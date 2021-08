Wir haben eine geile Liga - macht die Bundesliga nicht so schlecht!

Die Bundesliga geht wieder los, da darf man sich ruhig drüber freuen. Warum Sascha Mölders (36) das macht, schreibt er nun regelmäßig für den kicker in seiner Kolumne auf.

Diese Kolumne passt gut zu mir. Ich weiß, dass es da draußen, also zumindest unter euch Lesern, diejenigen gibt, die meine Art mögen. Und diejenigen, bei denen eher das Gegenteil zutrifft. Das ist okay für mich, wirklich.

Und wer sich jetzt fragt, warum dieser Vollhorst hier meint, über die Bundesliga philosophieren zu dürfen, dem möchte ich gerne sagen, dass ich fünfeinhalb Jahre in dieser Bundesliga gespielt habe. Und es geht ja auch nicht darum, dass ich irgendwen belehren oder sonst was möchte. Ich schreibe lediglich meine Gedanken auf, meine Meinungen. Und ich glaube schon, dass ich mir ein Urteil bilden darf. Wem das nicht passt, dem passt es nicht. Man kann es nicht allen recht machen.

Also los.

Dieses Jahr wird die Bundesliga wieder spannender, das sage ich jetzt einfach mal als Dortmund-Fan. Den BVB sollte jeder auf dem Schirm haben, weil ich mir vorstellen kann, dass Marco Rose diesem Verein richtig guttut. Und Erling Haaland sogar noch öfter treffen kann als bisher. Dortmund sollte bis zum letzten Spieltag mit den Bayern um den Titel streiten, vielleicht auch Leipzig. Und dann wird es noch eine Mannschaft geben, Gladbach oder Leverkusen, die überrascht und zumindest für eine kurze Zeit mitmischt. Frankfurt und Wolfsburg sehe ich in diesem Jahr nicht auf einem Champions-League-Platz.

Bei den Bayern hat Hansi Flick einen überragenden Job gemacht - offensichtlich. Aber man kann die Abgänge in der Abwehr nicht wegdiskutieren. Jerome Boateng wurde meiner Meinung nach in den vergangenen Jahren kolossal unterschätzt, der ist ein überragender Innenverteidiger. Mit Alaba zusammen entsteht da eine riesige Lücke. Upamecano hat sicherlich über große Strecken auch richtig gut gespielt, aber Bayern München ist was anderes als Leipzig.

Das gleiche gilt für Julian Nagelsmann. Der hat zwar trotz seines Alters schon bewiesen, was er draufhat, aber jetzt wartet die große Herausforderung, viele Stars bei Laune zu halten. Da bin ich, wie ihr alle, sehr gespannt, wie er das moderiert.

Gespannt bin ich sowieso auf so viele Vereine. Union Berlin zum Beispiel. Das war kein Zufall, dass sie letzte Saison Siebter wurden. Es hat Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Dem VfB Stuttgart genauso. Die Jungs haben einen sehr schönen Fußball gespielt. Ich bin mir sicher, dass sich die Fans mit dieser Mannschaft und diesem Trainer identifizieren können. Werden sie dieses Niveau halten? Oder vielleicht sogar das europäische Geschäft erreichen? Ich traue es ihnen zu.

Ich glaube auch, dass es im Tabellenkeller viel spannender wird, wobei man sich da letztes Jahr gar nicht beschweren konnte. Es gibt jetzt Mannschaften in der Liga, mit denen man vorher überhaupt nicht gerechnet hätte. Fürth zum Beispiel, das absolut verdient aufgestiegen ist und natürlich Ambitionen hat, die Klasse zu halten. Da wird es heiß hergehen mit Bochum und Bielefeld. Und mit wem noch?

Dem FC Augsburg traue ich Platz sieben bis zehn zu. Natürlich bin ich nicht unbefangen, ich hatte dort viereinhalb Jahre eine sehr schöne Zeit. So objektiv, wie es geht, sage ich deshalb, dass es sehr clever war, Markus Weinzierl zurückzuholen, der passt wie die Faust aufs Auge zum FCA. Da hat letztes Jahr im Abstiegskampf, auch wenn es nur drei Spiele waren, jeder für jeden alles gegeben, jeder hat gekämpft bis zum Umfallen. Ich hoffe und glaube, dass durch die neuen Spieler - Niklas Dorsch oder Arne Maier - ein Ruck durch die Mannschaft geht, damit dieses Mal eine ruhige Saison gelingt.

Zum Schluss noch eine Sache, weil ja gerade alle lieber über Lionel Messi reden und die Bundesliga angeblich nicht mehr so relevant ist.

Natürlich darf man sich ein bisschen Sorgen machen, dass die Bundesliga im internationalen Vergleich, vor allem mit der Premier League, ein bisschen nachlässt. Macht Julian Nagelsmann ja sogar. Aber ganz ehrlich: Ich finde, dass es die Bundesligisten genau richtig machen, da muss man auch mal den Hut vor ziehen. Alle sind ehrlich und transparent. Im Moment fehlt halt einfach die Kohle, um mitzubieten. Wenn selbst Aston Villa, mit Verlaub, mehr als doppelt so viel ausgibt wie der FC Bayern.

Trotzdem sehe ich die Bundesliga da auf einem besseren Weg als viele internationale Ligen. Spanien, zum Beispiel. Barcelona, hust. Da führe ich einen Verein doch lieber mit etwas mehr Verstand und warte ab, bis die Stadien wieder voll sind und die Kassen allmählich auch.

Bitte tut mir einen Gefallen und macht die Bundesliga nicht schlechter, als sie ist. Wir haben geile Spieler, geile Trainer, geile Vereine. Wir brauchen uns hier nicht zu verstecken.

Das reicht fürs Erste, bis zum nächsten Mal.

Sascha Mölders (36) hat 103 Bundesliga-Spiele für Augsburg und Duisburg absolviert und kämpft als Kapitän des TSV 1860 München um die Rückkehr in die 2. Liga. Dazu fungiert er als Experte bei DAZN und schreibt in seiner neuen Kolumne für den kicker über die Bundesliga.