Antonio Rüdiger weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, Real Madrid aus der Champions League zu befördern. Vor Liverpool warnt er trotz des klaren Vorsprungs.

Der FC Barcelona überstand sie damals nicht, diese erste Viertelstunde. Das Hinspiel im Halbfinale der Königsklasse 2019 hatte Liverpool in Barcelona mit 0:3 verloren, um dann ein Rückspiel hinzulegen, das seinesgleichen sucht. Beim 4:0 an der Anfield Road traf Divock Origi schon in der 7. Minute.

Ein wahr gewordener Wahnsinn, der sich am Mittwoch im Bernabeu auf ähnliche Weise wiederholen müsste, will die Klopp-Elf noch ins Viertelfinale einziehen. Dabei hatte vor drei Wochen alles so wunderbar begonnen an der Anfield Road: Nach Toren von Darwin (4.) und Salah (14.) stand es früh 2:0. Am Ende aber 2:5.

Antonio Rüdiger hat jedoch den katastrophalen Fehlstart nicht vergessen. "Wir können es uns nicht leisten, die ersten 15 Minuten zu verschlafen", sagte der Real-Verteidiger. Er weiß aber aus eigener Erfahrung, dass Real im Bernabeu kaum beizukommen ist. "Als wir letztes Jahr gegen Real Madrid gespielt haben, hat man gespürt, dass das Bernabeu etwas anderes ist. Die Spieler und Fans wachsen bei solchen Anlässen über sich hinaus."

In der Saison 2021/22 hatte Chelsea nach einem 1:3 an der Stamford Bridge bis zur 80. Minute mit 3:0 - auch dank eines Treffers von Rüdiger - in Madrid geführt, ehe Real den Spieß doch noch umdrehte.

Sollte es Liverpool tatsächlich gelingen, eine Runde weiterzukommen, würden die Reds Real die erst dritte Europacup-Niederlage im Bernabeu mit einer Drei-Tore-Differenz zufügen. Und das bei einem Jubiläum: Die Königlichen bestreiten ihr 300. Champions-League-Match.

