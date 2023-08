"Wir müssen einen Gang zulegen": England vor Duell mit Kolumbien selbstkritisch

Mit Kolumbien hat England das vermeintlich einfachste Los im Viertelfinale gezogen. Leicht dürfte das Duell ums letzte Halbfinal-Ticket allerdings nicht werden - das wissen auch die Engländerinnen.

Am Samstagmittag ist es soweit: Das letzte Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft steht an und in diesem kämpfen zwei Teams um den Halbfinaleinzug - wenn auch mit unterschiedlichen Vorzeichen. Für Kolumbien war das Erreichen des Viertelfinals bereits der größte Erfolg der Geschichte. Ein Einzug ins Halbfinale? Es wäre das nächste Kapitel eines aus kolumbianischer Sicht traumhaften Wintermärchens, das durch den 2:1-Erfolg über Deutschland seinen ersten Höhepunkt hatte.

Wie das aber so in der Runde der letzten Acht bei einem großen Turnier ist, wartet kein leichter Gegner. Mit dem amtierenden Europameister und WM-Dritten von 2019 aus England geht es sogar gegen ein echtes Schwergewicht, das bei diesem Turnier wiederum selbst hohe Ansprüche hat. Offiziell werden zwar keine klaren Titelambitionen formuliert, nach dem Erfolg des Vorjahres sind die Erwartungen aber natürlich groß - und das nicht nur im eigenen Land.

Die Löwinnen schnurren noch

So gänzlich überzeugen konnten die Lionesses bislang allerdings noch nicht: Mit zwei knappen 1:0-Siegen gegen Haiti und Dänemark in die Gruppenphase gestartet, ließen die Engländerinnen lediglich beim 6:1-Erfolg über China ihre Qualitäten aufblitzen. Wer dieses Ergebnis jedoch als klares Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz deutete, der irrte sich gewaltig. Im Achtelfinale tat sich der Europameister gegen ein starkes Nigeria extrem schwer und rettete sich mit reichlich Glück ins Elfmeterschießen, wo den Afrikanerinnen am Ende die Nerven versagten.

Dass dementsprechend noch reichlich Verbesserungspotenzial herrscht, das ist den Engländerinnen klar. Man sei auf die bisherige Arbeit, die man im Turnier geleistet habe zwar stolz, habe aber noch einen langen Weg vor sich. "Ich glaube, wir müssen noch einen Gang zulegen und das können wir auch", übte Torhüterin Mary Earps Selbstkritik.

"Ich glaube nicht, dass wir schlecht waren - wir haben uns immer zu 110 Prozent angestrengt, haben alles auf dem Platz gelassen und diese Ergebnisse erkämpft -, aber wir als Team wissen auch, wozu wir fähig sind. Wir kennen das Level, das wir erreichen wollen und sind als Gruppe von der Herausforderung begeistert."

Aus der umkämpften Partie gegen Nigeria, in der die Lionesses phasenweise sogar das unterlegene Team waren, nehme man daher auch Positives mit, erklärte Bethany England: "Nigeria hat uns einen großen Kampf geliefert, sie haben uns bis zur letzten Sekunde gefordert. Wir mussten über weite Strecken des Spiels um unser Leben kämpfen, aber am Ende haben wir das überstanden." Earps lobte zudem, dass man großen Charakter und Durchhaltevermögen bewiesen habe. Dieses Spiel sei der Moment gewesen, in dem die Spielerinnen und alle Mitglieder des Staffs wirklich als Team zusammengewachsen wären.

Kein Problem mit körperbetontem Spiel

Gute Voraussetzungen also für die anstehende Partie gegen Kolumbien. Dass man das vermeintlich schwächste verbliebene Team aber keinesfalls unterschätzen darf, wissen die Engländerinnen. "Wir halten sie für eine sehr, sehr sehr gute Mannschaft", meinte Earps. "In ihren Angriffsreihen, aber auch auf dem gesamten Spielfeld haben sie einige wirklich gute Spielerinnen und deswegen müssen wir eine sehr starke Leistung zeigen, denn wir wissen, dass Kolumbien das Gleiche tun wird."

Man habe sich gut auf die Südamerikanerinnen vorbereitet, stellte Trainerin Sarina Wiegman klar. "Wir haben uns ihre Stärken und Schwächen angeschaut und auch, wie sie sich präsentieren. Natürlich haben wir unseren Spielstil, aber wir haben Kolumbien genau analysiert und basierend darauf unseren Plan erstellt. Den werden wir morgen versuchen umzusetzen."

Die Niederländerin erwartet ein sehr umkämpftes Spiel, schließlich sind die Kolumbianerinnen für ihre robuste Spielweise bekannt. Ein Testspiel im Vorlauf der WM brachen die Irinnen aufgrund von zu körperbetontem Einsteigen ihrer Gegnerinnen nach 20 Minuten ab - und auch die Deutsche Auswahl durfte ihre Erfahrungen mit der kolumbianischen Gangart machen.

England sieht darin aber kein Problem. "Jedes Spiel ist in gewisser Weise physisch und wenn es zu physisch wird, bin ich sicher, dass die Schiedsrichter eingreifen werden, wenn es um die Sicherheit der Spielerinnen geht", so die 29-jährige Stürmerin.

Ohne James, aber mit der EM-Heldin ins Halbfinale?

Verzichten müssen die Lionesses mindestens für das Viertelfinale auf ihren Shootingstar Lauren James (drei Tore und drei Assists). Die 21-jährige Offensivspielerin war in der Partie gegen Nigeria aus Frust auf den Rücken ihrer am Boden liegenden Gegenspielerin gestiegen, hatte dafür zu recht Rot gesehen und wurde von der Fifa für zwei Spiele gesperrt.

Für Wiegman ist der Ausfall kein Weltuntergang. "Wir haben einen 23-köpfigen Kader. Wir waren schon mal mit einer Spielerin konfrontiert, die ein Spiel verpasst hat, sie kam zurück und jetzt fehlt uns eine andere Spielerin. Wir wissen, wie wir diese Position besetzen wollen, also ist es eine Teamleistung."

In der Mannschaft selbst sei die ganze Situation kein großes Thema. "Ehrlich gesagt haben wir nicht viel darüber gesprochen, weil wir so sehr auf das morgige Spiel fokussiert sind", verriet Earps. "Natürlich wollen wir, dass jeder jederzeit zur Verfügung steht, aber die Situation ist, wie sie ist."

Als wahrscheinlichster James-Ersatz wird Chloe Kelly gehandelt. Die 25-Jährige wird von den Engländern als Unterschiedsspielerin gesehen und ist qualitativ definitiv kein Downgrade. Vergangenen Sommer erzielte die Offensivspielerin von Manchester City im EM-Finale gegen Deutschland den Treffer zum 2:1, der den Titelgewinn bedeutete.

Im Achtelfinale gegen Nigeria verwandelte sie nach ihrer Einwechslung den entscheidenden Elfmeter - und das mit 110 km/h. So schnell war kein Schuss bei dieser WM und auch keiner der abgelaufenen Premier League-Saison. Mit genau dieser Wucht wollen die Lionesses morgen den Halbfinal-Einzug perfekt machen.