"Wir haben nicht unser Optimum erreicht": Eisenach nach Magdeburg-Niederlage enttäuscht

Aufsteiger ThSV Eisenach unterliegt beim 25:35 (13:22) gegen den SC Magdeburg erstmals im zweistelligen Bereich, wird vom eigenen Anhang dennoch mit Ovationen verabschiedet

"Die Weltklasse des SC Magdeburg hat sich deutlich durchgesetzt. Wir hätten eine perfekte Leistung gebraucht, um den Magdeburgern gefährlich zu werden. Der SCM beeindruckte mit Konstanz über 60 Minuten", analysierte Eisenachs Torjäger Manuel Zehnder.

"Uns unterliefen zu viele technische Fehler, der SC Magdeburg zeigte dadurch seine Lieblingsdisziplin, das Tempospiel", erklärte der Ex-Magdeburg Justin Kurch in den Reihen der Gastgeber.

Eisenach-Trainer hadert mit Pleite

"Ich bin von unserer ersten Halbzeit enttäuscht. Insgesamt erreichten wir nicht unser Optimum. Eigentlich hatten wir einen anderen Plan, wollten nicht so schnell zum Wurf ansetzen, wollten mehr auf Zeit spielen. Wir haben gekämpft und gefightet. Mich wurmt, dass wir die erste Niederlage mit einer zweistelligen Differenz kassiert haben", konstatierte Eisenachs Trainer Misha Kaufmann.

Mit einer über weite Strecken 6:0-Abwehrformation hatten die Hausherren den Positionsangriff der Magdeburger vor Probleme gestellt, doch durch Fehler im Angriff wurde die Tür zu Tempogegenstößen weit geöffnet. "Unser Ziel war es, den Hausherren in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit den Glauben zu nehmen, am Spielverlauf noch was ändern zu können", erläuterte Bennet Wiegert. Der ThSV Eisenach unterlag am Ende mit 25:35 (13:22), wurde aber dennoch vom eigenen Anhang mit langen Ovationen verabschiedet

Eisenachs Ziel: Klassenerhalt

Bennet Wiegert würdigte die Atmosphäre in Eisenach nach dem Schlusspfiff. Das habe bei ihm eine Gänsehaut erzeugt. Und überhaupt, er habe die Nostalgie der Werner-Aßmann-Halle gerochen und genossen. "Wir hoffen, nächste Saison wieder zum Punktspiel nach Eisenach zu kommen", betonte Bennet Wiegert.

"Unsere Mannschaft kämpft seit Wochen aufopferungsvoll, eroberte zuletzt aus zwei Spielen drei Punkte. Wir sind voll im Rennen. Vor uns steht ein wichtiger Monat. Unser Ziel, am 34.Spieltag der Klassenerhalt", betonte Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte.

Die Ausgangsposition des ThSV Eisenach blieb unverändert. Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz 17 belegenden Bergischen HC beträgt weiterhin drei Punkte. Nächste Woche geht es für die Wartburgstädter im Kellerduell zum Bergischen HC