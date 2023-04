"Wir hatten auch keine Angst vor Bayern" - Vieri kritisiert Inzaghi wegen Lukaku

Inter Mailand ist vor den entscheidenden Spielen der Saison völlig außer Tritt geraten. Speziell die Offensive ist das große Sorgenkind der Nerazzurri. Coach Simone Inzaghi wehrt sich gegen aufkommende Kritik.

Inter wäre gerne mit einem anderen Selbstverständnis in die wichtigsten Wochen der Saison 2022/23 gegangen. Die Nerazzurri warten seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg, haben in diesen nur einmal zu null gespielt und selbst nie mehr als einen Treffer erzielt. Durch das 1:1 in Salerno am vergangenen Freitag - Robin Gosens erzielte seinen ersten Treffer im Kalenderjahr 2023 - rutschte Inter gar aus den Top vier der Tabelle. Eine Saison ohne Champions League droht, was aus sportlicher wie finanzieller Sicht einer Katastrophe gleichkäme.

Zum ersten Mal seit zwölf Jahren steht Inter im Viertelfinale der Champions League, kann diesen Moment aber nur bedingt genießen. Zu groß sind die Baustellen, zu laut die Kritik von außen. Am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet das Hinspiel bei Benfica Lissabon, dem auf dem Papier vermeintlich leichtesten Los. Doch in der aktuellen Form ist Inter wohl als schwächstes Team in der Runde der letzten Acht einzuschätzen.

Was vor allem an der zahnlosen Offensive liegt: Lautaro Martinez ist bereits seit sieben Spielen ohne Tor, Romelu Lukaku hat auf Vereinsebene wenig mit dem im Nationaltrikot jüngst beeindruckenden Stürmer zu tun. Der von Chelsea ausgeliehene belgische Sturmtank steht bei mageren sechs Treffern in 22 Spielen - in der Liga hat er letztmals im vergangenen August aus dem Spiel heraus getroffen. Es kamen in der Serie A lediglich zwei Elfmetertore und zwei Assists - jüngst für Gosens - hinzu.

Die Form von Lukaku beschäftigt auch den ehemaligen Inter-Torjäger Christian Vieri, der in seiner Twitch-Show "Bobo TV" erklärte: "Fakt ist, dass Lukaku vor dem Tor nicht kaltschnäuzig ist." Doch auch Vieri selbst habe in seiner Karriere mehr Chancen vergeben als Tore geschossen. "Es ist wichtig, Chancen zu haben. Es wäre dramatisch, wenn er keine Möglichkeiten hätte."

Vieri sieht das Problem an anderer Stelle - in Inzaghis Umgang mit dessen wichtigstem Stürmer. "Lukaku muss 90 Minuten spielen. Es ist unsinnig, ihn nach einer knappen Stunde auszuwechseln", so der 49-Jährige. Nur drei Pflichtspiele machte der immer wieder angeschlagene Lukaku in dieser Saison über die volle Distanz. In der Königsklasse kam er dreimal von der Bank - und erzielte im Achtelfinale gegen Porto das einzige Tor der zwei engen Vergleiche.

Benfica machte Fernandez schnell vergessen

Inter schoss die wenigsten Tore aller Viertelfinalisten (11), nur Napoli erzielte hingegen mehr Treffer als Benfica (23). Auch Coach Inzaghi warnt: "Sie sind seit zehn Spielen ungeschlagen, haben 28 Tore erzielt, alleine derer sieben im Achtelfinale." Die Italiener erwarte ein "sehr guter" Gegner mit technisch starken Spielern. Und: "Sie haben eine gute Raumaufteilung, laufen extrem viel. Sie haben nicht umsonst in der ganzen Saison nur zwei Spiele verloren." Auch der Umstand, wie schnell Benfica den zu Chelsea abgewanderten Enzo Fernandez vergessen machte, beeindruckt Inzaghi.

Die Kritik ist da, sie wird immer da sein, das ist normal. Simone Inzaghi

Die letzten durchwachsenen Auftritte müsse sein Team aus den Köpfen kriegen. Inzaghi sah jüngst "drei gute Spiele", die nur an der nötigen Effizienz gescheitert seien. "Wir wissen, wie wichtig das Spiel ist", sagte er am Montag mit Blick auf das Viertelfinal-Hinspiel: "Man wird Kopf und Herz brauchen."

Die Partie in Salerno als Sinnbild für den aktuellen Zustand seiner Mannschaft herzunehmen, hält Inzaghi für falsch. "Letztes Jahr haben wir 5:0 gegen diesen Gegner gewonnen, ohne so gut zu spielen wie an diesem Freitag", so der 47-Jährige: "Dieses Mal haben wir 20 Schüsse abgegeben und nur ein Tor erzielt. Die Kritik ist da, sie wird immer da sein, das ist normal."

Bastoni: "Wir ernten nicht, was wir säen"

Auf die verletzten Hakan Calhanoglu und Milan Skriniar hätte Inzaghi gerne in Portugal zurückgreifen können, doch auch der restliche Kader sei stark genug, um eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel zu schaffen. Alessandro Bastoni, der am Montag neben Inzaghi ebenfalls auf dem Podium Platz nahm, forderte "Biss und Aggressivität". Schließlich biete sich den Nerazzurri eine "große Chance". Auch aus finanzieller Sicht: Im Falle eines Weiterkommens hätte Inter Champions-League-Einnahmen von knapp 82 Millionen Euro aus dieser Saison sicher.

Dass mit Goncalo Ramos - wie Teamkollege Joao Mario mit 17 Ligatoren - einer der begehrtesten Stürmer Europas auf Inters Defensive zurollen wird, lässt Bastoni nicht erschaudern. Er stellte klar: "Benfica hat eine gute Offensivabteilung, aber wir haben keine Angst vor ihnen, so wie wir keine Angst vor Bayern München, Barcelona oder Porto hatten. Wir müssen eng und kompakt stehen, um sie in Schwierigkeiten zu bringen."

Gerade weil Inter in der Liga strauchelt ("Wir ernten nicht, was wir säen"), sei die Königsklasse mit den Duellen gegen Benfica auch "aus mentaler Sicht" bedeutend für einen möglichen Turnaround im Saisonfinale. Ziehen Bastoni & Co. ins Halbfinale ein, wäre vermutlich auch das Selbstverständnis wieder ein anderes.