"Wir haben versagt" - Und nun, L.A. Lakers?

Die Lakers werden nicht in die Play-offs einziehen, so viel steht mittlerweile fest. Es gibt viele Fragen zu beantworten in Los Angeles.

"Wir haben bis zum Ende gekämpft, aber wir haben versagt. Es tut mir extrem leid für unsere Fanbase. Es tut mir auch leid für die Buss-Familie (Besitzer der Lakers, d.Red.), die uns alle Möglichkeiten gegeben hat. Wir wollten Erfolg zum Verein bringen - und haben das nicht geschafft", sagte ein geknickter Frank Vogel, der die Lakers 2020 noch zum Titel geführt hatte.

Und Carmelo Anthony, einer der Altstars im Team, fügte nach der Niederlage bei den Phoenix Suns, die das Verpassen der Play-offs bedeutete, an: "Einige Sachen konnten wir kontrollieren, einige nicht. Es gibt keine Entschuldigungen, wir haben es einfach nicht geschafft."

Die Gründe für das Scheitern sind wie so oft vielschichtig. Einer der Hauptgründe ist aber sicher das Verletzungspech der Lakers. LeBron James und Anthony Davis fielen immer wieder aus. Erstgenannter machte 56 Spiele, Zweitgenannter sogar nur 40. "Wir hatten in dieser Saison mehr Startaufstellungen als Siege", sagte Davis, der lange wegen einer Fußverletzung fehlte und nur 21-mal mit James und Westbrook gemeinsam auf dem Parkett stand: "Es wird schwierig, eine Meisterschaft zu gewinnen, wenn deine drei besten Leute so selten zusammenspielen."

Und dann machte "AD" nochmal mit einem Satz eindrucksvoll klar, wie meilenweit das stolze Team aus L.A. das Saisonziel verpasst hat: "Unser Ziel war es, die Meisterschaft zu gewinnen."

Die Lakers stehen vor einem Umbruch

Ein Team mit LeBron James muss man natürlich immer in Sachen Titel auf dem Zettel haben, erst Recht, wenn er einen Spieler wie Anthony Davis an seiner Seite hat. Der dritte Star sollte eigentlich Russell Westbrook sein. Aber sein Trade war vielleicht auch der Anfang vom Ende. Denn mit der Verpflichtung von "Russ" schickte L.A. Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope und Montrezl Harrell nach Washington. Das waren alles drei gute bis sehr gute Rollenspieler. Westbrook war in dieser Saison ein Schatten seiner selbst, kam nie wirklich in Los Angeles an und wurde sogar zum Teil zur Zielscheibe der Fans, die bei so vielen schwachen Spielen natürlich zu Recht enttäuscht waren. Ein Trade würde nicht überraschen. Aber gibt es einen Abnehmer? Immerhin verdient Westbrook auch nicht gerade wenig.

LeBron spielt immer noch auf Top-Niveau

Der Aufbau einer neuen "Big Three" scheiterte also kläglich. Es müssen nun Fragen beantwortet werden. Zum Beispiel: Ist Coach Vogel noch der richtige Mann? Ist die Personalpolitik die richtige? Welche Mannschaft braucht ein LeBron James, der in sein letztes Vertragsjahr geht? Fakt ist: Der "King" hat auch mit 37 Jahren gezeigt, dass er herausragenden Basketball spielen kann. Mit knapp 30 Punkten im Schnitt ist er aktuell der zweitbeste Scorer der gesamten NBA und jagt nebenbei auch den Allzeit-Rekord von Kareem Abdul-Jabbar. Aber er braucht eben auch ein Team um sich herum, mit dem er erfolgreich sein kann. Und das war dieses Jahr definitiv nicht der Fall.