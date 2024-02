Die Elfenbeinküste sorgt beim Heim-Turnier weiter für wahnwitzige Fußball-Abende. Jetzt hat das Land einen neuen Gassenhauer.

Aus Abidjan berichtet Michael Bächle

Wahrscheinlich verkörpert niemand die irrsinnige Achterbahnfahrt dieses Teams so gut wie Oumar Diakité. Die Bilder des in Tränen aufgelösten Stürmers nach dem 0:4 gegen Äquatorialguinea gingen so intensiv durch das Land wie der kollektive Jubelschrei, den Diakité mit seinem Last-Minute-Tor in der Verlängerung des Viertelfinals gegen Mali auslöste. Der 20-Jährige von Stade Reims riss sich völlig emotionalisiert das Trikot vom Körper - und flog daraufhin mit Gelb-Rot vom Platz, weil er zuvor schon verwarnt worden war. Im Halbfinale gegen die DR Kongo am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wird er nicht spielen können.

Krasse Tiefs, krasse Hochs - und eine Prise bizarres Chaos dazwischen: Das ist die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup 2024. Verpackt am Samstagabend in den 120 Minuten in Bouaké, als der von Interimscoach Emerse Faé trainierte Gastgeber eine streckenweise indisponierte erste Hälfte ablieferte und dann, als nach dem 0:1 alles gegen sie zu sprechen schien, doch noch heldenhaft zurückkam. "Der Turniersieg geht über uns", kündigte Flügelstürmer Simon Adingra, der das Team mit dem ersten Last-Minute-Tor des Abends in die Verlängerung gehievt hatte, an.

Allerspätestens seit diesem tropisch heißen Samstagabend in Bouaké hat das Land nun auch einen neuen Gassenhauer: "On vaut rien, mais on est qualifié", übersetzt etwa: Wir haben nichts drauf, aber wir sind weiter. Ein Schlachtruf, zunächst aus Galgenhumor entstanden, als der Gastgeber das Achtelfinale mit drei Punkten und einer Tordifferenz von -3 nur erreichte, weil zwei Gruppendritte noch schlechter abschnitten. Aber schon nach Achtelfinal-Sieg gegen Titelverteidiger Senegal schallte er vereinzelt durch die Straßen von Abidjan.

Ausnahmezustand auf den Straßen: Fans der Elfenbeinküste feiern den Halbfinal-Einzug. AFP via Getty Images

Seit Angreifer Nicolas Pepé nach dem Sieg über Mali auf seinem Instagram-Account ein Video teilte, in dem auch die ivorische Mannschaft in ihrem Bus - nicht ohne eine Prise Genugtuung - "On vaut rien, mais on est qualifié" anstimmt, hat das Land einen neuen Slogan. In Bouaké, dem Austragungsort, waren die sieben Worte nicht zu überhören. In den sozialen Medien gehen sie viral. Auch, weil sie - mit Blick auf die erste Hälfte gegen Mali - irgendwie auch nach dem Viertelfinale ein bisschen Wahrheit beinhalten.

Denn ihre Spiele hat die Elfenbeinküste nur selten mit großer sportlicher Qualität oder einer ausgefeilten Spielidee gewonnen, sondern mit nie enden wollendem Kampfgeist, Mentalität und einem begeisternden Anhang im Rücken. "Das Publikum war außergewöhnlich", lobte Außenverteidiger Serge Aurier am Samstagabend. "Wir haben wirklich gespürt, dass sich die Dinge dadurch geändert haben." Und für das Halbfinale gibt es dann ja noch einen neuen Fangesang.