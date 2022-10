"Wir hatten uns mehr vorgestellt": Kein Ultimatum für Meyer

Die triste Nullnummer gegen Borussia Dortmund II hebt die Stimmung beim Halleschen FC nicht gerade. Ein Ultimatum für Trainer André Meyer gibt es aber nicht.

"Es ist normal, dass man nicht zufrieden ist." Das sagte André Meyer vor dem Spiel gegen Dortmunds Zweitvertretung, Halle war auf den vorletzten Platz abgerutscht. Nur zwei Siege standen da zu Buche, der anvisierte dritte Dreier wurde es aber auch gegen den noch schlechter platzierten BVB II nicht.

Wir haben weder ein Ultimatum, noch eine genaue Punktzahl, noch eine Toranzahl aufgerufen. Jens Rauschenbach

Schon in der Halbzeit war Präsident Jens Rauschenbach nicht wirklich begeistert vom Vortrag der Mannschaft - und auch von der derzeit misslichen Situation. "Wir stehen da unten drin und wir wollen über dem Strich stehen", meinte er bei "MagentaSport". "Es wird zwar immer von einer jungen Mannschaft geredet, aber wir haben auf dem Platz auch noch genügend Erfahrung, die auch vorangehen müssen."

Doch von Kapitän Jonas Nietfeld und Co. kam letztlich zu wenig, um die Schwarz-Gelben zu bezwingen. "Wir sind unzufrieden mit dem Ergebnis. Wir hatten uns mehr vorgestellt", konstatierte Meyer, der erklärte, dass sein Team "insgesamt auch ein gutes Spiel gezeigt" habe. Um dann aber auch festzustellen, dass sich in der Offensive "beide Mannschaften aktuell sehr schwertun".

Sieht auch Rauschenbach so. "Man hat viele Ansätze gesehen, aber das reicht in der 3. Liga einfach nicht." Wackelt der Trainerstuhl? Der HFC-Boss verneint. "Wir haben weder ein Ultimatum, noch eine genaue Punktzahl, noch eine Toranzahl aufgerufen. Allen ist klar, dass wir punkten müssen. Dann wird auch wieder ein bisschen Ruhe reinkommen", so Rauschenbach. "Wir müssen aber alle zusammen zusehen, dass wir in der Liga eine Entwicklung hinkriegen."

Da ist in erster Linie Coach Meyer gefragt: "Zumindest haben wir zu Null gespielt und konnten da unsere kleine Negativserie beenden. Darauf fokussieren wir uns weiter." Am Freitag geht es schon mit dem nächsten Kellerduell für den HFC weiter. Erzgebirge Aue, nach zuletzt zwei Siegen nun punktgleich, erwartet die Hallenser.