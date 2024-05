"Wir haben es verkackt": Flensburg hält Druck nicht Stand und braucht Hilfe aus Hannover

Fast 100 Minuten Fußball im Manfred-Werner-Stadion, zusammengefasst in vier Worten: "Wir haben es verkackt." So drückte es der sichtlich mitgenommene Trainer Torsten Fröhling aus. Nach dem 0:2 gegen Eintracht Norderstedt haben die Flensburger den Klassenerhalt nicht mehr selbst in der Hand.

Mehr zur Regionalliga Nord News

Tabelle

Transfers

Ewige Tabelle

Der SC Weiche Flensburg muss weiter um den Klassenerhalt zittern und darauf hoffen, dass sich Hannover 96 II in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga durchsetzt. Nur dann würde Weiche 08 am 5. und 9. Juni in der Relegation gegen den Vize-Meister der Oberliga Niedersachsen antreten. Schafft es Hannover nicht, spielen die Fördestädter in der neuen Saison in der Oberliga Schleswig-Holstein.

"Wir haben es nicht heute verloren", sagte der geknickte Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen. Man sei am "absoluten Tiefpunkt" angekommen, es fühle sich schlimm an. Es herrschte geradezu lähmendes Entsetzen bei Verantwortlichen, Spielern und Fans. "Wir haben uns mit dem Sieg beim HSV II in eine gute Ausgangslage gebracht, waren stolz und glücklich. Und heute haben wir alles verloren", stellte Torsten Fröhling fest.

Erneut feierte eine gegnerische Mannschaft in Flensburg den Klassenerhalt. Vor knapp zwei Wochen hatte sich der Bremer SV beim 4:4 gerettet - diesmal Norderstedt mit dem 2:0. Für Trainer Jean-Pierre Richter war es ein "sehr emotionaler" Nachmittag, er hatte eine "umkämpfte und leidenschaftliche" Partie gesehen.

Leidenschaftlich mag stimmen - aber umkämpft? "Es war heute zu wenig Kampf, zu wenig Fight", befand Fröhling und fügte an: "Wir hatten viel zu viel Angst, haben ein ganz schlechtes Spiel abgeliefert. Norderstedt hat viel mutiger gespielt." Der Druck lastete zentnerschwer auf den Schultern der Flensburger. Beide Teams waren darauf aus, Fehler zu vermeiden. Weiche 08 stand defensiv zunächst halbwegs stabil, hatte offensiv aber so gut wie gar nichts zu bieten.

Heim kritisiert Einstellung

Dabei stimmten die Zutaten. 1724 Zuschauer waren guten Mutes, dass ihre Mannschaft den Matchball verwandeln würde. Sie wurden enttäuscht, wieder einmal. "Es tut weh. Es tur mir leid für diese tollen Fans, für diese Wahnsinnskulisse", sagte der niedergeschlagene Torhüter Jesper Heim.

Der Keeper redete sich in Rage. "Wieder einmal haben wir ein gutes Spiel in der Vorwoche nicht bestätigt, wieder einmal haben wir uns selbst in die Fresse gehauen. Wir haben es in der gesamten Saison nicht geschafft, mal einen Lauf zu starten - zwei, drei, vier Siege in Folge zu holen. Wenn wir mal ein gutes Spiel gemacht haben, dann waren wir damit zufrieden, haben zurückgeschaltet und aufgehört, hart zu arbeiten."

Der Keeper hatte mit seinem gehaltenen Elfmeter dafür gesorgt, dass zumindest die Hoffnung auf einen Punkt bis in die Schlussphase hinein am Leben blieb. Finn Wirlmann hätte den Ball in der 66. Minute klären können, ließ sich aber zu viel Zeit. Manuel Brendel attackierte den Flensburger Kapitän, foulte ihn wohl auch. Wirlmann nahm den Ball in Erwartung des Freistoßpfiffs in die Hand.

Schiedsrichter Daniel Piotrowski pfiff auch - und zwar Handelfmeter, Wirlmann sah Rot. "In neun von zehn Fällen gibt es Freistoß", sagte der Abwehrspieler fassungslos. Heim hielt, es stand weiter 0:0 - mit diesem Ergebnis hätten die Schleswig-Holsteiner zumindest Rang 14 gesichert. Doch der eingewechselte Nick Selutin bestrafte defensive Nachlässigkeiten mit zwei späten Toren für Norderstedt.

34 Spiele, 38 Punkte, nur neun Siege, davon lediglich drei im eigenen Stadion - eine niederschmetternde Bilanz. Nie schaffte es der mit ganz anderen Ambitionen gestartete SC Weiche 08, mal zwei Partien in Folge zu gewinnen. Ein paar Tage Pause, dann weiter trainieren - und hoffen, dass man mit Hannoveraner Hilfe noch zweimal spielen darf. Ansonsten ist der Abstieg nach zwölf Jahren ununterbrochener Viertliga-Zugehörigkeit besiegelt.