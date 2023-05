"Wir haben versagt": Celtics-Saison endet mit herber Enttäuschung

Die Saison der Boston Celtics endete mit einer Blowout-Niederlage in Spiel 7 der Eastern Conference Finals gegen die Miami Heat. Der eigentliche Titelanwärter geht damit in einen Sommer, in dem viele Fragzeichen um Co-Star Jaylen Brown kreisen.

Das Wunder blieb aus, auch wenn die Celtics ziemlich nah dran waren. In der 76-jährigen Geschichte der NBA hat es in 150 Anläufen nie ein Team geschafft, in einer Best-of-seven-Serie einen 0:3-Rückstand zu drehen. Im 151. Versuch rettete sich Boston immerhin in ein Spiel 7 und erarbeitete sich so die Chance auf Historisches. Nur, um dann eben dieses Spiel 7 vor eigenem Publikum mit 84:103 zu verlieren.

"Wir haben versagt. Ich habe versagt und wir haben die gesamte Stadt enttäuscht", nahm der sichtlich enttäuschte Jaylen Brown im Anschluss kein Blatt vor den Mund. "Egal, was wir in dieser Saison auch für Umstände hatten, wir haben uns der Situation gestellt. Jetzt an diesem Punkt haben wir es nicht geschafft."

Der 26-Jährige übernahm Verantwortung für seine "schreckliche" Leistung in Spiel 7. Brown war zwar mit 19 Zählern fleißigster Punktesammler der Celtics, aber bei 8/23 aus dem Feld und 1/9 von der Dreierlinie weit davon entfernt, auch der effizienteste zu sein. Zudem sorgten seine acht Ballverluste, sein Karrierehöchstwert für ein Spiel, für viel Frust, teilweise auch gut hörbar bei den Fans im TD Garden.

Brown war natürlich nicht der einzige Faktor für die Niederlage gegen die Heat, die erst als zweiter 8-Seed überhaupt in der Geschichte der NBA den Einzug in die Finals perfekt machten. Einerseits bekam die Defense Jimmy Butler (28 Punkte) und Caleb Martin (26) nicht in den Griff, andererseits schlug das Verletzungspech zu.

Angeschlagener Tatum: "War nur ein Schatten meiner selbst"

Schon nach 26 Sekunden knickt der vierfache All-Star Jayson Tatum unglücklich mit seinem Knöchel um, als er nach einem Drive auf dem Fuß seines Gegenspielers landete. Tatum spielte anschließend mit Schmerzen weiter, konnte dem Spiel verständlicherweise aber nicht seinen Stempel aufdrücken (14 Punkte, 11 Rebounds, 5/13 aus dem Feld).

"Es war frustrierend, dass ich nur ein Schatten meiner selbst war", sagte Tatum, nachdem er trotz Verletzung in 42 der 48 Minuten auf dem Parkett stand. "Das war hart für mich. Es war einfach frustrierend, dass es direkt im ersten Play passierte."

Auf Seiten der Kelten schaffte es mit Ausnahme von Derrick White, der Held von Spiel 6 hielt Boston in der zweiten Halbzeit mit insgesamt 18 Punkten teilweise noch über Wasser, niemand, die beiden Star-Spieler in der Offensive zu entlasten. Tatsächlich legte Boston die zweitschlechteste Performance aus dem Dreierland der gesamten Saison hin (9/42, Dreierquote von 21,4 Prozent) - dabei gehörten die Celtics in der regulären Saison in dieser Kategorie noch zu den besseren Teams (im Schnitt 37,7 Prozent, Platz sechs ligaweit).

Die Heat haben besser gespielt als wir. Das ist alles. Celtics-Coach Joe Mazzulla

"Wir haben von Beginn bis zum Ende nicht unser Spiel gespielt", bilanzierte Forward Grant Williams. "Defensiv haben wir komplett die Orientierung verloren und offensiv haben wir versucht, alles alleine zu lösen. Das hat nicht geklappt." Oder wie es Head Coach Joe Mazzulla ausdrückte: "Die Heat haben besser gespielt als wir. Das ist alles."

Zukunft von Brown in Boston ungewiss

Nach einer Saison mit 57 Siegen im Anschluss an den Finals-Trip im Vorjahr und Platz zwei in der Eastern Conference bleibt ein enttäuschendes Schlussfazit, eigentlich war mehr drin. Nun rückt der Fokus auf die Offseason, in der wichtige Entscheidungen anstehen. Brown, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, darf im Sommer eine lukrative Verlängerung aushandeln, die ihm über fünf Jahre 295 Millionen Dollar einbringen würde.

Eine happige Summe - ob Boston bereit ist, ihm diesen Vertrag anzubieten, ist nach diesem Spiel 7 unklar. Die Probleme im Ballhandling sind bei Brown auch nichts Neues. Ein Abschied per Trade schon in diesem Sommer ist also nicht gänzlich auszuschließen, auch wenn Brown die Fragen nach seiner Zukunft abwiegelte. "Ich weiß gar nicht, wie ich diese Frage aktuell beantworten soll. […] Momentan ist es schwierig, an die Zukunft zu denken. Wir werden uns darum kümmern, wenn es soweit ist."

In den vergangenen Wochen stand auch Coach Mazzulla teilweise in der Kritik, sowohl Tatum als auch Brown fanden aber lobende Worte für den Neuling an der Seitenlinie. Der 34-Jährige fand zudem auch positive Aspekte in diesen Ost-Finals. "Als wir mit 0:3 hinten lagen, war die Frage: Wie wollen wir definiert werden?", erklärte Mazzulla, der von seinem Team eine eindeutige Antwort sah. "Sie haben eine Menge Charakter gezeigt, dass wir überhaupt bis zu diesem Punkt gekommen sind."