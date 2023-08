"Wir können das": Ulm holt ersten Sieg in Profiliga seit 2001

Nach einem Remis und einer Niederlage hat der SSV Ulm 1846 Fußball gegen Arminia Bielefeld gewonnen - ein Sieg von historischem Ausmaß.

Am 20. Mai 2001 gewann der SSV Ulm 1846 mit 4:2 auswärts bei den Stuttgarter Kickers. Rainer Scharinger und Sreto Ristic trafen jeweils doppelt, doch der Sieg am letzten Spieltag änderte nichts mehr am Abstieg der Ulmer aus der 2. Bundesliga - damals gleichbedeutend mit dem Abschied aus dem Profibereich.

Ganze 22 Jahre spielte Ulm fortan im Amateurbereich, nun ist man wieder angekommen im Profifußball, in der 3. Liga. Und 22 Jahre, drei Monate und zwei Tage nach dem 4:2-Sieg in Stuttgart haben die Ulmer nun erstmals wieder eine Partie in einer Profiliga gewonnen.

Ins geradezu Historische könnte man diesen 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld am 3. Spieltag also heben. SSV-Trainer Thomas Wörle sprach auch von einem "ganz wichtigen Tag und Sieg", blieb aber freilich eher im Hier und Jetzt als in der Vergangenheit.

Wörle: Auch "das Gefühl" sei wichtig

Nach einem Remis zum Auftakt gegen Saarbrücken und einer Niederlage in Unterhaching am vergangenen Wochenende feierten die Ulmer am Dienstagabend den ersten Sieg der noch jungen Saison. Gegen Bielefeld war Wörles Mannschaft über weite Strecken die bessere. Philipp Maiers Treffer kurz vor der Pause reichte letztlich. "Nicht nur das Ergebnis und die drei Punkte sind wichtig für uns, sondern auch das Gefühl: Wir können das", sagte Wörle bei "MagentaSport". "Wir haben alles in allem einen verdienten Sieg errungen, den Gegner kaum zur Geltung kommen lassen - mit Ausnahme der langen Bälle vielleicht."

Bemängeln musste Wörle eigentlich nur, dass seine Mannschaft kein zweites Tor nachgelegt und so für die Vorentscheidung gesorgt hatte. "Wir hatten eine Fülle an Situationen, wo wir ein Tor machen können. So mussten wir zittern bis zum Schluss."

Nur drei Tage bleiben zum Regenerieren

Ansonsten gab es wenig Anlass zur Kritik: Bielefeld, das eigentlich mit Rückenwind aus dem Derbysieg gegen Preußen Münster hätte kommen können, zeigte sich offensiv zu harmlos und fand erst in den Schlussminuten gefährlich in den Ulmer Strafraum. "Dafür haben wir unglaublich viel Laufarbeit erbringen müssen", so Wörle. "Das hat uns sicherlich einiges gekostet, aber es ist immer ein bisschen leichter zu regenerieren, wenn man gewonnen hat."

Schnelle Regeneration ist nötig, schließlich geht es bereits am kommenden Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Gastspiel beim MSV Duisburg weiter für die Ulmer. Womöglich vergehen bis zum nächsten Sieg des SSV diesmal keine 22 Jahre, sondern nur drei Tage.