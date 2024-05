Die Wolfsburger Spielerinnen Anna Blässe (34) und Lara Dickenmann (35) wollen sich nicht verstecken und möchten in der Gesellschaft etwas verändern. Nationalspielerinnen, Champions-League-Siegerinnen und ein Ehepaar: Die beiden Mittelfeldspielerinnen sind nicht nur sportliche Vorbilder. Im Doppelinterview sprechen sie über ihre persönlichen Erfahrungen.

Ist es nicht paradox, dass Sie über Ihr Privatleben reden müssen, damit die Gesellschaft erkennt, dass es nichts Außergewöhnliches zu erzählen gibt?

Dickenmann: Ja, schon. Ich bin ein eher privater Mensch und finde eigentlich, dass es niemanden etwas angeht, wie ich lebe. So würde ich es auch machen, wenn ich einen Mann oder einen Freund hätte. Aber mir fehlen die Sichtbarkeit des Themas und weibliche Identifikationsfiguren im Sport, die sagen: "Hey, ich bin lesbisch und das Leben ist toll."

Blässe: Wenn man offen lesbisch lebt, ist das immer wieder ein Thema, es besteht immer eine Nachfrage. Und das bedeutet für mich als öffentliche Person, dass ich Verantwortung übernehmen und zeigen möchte, dass ich eine ganz normale Frau bin, ein langweiliges Leben habe und abends auf der Couch liege oder koche. Ein homosexueller Mensch wird oft immer noch als Attraktion gesehen, als komisch oder anders. Aber wir leben genauso wie heterosexuelle Menschen.

Dickenmann: In der öffentlichen Wahrnehmung geht es oft sofort um Sex. Aber wir haben ja vor allem einen völlig langweiligen Alltag.

Seit wann sind Sie geoutet und was waren die Gründe für den öffentlichen Schritt?

Blässe: Ich war immer sehr offen damit und habe mich früh bei meiner Familie und meinen Freunden geoutet. In den sozialen Medien habe ich zwar nicht geschrieben, dass ich lesbisch bin, aber meine Partnerin war immer mit auf den Bildern. Jetzt mit Lara ist es etwas anders, weil sie auch eine öffentliche Person ist. Da haben wir es anders kommuniziert, auch mit unserer Hochzeit. Ich habe aber kein Statement abgegeben: "Leute, ich bin lesbisch, und es ist gut so." Das war eher ein fließender Prozess.

Wenn du dich gefunden hast, musst du diesen Schutzraum haben und als du selbst leben können. Das wäre perfekt, ich habe das zum Glück. Anna Blässe

Wie sind die Erfahrungen im Alltag?

Blässe: Ich habe mit 18 angefangen, bei VW zu arbeiten. Immer wenn ich da von Kolleginnen oder Kollegen gefragt wurde, ob ich einen Freund habe, habe ich das verneint. Es hat mich ziemlich genervt, dass Sie nicht einfach neutral nach einem Partner fragen, dann hätte ich ihnen das sofort gesagt. Irgendwann haben sie es gecheckt.

Dickenmann: Anna hat den Weg gewählt, den wir eigentlich erreichen sollten. Ich habe es mit 17 Jahren meiner Mutter erzählt, sie war in ihrer ersten Reaktion schon etwas traurig. Wir haben das Thema dann eine Zeit lang ruhen lassen, aber ich habe immer mein Leben gelebt und leben können. Irgendwann haben wir uns gefunden, weil wir immer wieder darüber geredet haben. Inzwischen ist alles total entspannt. Damals wusste ich ja selbst nicht so genau, was los ist, da war ich selbst völlig überfordert. Den öffentlichen Schritt habe ich erst 2018 mit 32 gewagt, weil ich mich da bereit gefühlt und es als Chance gesehen habe. Ich will eine Person sein, die ihren Weg als Vorbild aufzeigt. Rückblickend hätte ich es gar nicht anders machen können, weil ich den Mut und die innere Stärke vorher noch nicht hatte, mit den Reaktionen umgehen zu können.

Blässe: Ich bin damit aufgewachsen, dass in unserer Familie Homosexualität nichts Besonderes war, nicht bei Promis und nicht im Umfeld. Deswegen hatte ich nie das Gefühl, dass ich unnormal bin, weil ich mich zu Frauen hingezogen fühle. Und das wollen wir erreichen, wenn wir in der Öffentlichkeit darüber reden. Wenn du dich gefunden hast, musst du diesen Schutzraum haben und als du selbst leben können. Das wäre perfekt, ich habe das zum Glück.

