"Wir konnten das Schlimmste vom Schlimmen abwenden": BAK trotz Abstiegs optimistisch

Der Berliner AK wird erstmals seit Bestehen der Regionalliga Nordost kein Teil mehr davon sein, doch das Überleben des Vereins wurde gesichert. Nun soll es zum Neuanfang mit Ziel Wiederaufstieg kommen - nur eine Handvoll des aktuellen Kaders bleibt dafür an Bord.

Mit einem 1:1 gegen Energie Cottbus II startete der Berliner AK einst am 12. August 2012 in das Abenteuer Regionalliga Nordost. Denn zur Spielzeit 2012/13 wurde diese Staffel aus der Taufe gehoben und die bis dato aus drei Staffeln bestehende Regionalliga bestand nun aus fünf. Seit dieser Saison war der Regionalliga-"Dino" BAK stets in dieser Spielklasse vertreten, als einzige Mannschaft in der Nordost-Staffel dauerhaft neben Hertha BSC II und dem ZFC Meuselwitz.

Doch nach dann 4290 Tagen Ligazugehörigkeit steht endgültig fest, dass die Berliner als Tabellenletzter nach der Saison 2023/24 aus der 4. Liga absteigen werden. Aufgrund des Abstieges von Drittligist Hallescher FC haben die Berliner nun keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. "Es ist ein schwieriges und mulmiges Gefühl", sagt der 2. Vorsitzende Burak Isikdaglioglu. "Wir sind immerhin Führender der Ewigen Tabelle." Denn in den bisher 362 absolvierten Partien (166 Siege, 80 Remis, 116 Niederlagen) in der Regionalliga Nordost holte der Verein 578 Punkte. So viele wie kein anderes Team.

Doch in der aktuellen Saison hakte es beim Berliner Klub aus dem Stadtteil Moabit, von Beginn an stand der Kampf gegen den Abstieg im Fokus. Dieser wurde nun aber verloren - wie von vielen Experten vor der Serie erwartet. "Wir werden in der Oberliga einen Neuanfang machen, blicken aber optimistisch in die Zukunft und wollen den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Es gilt, kein Dauergast in der Oberliga zu werden", so Isikdaglioglu. "Wir haben es gemeinsam geschafft, dass der Verein die Spielzeit übersteht und weiter existiert. Somit konnten wir das Schlimmste vom Schlimmen abwenden."

Rückzug des Hauptsponsors

Denn in der Sommerpause des Vorjahres wurde öffentlich bekannt, dass BAK-Ehrenpräsident Mehmet Ali Han sich als Hauptsponsor und zentrale Person im Klub endgültig zurückzieht und somit auch der Etat elementar sinkt - mit direkter Auswirkungen auf die erste Mannschaft. Dem Vernehmen nach stand nur noch ein Drittel des Budgets aus den Vorjahren zur Verfügung. 24 Akteure und Coach Volkan Uluc (54) gingen.

Zwar konnte Nachfolger Jeffrey Seitz (39) als Coach zusammen mit dem neuen Vorstand eine Mannschaft auf die Beine stellen, der es jedoch zu Beginn an Teamgefüge, Abläufen und Struktur fehlte, zudem - wie sich später herausstellte - auch an Qualität. Denn trotz Trainerwechsel (auf Seitz folgte in der zweiten Saisonhälfte erneut Uluc, der zum vierten Mal beim Verein anheuerte) stehen nach 32 Saisonpartien lediglich vier Siege und sieben Remis zu Buche. Dem gegenüber gab es 21 Niederlagen.

Mit 23 erzielten Toren stellen die Hauptstädter die schlechteste Offensive der Liga. Doch nicht nur das Toreschießen war ein Problem des Absteigers. Auch in der Defensive hakte es, mit 64 Gegentoren sind die "Athleten" die Schießbude der Liga. Somit war der Abstieg nun die logische Folge, die sich seit dem Vorjahr abzeichnete und von Spieltag zu Spieltag festigte. Schon seit Wochen arbeiteten die Berliner Verantwortlichen parallel an den zwei möglichen Szenarien: Klassenerhalt und Abstieg. Nun ist der zweite Fall eingetreten, doch auch für die neue Spielzeit 2024/25 haben die Berliner bereits einen Trainer, Uluc.

Grundgerüst aus Arbeitern

BAK-Trainer seit 2012 7/11 - 6/13: Jens Härtel

7/13 - 2/14: Engin Yanova

2/14 - 3/14: Özkan Gümüs

3/14 - 9/14: Dietmar Demuth

9/14 - 4/15: Özkan Gümüs

5/15 - 6/15: Timo Szumnarski

7/15 - 8/16: Steffen Baumgart

9/16 - 3/17: Jörg Goslar

3/17 - 6/17: Abu Njie

7/17 - 6/18: Markus Zschiesche

7/18 - 8/19: Ersan Parlatan

9/19 - 6/20: Dirk Kunert

7/20 - 12/21: André Meyer

1/22 - 3/23: Benjamin Duda

3/23 - 6/23: Volkan Uluc

7/23 - 2/24: Jeffrey Seitz

ab 2/24: Volkan Uluc

Dieser hatte seinen Vertrag bereits ligaunabhängig vorzeitig verlängert. "Die Trainerposition ist die wichtigste Personalie. Volkan hat sich frühzeitig bekannt, und das ist für uns eine große Leistung", so der 2. Vorsitzende. Dabei geht der BAK mit "einem klaren Plan", so Isikdaglioglu, in die 5. Liga. "Wir wollen den Nachwuchs fördern. Das Grundgerüst soll von Arbeitern geprägt sein."

So sollen aus dem aktuellen Kader drei bis vier Spieler gehalten werden. Ebenso plant der Verein mit sechs Nachwuchsakteuren, die jetzt schon dabei sind. Dazu kommen noch einmal einige Talente aus der eigenen U 19. Denn als Faustpfand soll sich für die Berliner in Zukunft der eigene Nachwuchs mit rund 350 Talenten in den einzelnen Altersklassen auszahlen. Stichwort "Berliner Weg", wie es derzeit auch Zweitligist Hertha BSC erfolgreich umsetzt. "Es wird keine 25 externen Spieler geben. Jeder Neuzugang muss aber ein Treffer sein", so das BAK-Vorstandsmitglied.

Doch auch wenn der Abstieg nun endgültig feststeht, haben die Hauptstädter noch eine Partie in der Regionalliga Nordost zu absolvieren. Am 19. Mai auswärts gegen den BFC Dynamo. Danach beginnt dann vorerst die neue BAK-Zeitrechnung in der Oberliga.