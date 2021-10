"Wir müssen der Steigbügel in die tiefgründige Welt des Fußballs sein"

Rainer Holzschuh führte den kicker 22 Jahre als Chefredakteur, 2010 machte er als Herausgeber weiter und gab zum Amtsantritt dieses Interview. Anlässlich seines Todes präsentieren wir das Gespräch nochmal.

In seinem Element, wenn es über den Fußball ging: Rainer Holzschuh. Getty Images for DFB

Wenn Sie an Ihre Jugend denken, was ist Ihre erste Erinnerung an den kicker, Herr Holzschuh?

Ich habe den kicker bereits als Schüler Anfang der 60er Jahre vor dem Unterricht gekauft. Ich weiß noch, dass ich montags und donnerstags ein Dutzend Mal vom Religionslehrer erwischt wurde, als ich unter der Bank den kicker las.

Und da gab’s richtig Ärger?

Nein. Er schien auch ein Fußballfan zu sein, denn er hat mich zwar ermahnt, aber nie wirklich bestraft. Und wenn wir uns in der Klasse gegenseitig über Fußballergebnisse und -spieler ausgefragt haben, war ich der, der am besten Bescheid wusste. Natürlich auch dank des kicker.

Hatten Sie zu der damaligen Zeit einen Lieblingsverein?

Ich hatte in meinem Leben nie einen Lieblingsverein, weil wir - bedingt durch den Beruf meines Vaters - ungefähr alle zwei Jahre umgezogen sind.

Und als Redakteur hätten Sie es eh nicht ausleben können.

Anfang der 70er Jahre, als ich beim kicker anfing, war der Kontakt zu Spielern und Trainern so eng, dass man die Leute auch privat getroffen hat, sich bei aller Neutralität sogar mit ihnen angefreundet hat. Und wenn ich in jeder Mannschaft sieben, acht Spieler kannte, war mir völlig egal, wer gewonnen hatte.

Egal, wer gewonnen hat, wenn ich in jeder Mannschaft acht Spieler kannte: Rainer Holzschuh mit HSV-Idol Kevin Keegan. imago/Metelmann

Schon als Kind wollten Sie kicker-Chefredakteur werden, auch wenn es für Sie selbst eher ein Traum denn ein realistisches Ziel schien. Wie haben Ihre Freunde reagiert?

Jeder hatte einen Traumberuf, die meisten wollten Eisverkäufer, Schornsteinfeger oder Lokführer werden. Für meine Eltern war mein Wunsch eigentlich kein Thema. Und ich kam zufällig dazu, überhaupt Sportjournalist zu werden.

Lassen Sie mal hören, bitte.

Beim Regensburger Tagesanzeiger habe ich während meines Studiums Tabellen ausgerechnet. Dann durfte ich im Laufe der Zeit immer mehr selber schreiben, und eines Tages war ich die Urlaubsvertretung des einzigen Sportredakteurs. Das war der Einstieg eines Nobodys, ich hatte keine Ahnung vom Journalismus. Aber die erste Seite, die ich da dann alleine produzierte, liegt heute noch bei mir daheim. Und an dem Abend war mir völlig klar, dass ich eher Sportjournalist werden wollte als Jurist.

Denn eigentlich studierten Sie Jura. Über welche Ungerechtigkeit im Fußball haben Sie sich später besonders aufgeregt?

Ich rege mich heute noch über jede Schwalbe und jeden Betrugsversuch und jede Schauspielerei auf. Aber wenn ein Schiedsrichter in gutem Glauben eine falsche Entscheidung getroffen hat, rege ich mich nicht auf. Denn irren ist menschlich.

Zwischen Ihrer Zeit als kicker-Redakteur und -Chefredakteur waren Sie Pressechef beim DFB. Inwieweit - abgesehen von den guten Kontakten - war diese Zeit hilfreich?

Weil ich die andere Seite des Fußballs gesehen habe. Ich habe mitbekommen, wie die zum großen Teil zu Unrecht viel gescholtenen Funktionäre über manche Dinge gedacht haben. Da konnte ich mitfühlen und so danach vieles besser bewerten.

Rainer Holzschuh als Pressechef des DFB und Teammanager Franz Beckenbauer. imago/Claus Bergmann

Beim DFB, sagten Sie mal, hätten Sie sich ein dickes Fell zugelegt.

Ja, vor allem 1986 in Mexiko mit all den Querelen, mehr noch aber mit all den Kommentaren zur Vergabe der EM 1988, die auf politischen Druck ohne Berlin stattfinden musste. Und wie das in vielen Medien unsachlich und aggressiv bewertet wurde, das hat mich erschüttert. Jeder im DFB, also auch ich, ist derb attackiert worden.

