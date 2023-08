"Wir haben was zur Seite gelegt": Dreesen und Bayern fühlen sich mit Kane "einfach gut"

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hat unmittelbar vor dem Start der 61. Bundesliga-Saison nochmals ausführlich über den über 100 Millionen Euro teuren Harry Kane gesprochen - und den Stürmer erklärt.

Im steten Rampenlicht - und in Bremen erstmals in der Bundesliga aktiv: der neue Bayern-Star Harry Kane. IMAGO/Nordphoto

Seit 27. Mai 2023 ist Jan-Christian Dreesen neuer Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München als Nachfolger von Oliver Kahn - und hat in dieser Funktion direkt einiges zu tun gehabt. In erster Linie natürlich die Durchführung der Neuverpflichtungen in diesem Sommer.

"Die ersten Wochen waren sehr anstrengend, wirklich richtig anstregend", gab Dreesen am Freitagabend vor dem Auftaktspiel in Bremen beim Gespräch mit DAZN zu, ergänzte allerdings direkt: "Ich glaube ganz grundsätzlich: Wir können ein gutes Fazit ziehen. Wir haben ein paar richtig spannende Neuzugänge."

In diesem Atemzug nannte der 55-Jährige die Personalien Raphael Guerreiro (ehemals BVB), Min-Jae Kim (Neuzugang von Italiens Meister Napoli), Konrad Laimer (Ex-Leipzig) - und: "Vor allem Harry Kane, auf den sich auch die Bundesliga-Zuschauer und -Zuschauerinnen freuen können."

"Wir haben uns nach der Decke gestreckt"

Bei seinem Statement zum 110-Millionen-Euro-Mann erläuterte Dreesen auch nochmals ausführlich, warum sich der amtierende Meister zu dieser Summe durchringen ließ - und was für Gefühle das ausgelöst hat und weiter auslöst.

"Stolz ist der falsche Begriff. Ich freu mich einfach darüber, dass es uns gelungen ist, den englischen Kapitän der Nationalmannschaft hier nach Deutschland und in die Bundesliga zu holen", so der Vorstandsvorsitzende. "Das ist eine tolle Geschichte und zeigt, dass auch die Bundesliga noch Anziehungskraft hat. Doch klar: Wir haben uns nach der Decke gestreckt."

Denn 100 Millionen Euro seien nicht die neue Norm, wie er zuletzt schon einmal rund um die teure Neuverpflichtung von Tottenham Hotspur gesagt hatte - auch nicht für den deutschen Rekordmeister.

"Insgesamt eine gute Idee"

Der Klub und eben auch Dreesen selbst fühlen sich mit diesem Investment "aber trotzdem gut. Weil wir haben immer gesagt, dass wir nur das ausgeben, was wir einnehmen - und wir haben die letzten Jahren ein bisschen was zur Seite gelegt." Und Kane sei eben, das betonte Dreesen nochmals, "ein gutes Invest. Wir kaufen einen Stürmer, der auf der Höhe seiner Zeit ist."

Dabei erinnerte Dreesen an Robert Lewandowski, der im Sechs-Titel-Jahr unter Hansi Flick mit 32 Jahren zahllose Tore geschossen hatte und zu seiner Höchstform aufgelaufen war. Kane, so Dreesen, sei eben "erst 30. Von daher glaube ich, passt das perfekt - er ist ein super Fit für uns. Er ist ein klasse Spieler und nicht nur der Erste auf dem Trainingsplatz, sondern passt auch von der Einstellung super, ist unglaublich nahbar."

Kurzum, so der Vorstandsvorsitzende abschließend: "Insgesamt ist das eine gute Idee gewesen, ihn zu holen."