"Wir müssen gemeinsam dort rauskommen": Lustenaus zäher Weg aus der Krise

Den Abschied aus dem Reichshofstadion wollte sich Austria Lustenau mit dem ersten Sieg in der aktuellen Saison versüßen. Geworden ist es schlussendlich erneut eine Niederlage, weswegen die Vorarlberger auch nach 14 Spieltagen immer noch auf den ersten Dreier warten. Coach Markus Mader übt sich weiter in Durchhalteparolen.

Drei Punkte nach 14 Spieltagen, kein Sieg und nach dem Sieg der WSG Tirol nun schon fünf Punkte vom Vorletzten entfernt: Die bisherige Saison von Austria Lustenau gleicht einem Albtraum, aus dem man trotz großem Bemühens nicht erwachen will. Die Vorarlberger legten den schlechtesten Saisonstart einer Mannschaft seit 2017 hin, als der SKN St. Pölten nach 14 Spieltagen ebenso noch keinen Sieg und nur drei Zähler am Konto hatte und sich am Ende als Absteiger vom Erstligafußball verabschieden musste. Auch der Abschied aus dem Reichshofstadion ging mit einer 2:3-Heimniederlage gegen den Wolfsberger AC ebenso in die Hose wie der Versuch, endlich mit einem vollen Erfolg für ein wenig Selbstbewusstsein in einer schwierigen Spielzeit zu sorgen. Alle acht bisherigen Heimspiele in der aktuellen Saison gingen verloren, mit lediglich sieben Treffern stellt man die schwächste Offensive und mit bereits 32 Gegentreffern die schwächste Defensive. Die Alarmglocken im "Ländle" schrillen bereits seit Monaten und scheinen sich derzeit nicht abschalten zu lassen.

Coach Markus Mader wirkte nach der neuerlichen Pleite bedrückt, aber nicht hoffnungslos. Obwohl der Cheftrainer der Lustenauer angesichts der bislang zermürbenden Saison allen Grund dazu hätte, verschwendete er auch nach der Pleite gegen den WAC im Interview bei "Sky" keinen Gedanken ans Aufgeben: "Ich sehe das gelassen. Es geht vor allem um den Verein, und nicht nur um mich. In den letzten zwei Jahren haben wir sehr viel erreicht und super performt. Wir waren fast im Europacup. Jetzt geht es nicht so gut und wir müssen gemeinsam dort rauskommen. Dafür muss ich alles tun als Trainer und das mache ich." Doch obwohl es der Trainer mit Personal- und Taktikwechseln versucht, schwächt sich sein Team durch dieselben individuellen Fehler immer wieder und sorgt selbst beim Coach für Ratlosigkeit zwischen den Sorgenfalten.

Mader: "Wir müssen punkten"

"Wenn ich es wüsste, würde ich es sofort ändern. Der erste Schuss aufs Tor ist bei uns meistens drin. Es ist mir auch ein Rätsel", so Mader nach der 2:3-Pleite gegen den WAC, bei der seine Mannschaft bereits zum zwölften Mal in den ersten 14 Ligaspielen mit 0:1 in Rückstand geriet. Da half es am Ende auch nichts, dass man sich trotz zweimaligem Zwei-Tore-Rückstand immer wieder herankämpfte. Am Ende stand man wieder mit null Punkten da. "Die Jungs haben alles probiert, haben sich reingehängt und stehen wieder mit leeren Händen da. Es ist Woche für Woche dasselbe Lied, das ich euch da herunterleiere, aber es ist leider so", meinte Mader über den erneuten mentalen Knacks für seine Profis, die nun in der Länderspielpause etwas Zeit haben, um mit sich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten und noch in diesem Jahr für eine Trendwende zu sorgen.

Allzu viel Zeit hat der Lustenau-Coach aber wohl nicht mehr, auch wenn er sich durch die Erfolge der vergangenen Jahre mit dem Aufstieg in die Bundesliga und dem Abschließen auf Platz acht in der Debütsaison einiges an Kredit bei den Vereinsverantwortlichen erspielt hat. Doch irgendwann müssen die Ergebnisse folgen, denn auch mit Blick auf den Stadionneubau wäre ein Abschied aus der ersten Liga definitiv ein Rückschlag. Mit den Diskussionen um seine Person will sich der 55-Jährige nicht auseinandersetzen: "Ich konzentriere mich nur auf das Sportliche. Alles, was rundherum passiert, kann ich nicht beeinflussen. Wir müssen punkten. Dort kann ich Einfluss nehmen und habe Verantwortung. Dieser Verantwortung stelle ich mich."

Das Programm der kommenden Wochen wird aber nicht einfacher. Nach der Länderspielpause wartet das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Sturm Graz, danach geht es nach Altach, ehe Anfang Dezember zum Abschluss vor der Winterpause ein Heimspiel gegen den LASK ansteht. Dann sollten endlich die dringend benötigten Punkte her, sonst wird es im "Ländle" keine beschauliche Weihnachtszeit geben.