautraining nach schwerer Wadenprellung) hingegen sind noch keine Option.