"Wir haben verloren": Wird der Stadionstreit zum K.o.-Kriterium für den BFC Dynamo?

Die Stadionthematik in den Regionalligen bleibt auch im Nordosten weiter ein heißes Eisen. In der Hauptstadt hegt der BFC Dynamo aktuell sportliche Ambitionen für Liga drei, einzig das heimische Sportforum Hohenschönhausen lässt zu wünschen übrig. Etwaigen Umbauplänen schiebt die Stadt aktuell den Riegel vor - und priorisiert eine andere Spielstätte.

Die Pressemitteilung der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport unter dem Titel "Stärkung der Sportinfrastruktur: Mommsenstadion wird Trainingsstätte für die UEFA EURO 2024 und fit für die Dritte Liga“ hallt noch nach beim BFC Dynamo. Während die Heimspielstätte des Oberligisten Tennis Borussia Berlin oder Berlin-Ligisten SC Charlottenburg im Westen der Hauptstadt damit für den deutschen Profifußball aufbereitet wird, kommt Kritik vom ambitionierten Regionalligisten BFC Dynamo aus dem Ostteil der Hauptstadt.

Der Meister aus der Saison 2021/22 verpasste damals den Sprung in die 3. Liga aufgrund der Aufstiegsspiele gegen den VfB Oldenburg (0:2, 2:1), hat in der laufenden Spielzeit aber erneut gute Chancen auf den Gang in die nächsthöhere Spielklasse. Es wäre dann der erste Auftritt des einstigen DDR-Rekordmeisters im gesamtdeutschen Profifußball. Aktuell liegt der BFC bei zwei Spielen weniger acht Zähler hinter dem Ligaprimus Greifswalder FC. Doch neben der sportlichen Qualifikation müsste auch die Heimspielstätte des BFC, das Sportforum Hohenschönhausen, noch drittligatauglich gemacht werden. Darum bemühen sich die BFC-Verantwortlichen schon seit längerer Zeit, müssen nun aber wohl erstmal zurückstecken.

TeBes Mommsenstadion erhält den Vorzug

"Das Sportforum als nationales Spitzensportzentrum soll gemäß dem vorliegenden Masterplan unter der Berücksichtigung aller ansässigen Vereine weiterentwickelt werden und verbindet weiter Breiten- und Leistungssport. Das bestehende Stadion im Sportforum Hohenschönhausen wird mit dem Ziel der Drittligatauglichkeit ertüchtigt", steht es auf Seite 115 des Koalitionsvertrages zwischen SPD und CDU vom 26. April 2023. Doch bisher ist nicht viel passiert und nun wird erstmal das Mommsenstadion im Berliner Westend ertüchtigt.

Das Land Berlin übernimmt dafür alle Kosten. Die Haushaltsmittel seien eingeplant und verfügbar, sodass die Maßnahmen zügig umgesetzt werden könnten, hieß es. "Ein Gewinn für alle - ob nun im Schul- oder Vereinssport, für potenzielle Drittligisten, denen ich beide Daumen drücke, oder die Teams der UEFA EURO 2024. Ich freue mich sehr, dass wir wieder einen Schritt auf dem Weg zur Stärkung der Sportinfrastruktur in unserer Sportmetropole gehen", wird Iris Spranger (SPD), Berliner Senatorin für Inneres und Sport, in einer Mitteilung zitiert.

Ich bin enttäuscht, wie wir an der Leine durch den Ring gezogen wurden und parallel nun das Projekt Mommsenstadion im Rekordtempo realisiert wird. Peter Meyer, Chef des Wirtschaftsrats beim BFC, zeigt sich sichtlich enttäuscht über die Vorgehensweise der Stadt

Enttäuscht über die Entscheidung der Berliner Politik zeigte sich indes Peter Meyer, Chef des Wirtschaftsrats des BFC. "Nach einem Jahr und vielen Gesprächen muss ich leider einsehen, der Traum vom Sportforum ist gestorben und es gibt keine Hoffnung mehr", ließ sich Meyer im "Berliner Kurier" zitieren und sagte weiter: "Wir haben verloren. Es wird außer schönen bunten Bildern von einem neuen Stadion im Masterplan Sportforum bestimmt wieder nichts passieren. Ich bin enttäuscht, wie wir an der Leine durch den Ring gezogen wurden und parallel nun das Projekt Mommsenstadion im Rekordtempo realisiert wird."

Dem BFC läuft die Zeit davon

Hoffnungen hegte der BFC auch, weil Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) noch in der ersten Saisonhälfte bei einem Spiel des aktuellen Tabellenzweiten dabei war. Die Fans des BFC kämpfen derweil mit einer Petition unter dem Namen "Pro Sportforum! 3. Liga-taugliches Stadion jetzt." Ob sich in dieser Thematik zeitnah etwas ändern wird, ist offen. Dabei drängt die Zeit. Die Bewerber aus der Regionalliga müssen ihre Lizenz-Unterlagen für die 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund bis 1. März eingereicht haben. Da geht es um die beiden großen Bereiche, wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit der Vereine. Zum zweiten Teil zählt dabei auch die Spielstätte.

Klar ist dagegen, dass spätestens im Mai 2024 im Mommsenstadion auf neuem Rasen trainiert werden soll. Um den Vorgaben der UEFA zu entsprechen, muss das Grün im Stadion ausgetauscht werden. Im Zuge dieser Maßnahme erfolgen auch die für die 3. Liga erforderlichen Umbaumaßnahmen. In der jetzt getroffenen Vereinbarung erteilt der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf nicht nur die hierfür erforderliche Zustimmung, sondern sichert auch die Bereitstellung des Mommsenstadions sowie die für den Spielbetrieb in der 3. Liga erforderliche Infrastruktur innerhalb und außerhalb des Stadions für alle Pflichtspiele zu, bis das ursprünglich dafür vorgesehene Stadion am Jahnsportpark, der parallel schon seit Jahren modernisiert werden soll, wieder verfügbar ist. Denn neben dem Olympiastadion und dem Stadion an der Alten Försterei besitzt Berlin derzeit keine drittligataugliche Spielstätte. Das soll sich nun im Mommsenstadion ändern, dieses jedoch ist rund 15 Kilometer Luftlinie vom Sportforum entfernt und wohl nicht mehr als eine Ausweichstätte für den BFC, der mögliche Drittligaspiele in Hohenschönhausen spielen will.

Doch vorher müssten die Berliner erst einmal die sportliche Qualifikation schaffen. Im ersten Spiel der zweiten Saisonhälfte trifft Dynamo am Sonntag auf den ZFC Meuselwitz. Derzeit hat der BFC auf Spitzenreiter Greifswalder FC acht Punkte Rückstand, aber auch zwei weniger Partien auf dem Konto.