Wer war als kicker-Reporter Ihr bester und wer Ihr unergiebigster Interviewpartner?

Da kann ich keinen nennen. Aber ich weiß noch, dass ich den eigentlich unnahbaren Ernst Happel mal um ein Interview bat. Er sagte zu - und bot mir nach einer Stunde sogar an, eine Serie über die WM 1982 zu schreiben. Und das war ein Ritterschlag.

Wenn man an seine nicht sehr ausführlichen Pressekonferenzen denkt . . .

Eben. Daher war es der Beginn eines faszinierenden Vertrauensverhältnisses.

Und wer war die größte Persönlichkeit, die Sie im Fußballgeschäft kennen gelernt haben?

Hermann Neuberger. Viel gescholten, in der Öffentlichkeit immer der Buhmann. Aber er war einer der ganz großen Funktionäre.

Was zeichnete ihn aus?

Eine absolute Gradlinigkeit, eine starke Auffassungsgabe, konsequentes Handeln, eine Zuverlässigkeit in Worten und Taten.

Zurück zum kicker - was war Ihr Credo als Chefredakteur?

Ein ganz besonderes: Der kicker muss seiner speziellen Leserschaft das Gefühl vermitteln, alles über den Fußball zu wissen. Und zwar nur die fußballerischen Hintergründe und das für den Fußball Relevante. Wir müssen der Steigbügel in die tiefgründige Welt des Fußballs sein für den Leser, der sich aufgrund unserer Kommentare und Berichte sein eigenes Urteil bilden will. Es kann nicht sein, dass der kicker irgendwann einmal boulevardeske Züge annimmt.

In welchem Moment waren Sie besonders stolz, Chefredakteur zu sein?

Ich war 22 Jahre lang stolz, mit dieser fantastischen Redaktion. Und ich war stolz, in diesem Metier zu arbeiten, denn ich habe den Fußball immer geschätzt und geliebt.

Was würden Sie heute anders machen?

Es gab jeden Tag 1000 Entscheidungen zu treffen. Und wer sagt, er macht alles richtig, der ist überheblich. Ich hätte natürlich auch im Nachhinein die eine oder andere Entscheidung anders gefällt. Aber zu den Grundzügen meiner Arbeit, zu der Philosophie stehe ich auch heute noch.

Sie haben auch die Arbeit, die Linie von Karl-Heinz Heimann fortgeführt. Was hat der langjährige Chefredakteur und Herausgeber, der leider im Juli 2010 verstarb, Ihnen in all den Jahren mit auf den Weg gegeben?

Er war für mich schon immer ein Idol im Journalismus. Er war der kompetenteste und seriöseste Journalist, den ich je kennengelernt habe. Dass er mich gefördert hat, war für mich ein Signal für die Zukunft, dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Er ist immer noch der "Mister kicker". Er hat mich mehrfach als seinen Ziehsohn bezeichnet - darauf bin ich heute noch stolz.

Rainer Holzschuh (re.) mit Chefredakteur Karl-Heinz Heimann (li.) bei einer Redaktionskonferenz - in der Mitte UdSSR-Nationaltrainer Valeri Lobanowski. imago/Kicker/Liedel

Was haben Sie sich als Herausgeber, der Sie seit Januar 2010 sind, vorgenommen?

Ich will meine Kontakte und mein Fachwissen dem kicker weiter zur Verfügung stellen. Ich werde mit darauf achten, dass die seriöse Philosophie erhalten bleibt. Und ich will mit dafür sorgen, dass der kicker die Marke bleibt, zu der er in all den Jahrzehnten weltweit gewachsen ist. Denn der Ruf des kicker ist sensationell.

Was ist das Geheimnis des kicker, sich seine Werte in der immer bunter, schriller und lauter werdenden Zeit bewahrt zu haben?

Die Glaubwürdigkeit. Die Befolgung einer klaren Philosophie. Und das Wissen darum, dass der Fußball von verschiedenen Seiten zu diskutieren ist. Hinzu kommt eine Aktualität, wie sie in diesem Umfang kein anderes Printmedium in Deutschland serviert.

Und all das wird den kicker auch zum 100. Geburtstag in zehn Jahren noch auszeichnen?

Ja, genau. Ich wünsche mir, dass der kicker auch in seinem 100-jährigen Bestehen noch so fachlich und so seriös bleibt. Und dann ist mir selbst mit Blick auf die modernen und immer weiter wachsenden Medien nicht bange, dass der kicker sein Standing behält.

Dieses Interview wurde im Rahmen der Sonder-Edition "Abenteuer Fußball" zum 90-jährigen Bestehens des kicker geführt.