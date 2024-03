"Wir haben noch etwas gutzumachen": Zwickau sinnt in Chemnitz auf Revanche

Der FSV Zwickau reist am Sonntag gestärkt nach Chemnitz. Mit dem CFC haben die Schwäne noch eine offene Rechnung aus dem Hinspiel, das mit 1:2 in der Nachspielzeit verloren ging.

"Wir haben nach dem Hinspiel noch etwas gutzumachen", unterstreicht Sportdirektor Robin Lenk vor dem "Bezirksduell" beim Chemnitzer FC. Er selbst war Spieler bei den Himmelblauen, weiß also um die Brisanz des Duells. Christian Tiffert, Coach des Gegners, kennt er aus der gemeinsamen Zeit bei Erzgebirge Aue. "Wir sind gemeinsam in die 2. Bundesliga aufgestiegen und haben zweimal die Klasse gehalten. Die Ruhe, den Ehrgeiz, den 'Tiffi' damals als Spieler ausgestrahlt hat, zeigt er auch heute als Trainer des CFC", meint Lenk.

Mehr Lob geht kaum unter Derby-Rivalen. Es ist das Highlight im restlichen Saisonverlauf - neben dem Sachsenpokal. "Seit über 30 Jahren giert man nach dem Pokalsieg. Wir können nichts versprechen, aber alles dafür tun. Und das bedeutet, im Halbfinale einen absoluten Pokal-Fight zu zeigen", sagte Cheftrainer Rico Schmitt kürzlich nach dem souveränen Einzug ins Halbfinale des sächsischen Landespokals, in dem niemand geringeres als Dynamo Dresden wartet.

Welchen Stellenwert der Pokal für die Schwäne hat, zeigte sich in der Vorwoche, als Schmitt zum Nachholspiel bei Viktoria Berlin (0:2) Stammkräften Schonzeit gewährte, darunter Keeper Bemjamin Leneis - nach anfänglicher Torwartrotation seit Mitte Dezember die unumstrittene Nummer 1 und einer derjenigen Leistungsträger, die Sportdirektor Lenk unbedingt halten will. "Es laufen viele Gespräche und ich bin zuversichtlich, dass wir demnächst ein weiteres Mal Vollzug melden können. Mit Mike Könnecke, Maximilian Somnitz und Benjamin Leneis stehen wir in regem Austausch, um sie weiterhin an uns zu binden", unterstreicht Lenk. Torjäger Marc-Philipp Zimmermann und Theo Martens konnten die Schwäne bereits bis 30. Juni 2025 an sich binden. Der mittlerweile nahezu feststehende Klassenerhalt hat die Ausgangslage merklich verbessert.

Zwickau hat Planungssicherheit und dazu auch finanziell die nächsten Fortschritte gemacht. Für die Spielbetriebs GmbH wird für 2023/24 bei 3,3 Millionen Euro Gesamtumsatz ein Gewinn von 180.000 Euro erwartet. In der vergangenen Abstiegssaison schrieb man hier noch einen Verlust von 1,65 Mio. Euro, sodass der eingetragene Verein selbst mit 1,1 Mio. Minus abschloss. Mit Stand März 2024 konnten die Verbindlichkeiten von 3 auf 1,9 Millionen Euro drastisch reduziert werden. "Das werten wir als großen Erfolg und wissen jedoch, dass der weitere Abbau der Verbindlichkeiten eine große Herausforderung darstellen wird", betont Geschäftsführer und Vorstand Finanzen, André Beuchold.