Der Frauenfußball ist ein sehr tolerantes Umfeld. Lara Dickenmann

Sie sind beide erfolgreiche Profisportlerinnen. Gab es Momente, in denen die Sexualität einen Einfluss auf Ihre Karriere hatte?

Blässe: Ich hatte nie negative Erlebnisse oder bin deswegen diskriminiert worden. Da habe ich auch von anderen Spielerinnen nichts gehört.

Dickenmann: Der Frauenfußball ist ein sehr tolerantes Umfeld. Da hat sich in den letzten zehn Jahren sehr viel verändert. Früher war kaum jemand geoutet, da hat man auch intern nur gemunkelt. Aber diskriminiert wurde auch in meinem Umfeld nie jemand.

Ist die Sexualität überhaupt ein Thema im Team?

Blässe: Nein. Natürlich reden wir darüber, wenn jemand mit einem neuen Partner um die Ecke kommt. Da geht es aber nicht um das Geschlecht, sondern nur um die Freude darüber, denn das ist im Sportlerleben gar nicht so einfach, weil du so viel unterwegs bist. Wenn eine neue Spielerin kommt, wird sie nicht gefragt, ob sie auf Frauen oder auf Männer steht. Wir tauschen uns nur manchmal darüber aus, wer schon geoutet ist und wer nicht. Das sind spannende Gespräche, in denen man viel voneinander lernen und sich gegenseitig Mut machen kann.

Wie war es auf Ihren anderen Stationen, Frau Dickenmann?

Dickenmann: In der Schweiz waren wir eher etwas versteckt, in den USA gab es nicht so viele lesbische Spielerinnen in meiner Mannschaft wie in Europa. Da wussten es aber alle, und sie haben es so akzeptiert, auch die Spielerinnen, die aus sehr religiösen Familien kamen. Die Französinnen sind allerdings nicht so offen damit umgegangen. Da war's schon fast ein bisschen verpönt.

Es gibt in der Mannschaft auch keine Cliquenbildung, oder?

Blässe: Überhaupt nicht, im Gegenteil. Auch die heterosexuellen Spielerinnen kommen manchmal mit, wenn wir in Homo-Bars gehen.

Dickenmann: Ich finde, man sieht immer mehr, wie die Geschlossenheit und Kraft, die wir innerhalb der Mannschaft und des Frauenfußballs haben, positiv genutzt wird, um in der Gesellschaft etwas zu verändern. Da gibt es viele Vorreiter aus den USA und Skandinavien.

Blässe: Und die heterosexuellen Mitspielerinnen fühlen mit uns, wenn sie homophobe Äußerungen mitbekommen. Sie positionieren sich sogar in den sozialen Medien, obwohl sie das gar nicht müssen, Alexandra Popp und Almuth Schult sind so ein bisschen unsere Regenbogen-Botschafterinnen.

Jede und jeder Einzelne kann bei Homophobie aktiv werden, auch Heterosexuelle. Dann sollte man sich positionieren. Anna Blässe

Wie ist es, als Ehepaar in einem Team zu spielen?

Blässe: Wir trennen das und reden zu Hause fast nie über die Arbeit. Wenn eine von uns beiden die andere im Training umhaut, besprechen wir das nicht im Auto. Auf dem Platz ist Lara einfach eine Mitspielerin. Ich liebe sie, aber dort sehe ich sie nicht anders.

Dickenmann: ... außer, wenn ich sie tunnele, dann sage ich ihr das noch 50-mal am Tag (lacht). Es ist uns total wichtig, dass wir das trennen und dass wir professionell sind, damit niemand damit ein Problem hat. Das klappt auch gut.

Was hoffen Sie zu bewirken, indem Sie öffentlich darüber sprechen?

Blässe: Jede und jeder Einzelne kann bei Homophobie aktiv werden, auch Heterosexuelle. Dann sollte man sich positionieren. Denn nur wenn man mutig ist, kann man etwas bewirken. Und man sollte sich nicht verstecken. Ein Outing ist nicht immer einfach, aber man kann nach Hilfe fragen. Da sind auch Vereine und Verbände gefragt: Der VfL Wolfsburg und die Stadt leben das, diesen Schutzraum zu schaffen. Aber viele Klubs benutzen Regenbogen-Eckfahnen oder -Kapitänsbinden als Feigenblatt, da muss in Sachen Diversität mehr passieren.