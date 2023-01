"Wir halten zusammen": 1860 München weiter mit Köllner

Am Sonntagabend tagte in Giesing der Krisenrat - mit dem Ergebnis: Der TSV 1860 München plant weiter mit Trainer Michael Köllner.

Schwerer Stand an der Grünwalder: Trainer Michael Köllner. IMAGO/Ulrich Wagner

Zunächst brannte am Sonntag nur ein einsames Licht in der Geschäftsstelle. Günther Gorenzel saß in seinem Sportchefbüro, ließ aber mitteilen, sich nicht zur fortschreitenden Löwen-Krise äußern zu wollen. Derweil flog Hasan Ismaik ein, erstmals seit mehr als drei Jahren. Damals war er gekommen, um sich von Daniel Bierofka zu verabschieden. Und diesmal?

"Wir sind uns einig: Wir halten zusammen!", schrieb Münchens umstrittener Investor nach der Krisensitzung am Sonntagabend auf Twitter und stellte sich damit schützend vor den Cheftrainer. Der TSV 1860 plant seine Aufstiegsmission also weiter mit Michael Köllner.

Nach dem Fehlstart ins neue Jahr war der Oberpfälzer noch stärker unter Druck geraten. Die Löwen leisteten sich beim 1:3 gegen Waldhof Mannheim zu viele Fehler und stehen weiterhin auf dem sechsten Tabellenplatz. "Wir Löwen sind aber grundsätzlich große Kämpfer und resignieren nie. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und nach jedem Rückschlag alles in Frage stellen", schrieb Ismaik.

Zwischen Traum und Wirklichkeit

Die nackten Zahlen passen allerdings schon seit Monaten nicht mehr zum selbst formulierten Aufstiegsanspruch. Sieglos seit fünf Spielen, nur elf Punkte aus den letzten elf Partien. Die Reputation, die sich Köllner mit seinem Startrekord erwarb, war teilweise schon verflogen, als sich die Löwen mit einem kargen Heim-1:1 gegen Essen in die Pause verabschiedeten.

Bezeichnend für den Zustand der Mannschaft: Raphael Holzhauser, der von Köllner geforderte "Qualitätsspieler", fing in Mannheim stark an, ließ sich aber nach der Pause auf das Niveau der Altlöwen runterziehen. Er sagte: "Es ist genug geredet worden - jetzt müssen Taten folgen." Mit Michael Köllner.