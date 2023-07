"Wir haben einige Führungsspieler" - Aber Zieler behält die Binde

Ron-Robert Zieler bleibt auch in der kommenden Saison Kapitän von Hannover 96. Die Entscheidung ist wenig überraschend und doch war es dem 34-Jährigen ein Anliegen, die Führungsfähigkeiten seiner Mitspieler hervorzuheben.

314 Mal stand Ron-Robert Zieler bereits für Hannover 96 zwischen den Pfosten. Der erfahrene Keeper ist Identifikations- und Führungsfigur bei den Niedersachsen. Deshalb verwundert es kaum, dass Trainer Stefan Leitl im Trainingslager in Saalfelden am Montag bestätigt hat, dass sein Schlussmann auch in der kommenden Saison die Kapitänsbinde tragen wird.

"Ron bleibt Kapitän, das ist klar. Das habe ich ihm auch schon gesagt", wird Leitl auf der Vereinswebseite des Zweitligisten zitiert. Dem Coach sei es demnach wichtig, dass Zieler nicht nur seine eigene Leistung bringe, sondern seine Erfahrung auch weitergebe an die Teamkollegen.

Weitere Akteure mit Führungsanspruch - Mannschaftsrat wird zeitnah festgelegt

Unter eben jenen Teamkollegen befinden sich jedoch noch weitere Akteure, die potenziell Verantwortung in der Mannschaft übernehmen könnten. "Auch wenn ich unter anderem aufgrund meiner Erfahrung derjenige bin, der die Binde trägt, ist es mir wie im vergangenen Jahr schon wichtig, zu betonen, dass wir einige Führungsspieler haben", sagte Zieler.

Schließlich könne man "nur gemeinsam als Team erfolgreich sein", so der Torhüter mit Blick auf Spieler wie Louis Schaub, der schon in der vergangenen Spielzeit etatmäßiger Ersatzkapitän war. Aber auch andere Routiniere wie Havard Nielsen sollen vorangehen. Die Zusammenstellung des Mannschaftsrats für die Saison 2023/24 ist allerdings noch offen und soll zeitnah festgelegt werden.

Ich empfinde es in jedem Spiel als Ehre, unsere Mannschaft als Kapitän aufs Feld zu führen. Ron-Robert Zieler

Trotz jener Würdigung seiner Mitspieler freut sich Zieler darauf, das Amt künftig weiter zu bekleiden. "Ich empfinde es in jedem Spiel als Ehre, unsere Mannschaft als Kapitän aufs Feld zu führen. Jeder weiß, was 96 und Hannover mir bedeuten."

Der gebürtige Kölner war 2010 zum damaligen Erstligisten nach Hannover 96 gewechselt und hatte es noch in seiner Debütsaison geschafft, Florian Fromlowitz als Stammtorwart zu verdrängen. Seither ist der sechsmalige Nationalkeeper und Weltmeister von 2014, der in der Bundesliga auch für den VfB Stuttgart und leihweise für den 1. FC Köln zum Einsatz kam, nicht mehr aus der Hannoverschen Vereinshistorie wegzudenken.