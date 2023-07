"Wir haben uns versteckt": Terzic kritisiert sein Team trotz Kantersieg

Borussia Dortmund hat das erste Testspiel der USA-Reise deutlich gewonnen. Edin Terzic war mit der Leistung beim 6:0-Erfolg über den Zweitligisten San Diego Loyal allerdings nicht zufrieden. "Wir haben zu null gespielt, hatten das aber eigentlich nicht verdient", sagte der BVB-Trainer, der zwei Spieler angeschlagen auswechseln musste.

Von Dortmunds USA-Reise berichtet Matthias Dersch

Die Schlagzahl ist hoch, die Borussia Dortmund in San Diego an den Tag legt. Dienstag und Mittwoch fanden jeweils zwei intensive Trainingseinheiten statt, am Donnerstag folgte mitten in die Belastung hinein der erste Test der Reise. BVB-Trainer Edin Terzic setzte die Partie gegen den Zweitligisten San Diego Loyal wie eine weitere Trainingseinheit an, was die Belastungssteuerung seiner Profis anging. 45 Minuten lang sollte der überwiegende Teil zum Einsatz kommen und sich in dieser Zeit richtig auspowern.

Der Kick allerdings geriet wenig überzeugend - obwohl das Ergebnis am Ende deutlich ausfiel. Durch die Tore von Julien Duranville (2.), Youssoufa Moukoko (27.), Marco Reus per direkt verwandeltem Freistoß (60.), Thomas Meunier (62.), Sebastien Haller (68., Strafstoß) und Paul Besong (89.) gewann der BVB vor 12.207 Zuschauern im Snapdragon Stadium von San Diego keinesfalls leistungsgerechnet mit 6:0.

"Wir sind ziemlich gut ins Spiel gekommen, aber wir haben dann vor allem in der ersten Hälfte unzählige Bälle verloren und hatten im Spielaufbau sehr viele technische Fehler", bilanzierte Terzic nach der Partie in den Stadionkatakomben und kritisierte: "Was uns gar nicht gefallen hat, das war die Reaktion darauf. Wir haben uns versteckt, haben uns nicht mehr freigelaufen, sondern geparkt. Damit haben wir den Mitspieler alleingelassen. Diese Dinge müssen wir abstellen."

Bekannte Probleme aus den ersten Tests

Bereits in den vergangenen beiden Tests in Deutschland in Oberhausen (3:2) und in Erfurt (2:1) waren die Probleme ähnlich. Auch in diesen Partien machte es der BVB seinen Gegner zu leicht und ließ zahlreiche Konter zu. "Natürlich wollen wir in erster Linie unsere Fehler minimieren. Aber was wir nie verlieren dürfen, das ist, dass wir aktiv und mutig bleiben und den Ball fordern. Das war in der zweiten Hälfte besser, auch wenn wir dort ebenfalls zu viele Torchancen zugelassen haben." Der BVB habe zwar zu null gespielt, "das hatten wir aber eigentlich nicht verdient", sagte Terzic.

Gleich zwei Spieler musste Dortmunds Trainer zudem im Laufe der Partie angeschlagen auswechseln: Zunächst verspürte Duranville bereits nach weniger als einer Viertelstunde muskuläre Probleme im hinteren Oberschenkel. In der 80. Minute erwischte es dann Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der nach einem Zweikampf im Mittelfeld liegenblieb und am Knie behandelt wurde, anschließend aber selbst den Platz verlassen konnte. "Julie hat ein Ziehen verspürt. Nico hat sich im Zweikampf mit dem Gegner verhakt. Er konnte vom Platz heruntergehen, aber wir wollten auch bei ihm kein Risiko eingehen", gab Terzic ein erstes Update zu den beiden Angeschlagenen.

Sabitzers Debüt ausgerechnet gegen ManUnited

Nicht auf dem Platz standen die Neuzugänge Felix Nmecha und Marcel Sabitzer, beide aus Gründen der Belastungssteuerung. Im nächsten Test der Reise, am Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas gegen Manchester United, sollen beide zum Einsatz kommen. Für Sabitzer wäre es das Debüt im BVB-Trikot - ausgerechnet gegen jenen Klub, an den er in der vergangenen Saison vom FC Bayern verliehen wurde.

Positive Worte hatte Dortmunds Trainer für die Atmosphäre im Snapdragon Stadium übrig. Vor allem der Fanklub von San Diego Loyal, die "Locals", sorgten über die volle Spielzeit hinweg für eine gute Stimmung, aber auch zahlreiche BVB-Fans mischten sich - ausgestattet mit schwarz-gelben Fähnchen und sogenannten Foam Fingers - unter das Publikum. "Wenn man den Kopf gehoben hat, hatte man das Gefühl, dass das komplette Stadion schwarz-gelb ist", sagte Terzic.