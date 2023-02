"Wir haben genug Auswahl": Rapp muss auf Gelbsperren reagieren

Am Samstag empfängt Holstein Kiel mit dem SC Paderborn die torgefährlichste Offensive der 2. Bundesliga, dabei muss Störche-Trainer Marcel Rapp allerdings auf zwei wichtige Defensivkräfte verzichten.

Sowohl Kapitän Hauke Wahl als auch Marvin Schulz sahen beim schlussendlich knappen 3:2-Sieg in Braunschweig die fünfte Gelbe Karte. Sorgen, dass sich das Fehlen der beiden Stammspieler auch am Samstag gegen Paderborn (13 Uhr, LIVE! bei kicker) bemerkbar macht, macht sich Rapp allerdings nicht. Mit Blick auf die Rückkehr von Stefan Thesker und Marco Komenda erklärte er auf der Pressekonferenz: "Wir haben genug Auswahl, und dann werden wir am Samstag die richtigen elf aufs Feld schicken. "

Der SCP kommt mit ordentlich Rückenwind in den hohen Norden. Vier Ligaspiele in Folge konnte der Tabellenvierte gewinnen. Mit 45 geschossenen Toren stellt Paderborn die gefährlichste Offensive der Liga. "Sie haben

viele unterschiedliche Spieler mit viel Qualität und dazu kommt noch ein gutes Umschaltspiel", erläutert Rapp.

"Wir werden uns aber auch darauf einstellen, dass es Phasen gibt, in denen wir tiefer verteidigen müssen", so der 43-Jährige. Sattelfest ist die Kieler Defensive über die gesamte Saison noch nicht, nur drei Mannschaften haben bisher mehr Gegentore als die Störche kassiert. Offensiv sieht die Welt schon anders aus, dort reiht sich der KSV auf Platz vier ein (Torverhältnis 38:36). Trotz der Ankündigung, auch weiter hinten zu verteidigen, verspricht Rapp "mutigen Fußball" gegen Paderborn.

Dähnes Rückkehr "wird noch dauern"

Weiterhin fehlen wird Thomas Dähne. Der Torhüter befindet sich mittlerweile mit einem Reha-Trainer wieder auf dem Platz. "Es wird aber auf jeden Fall noch ein paar Wochen dauern, bis er wieder wirklich einsatzfähig ist", so Rapp.