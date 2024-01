"Wir haben nur die Spitze des Eisbergs gesehen"

David Späth hat am Sonntagabend ganz Handball-Deutschland gezeigt, dass bei der Heim-EM auch mit ihm zu rechnen ist. Der U-21-Weltmeister sei aber längst nicht an seinem Maximum angekommen, das sagt mit Juri Knorr einer, der es wissen muss.

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Im Vorfeld des Nordmazedonien-Spiels hatte David Späth davon gesprochen, was er alles von Auftakt-Held Andreas Wolff lernen wolle. Vor allem Ruhe. Am Sonntagabend brach es aus dem emotionalen Vulkan aber wieder einfach so heraus. So ist der U-21-Weltmeister eben.

Ja, mit 21 Jahren hat der gebürtige Kaiserslauterer bereits einen WM-Titel in der Tasche. Rückblende in der Sommer 2023: Die deutsche U 21 um Nationaltrainer Martin Heuberger beginnt ihre EM-Mission beim Heim-Turnier und eilt dabei von Sieg zu Sieg. Späth reiht eine bärenstarke Vorstellung an die andere, hat sich den Höhepunkt aber bis zum Schluss aufgehoben. Im WM-Finale gegen die Ungarn (30:23) ragt der Keeper aus einem starken deutschen Kollektiv heraus.

Zuvor hatte Späth bereits im April 2023 das Final Four im DHB-Pokal für die Rhein-Neckar Löwen entschieden - mit seinen Paraden im Siebenmeterwerfen gegen Top-Favorit SC Magdeburg. Viele hatten damit gerechnet, dass Späth spätestens bis zum Heim-Turnier 2027 tiefe Spuren im deutschen Tor hinterlassen wird. Er tat das aber schon drei Jahre zuvor in Berlin. Wieder Berlin, dort wo auch die U-21-Weltmeister ihren großen Wurf hatten landen können. Wenn auch in der Max-Schmeling-Halle und nicht der Mercedes-Benz Arena.

Ich mache mir manchmal Sorgen, dass er irgendwann einmal umkippt. Juri Knorr über David Späth

"Ich mache mir manchmal Sorgen, dass er irgendwann einmal umkippt", erklärte Juri Knorr am Sonntagabend lächelnd in der Mixed Zone: "Ich freue mich einfach, wenn David David ist." Knorr und das neue große deutsche Torwart-Talent sind gute Freunde, teilen sich bei der Nationalmannschaft ein Zimmer, spielen gemeinsam bei den Rhein-Neckar Löwen.

Knorr kennt Späth gut und wählt die folgenden Worte nicht aus der Emotion heraus. "Ich glaube, wir haben heute nur die Spitze des Eisbergs gesehen. Ich glaube, er ist noch zu ganz anderen Dingen imstande." Sekundenbruchteile später korrigiert er sich selbst: "Nein, ich glaube es nicht nur. Ich weiß das."

Wenn Späth weitermache wie bisher, "dann wird das irgendwann passieren", ist Knorr überzeugt. "Er darf sich einfach nicht verrückt machen." Diesen Eindruck hinterlässt Späth aber auch nicht. Nach den Spielen gegen Portugal und die Schweiz, in denen er kaum Akzente setzen konnte, blieb Späth bei sich und lief am Sonntag erstmals heiß.

Badewanne oder Handy

Die puren Emotionen, die aus Späth auf dem Feld herausbrechen, gefallen auch den Kollegen. "Ich liebe es, wie er jubelt", sagte beispielsweise Rechtsaußen Timo Kastening. Bundestrainer Alfred Gislason stellte klar: "Ich werde nie versuchen, ihn einzudämmen."

Auch Stammkeeper Wolff, der am Sonntag einen schwachen Abend erwischte und nur einen der elf Bälle auf sein Tor halten konnte, freute sich mit Späth und schob hinterher: "Das ist keine One-Man-Show." Braucht es aber auch nicht zu sein.

Auf die abschließende Frage zu Späth, wer denn in der Nacht nach dem Nordmazedonien-Spiel schneller einschlafen könne, erklärte Zehn-Tore-Regisseur Knorr mit einem Lachen: "Je nachdem, ob ich in der Badewanne einschlafe oder er vor seinem Handy."