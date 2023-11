"Wir müssen alles anders machen": Milan hat sich zuletzt verloren

Milan ist Dritter in der Serie A, was nicht schlecht ist. Die eigenen Ansprüche sind aber natürlich andere, zumal auch noch das jähe Champions-League-Aus droht. Die aktuelle Krise ist nicht ohne, weiß auch Trainer Stefano Pioli, der mit seinem Team zuletzt "alle enttäuscht hat".

Hängende Gesichter, Kopfschütteln und vor allem: Pfiffe von den Rängen. Das peinliche 0:1 in der Serie A gegen das bislang noch komplett sieglose Udinese Calcio hat das ohnehin zuletzt schon wankelmütige Milan in eine handfeste Krise gestürzt.

Schon sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter und Erzrivale Inter, auch Juventus (vier Zähler mehr) ist entwischt - und von hinten drückt Meister Napoli oder auch Atalanta Bergamo. Das alles haben sich die Rossoneri als Meister von 2022 und Champions-League-Halbfinalist dieses Jahres gänzlich anders vorgestellt.

Doch aktuell ist eben der Wurm drin: Mit Anbruch des Monats Oktober hapert es an Erfolgserlebnissen - 0:0 in der Königsklasse beim BVB, gerade so 1:0 beim CFC Genua, 0:1 zu Hause gegen Juve verloren, 0:3 in der Champions League in Paris abgekoffert worden und jetzt nach dem auch noch verspielten 2:0 in Neapel (2:2 am Ende) eben das 0:1 gegen Udine. Zwei Heimniederlagen am Stück ohne eigenes Tor? Das hat es für die AC im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion seit September 2012 nicht mehr gegeben.

"Wir haben die Fans, die uns immer unterstützt haben, dermaßen enttäuscht"

Die Reaktion fiel dementsprechend aus: Die Milanisti, speziell aus der lautstarken Curva Sud, bestraften die Profis mit lautstarken Pfiffen. Was Trainer Stefano Pioli absolut nachvollziehen konnte, wie er gegenüber "Tuttomercatoweb" sagte: "Wir haben am Samstag alle enttäuscht, so viel ist klar. Wir haben die Fans, die uns immer unterstützt haben, dermaßen enttäuscht. Denn wenn sie uns ausbuhen, dann waren wir wirklich, wirklich schlecht. Das ist uns klar."

Und in der Tat: Abgesehen von einer druckvollen Schlussphase gegen Udinese Calcio ist wie schon zuletzt oft die spielerische Leichtigkeit abhandengekommen. Gut sieht es oft nicht aus. Ein passendes Beispiel für die derzeitige Misere: Rafael Leao hat als Milan-Aushängeschild erst drei Tore geschossen und vier vorbereitet - in der Serie A. In der Champions League steht in drei Partien noch gar kein Scorerpunkt zu Buche - wie auch schon seit sechs Pflichtspielen in Serie. Das wird auch den eigenen Ansprüchen des Portugiesen nicht gerecht und hilft dann auch der strauchelnden Mannschaft nicht weiter.

Was hilft? Dass die Lombarden im Drei-Tage-Rhythmus spielen dürfen. Denn schon an diesem Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) kann es Milan wieder besser machen - und das auch vor den Augen der sicherlich wieder lautstarken Tifosi. Dann nämlich erklingt die Champions-League-Hymne und PSG stellt sich nach der 3:0-Abreibung zuletzt in San Siro vor - mit dabei: Rückkehrer Gianluigi Donnarumma, der dieses Mal die Pfiffe aufgrund seines noch immer nicht verziehenen Abschieds gen Frankreich im Sommer 2021 ertragen muss.

"Viel Vorbereitung und Konzentration ist aufgewendet worden"

Dass es am Ende keine neuen Pfiffe für die Milan-Mannschaft gibt, dagegen muss das Team etwas tun. Das spricht AC-Trainer Pioli ganz klar an: "In solch einer Situation sagen Taten mehr als Worte. Und wir haben jetzt die Chance, wieder eine saubere Performance für die Fans abzuliefern." Darüber habe er auch intensiv mit seinen Schützlingen gesprochen, "was wir immer tun, wenn wir schwierige Lagen überstehen müssen. Viel Vorbereitung und Konzentration ist aufgewendet worden, um (gegen PSG; Anm. d. Red.) positiv abzuliefern."

Dass das nicht leicht wird und die Mailänder bei ihren Resthoffnungen auf den Champions-League-Achtelfinaleinzug auch auf Schützenhilfe von der Konkurrenz (Dortmund und Newcastle an diesem 4. Spieltag im parallelen Duell gefordert) hoffen muss, ist Pioli klar. Genauso klar wie der Fakt, dass der Coach mit seiner Truppe einen negativen Rekord aufgestellt hat: Saisonübergreifend haben die Rossoneri, die wohl bald wieder aktiv sowie hautnah von Vereinsikone Zlatan Ibrahimovic unterstützt werden, schon fünfmal in Folge kein CL-Tor mehr geschossen, das ist in der Vergangenheit noch keinem Serie-A-Vertreter passiert.