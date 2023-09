"Wir müssen uns nicht hinter anderen Ligen verstecken"

Der Saison-Auftakt in der Frauen-Bundesliga steht an. Die Vorfreude bei den Beteiligten ist groß - auch weil der Zuschauer-Zuspruch für den deutschen Frauen-Fußball nach wie vor groß ist.

Die DFB-Vizepräsidentin hat gute Neuigkeiten zu verkünden: Für das Nations-League-Spiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen Island in Bochum am 26. September sind bereits 11.000 Tickets verkauft worden. "Die Fans wollen zurückkommen, sie stehen an unserer Seite", freut sich Sabine Mammitzsch. Leichte Zweifel mag es durchaus gegeben haben nach der aus deutscher Sicht so verkorksten Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland mit dem Vorrunden-Aus der DFB-Elf. Aber die Anzeichen sprechen dafür, dass die Anhänger dem Fußball der Frauen in Deutschland gewogen bleiben.

Fast 20.000 Zuschauer kamen am vergangenen Freitag zum Pokalspiel des FC St. Pauli gegen den HSV (1:7). Und am Freitag (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) dieser Woche eröffnet der SC Freiburg die neue Bundesliga-Saison mit der Partie gegen Meister FC Bayern. Für das Spiel im Dreisam-Stadion sind auch schon 9000 Tickets verkauft worden. "Ich hoffe, dass mehr als 10.000 Zuschauer kommen werden", wünscht sich Freiburgs Kapitänin Hasret Kayikci. "Es wird ein besonderes Spiel für uns."

Drei weitere Highlight-Spiele sind für sie neue Saison schon festgezurrt: Werder Bremen gegen den 1. FC Köln, RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Alle Partien werden am 4. Spieltag Mitte Oktober ausgetragen. In der vergangenen Saison konnte die Frauen-Bundesliga ihre Zuschauer-Zahlen um satte 220 Prozent erhöhen. Im Schnitt kamen 2700 Fans zu den Bundesliga-Spielen. "Das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung", sagt Manuel Hartmann vom DFB. Und die Entwicklung soll nachhaltig sein. Für weiteren Optimismus sorgt, dass die Fernseh-Präsenz zukünftig deutlich steigen wird.

"Ich bin überzeugt, dass die WM keine großen Einschnitte mit sich bringen wird", ist auch Tobias Trittel optimistisch. Trittel bekleidet beim VfL Wolfsburg die Position Koordinator Sport Frauenfußball und ist zudem Vorsitzender des Ausschusses Frauen-Bundesligen. Der VfL Wolfsburg, so Trittel, habe bereits 1800 Dauerkarten für die neue Saison verkauft. Im Vorjahr waren es noch 1000 Dauerkarten gewesen. Trittels Fazit: "Wir müssen uns mit der Bundesliga nicht hinter anderen Ligen verstecken."