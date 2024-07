"Wir haben ein gutes Team zusammen": Adlerträger haben Fahrt aufgenommen

Phönix Lübeck läuft sich warm für die anstehende Saison. Mit dem BVB wartet gleich mal das DFB-Pokal-Highlight, in dem sich das auf vielen Positionen veränderte Team beweisen kann.

Seit dem 17. Juni herrscht beim Drittplatzierten der Spielzeit 2023/2024 in der Regionalliga Nord wieder Betriebsamkeit. Dinalo Adigo, Trainer des 1. FC Phönix Lübeck, bat sein Team zum Trainingsauftakt an den "Flugplatz" an der Travemünder Allee. Im ersten Testspiel der Vorbereitung gewannen die Hansestädter gleich mit 7:0 gegen Oberligist Concordia Hamburg, machten dort laut des 51-jährigen Cheftrainers "schon sehr viel richtig."

Anfang der Woche ging es für die Adler ins Trainingslager nach Sternberg am See bei Schwerin (dort residierte man im Hotel "Dreiwasser"), wo auf der Agenda ganz weit oben stand, sich nach doch einigen personellen Veränderungen besser kennenzulernen, sowie bereits zuvor trainierte Abläufe zu verfestigen. Das gelang laut Frank Salomon vom 1. bis zum 3. Juli auch wie erhofft. "Wir haben gut und intensiv gearbeitet, nehmen den Aufenthalt dort als gutes Omen, waren ja schon im letzten Jahr da und haben auch dieses Mal die guten Bedingungen genutzt", so der Geschäftsführer und Sportdirektor des Traditionsvereins.

Noch Fragezeichen

22 Spieler waren in Mecklenburg Vorpommern vor Ort, legten dort weitere Grundlagen, absolvierten diverse Einheiten, um gewappnet zu sein für den Saisonstart Ende Juli in der Regionalliga Nord. Darunter auch alle bisher feststehenden Neuzugänge. Namentlich sind das Jean Paul Ajala-Alexis (SpVgg Bayern Hof), Toni Lesueur (BSV Rehden), Emanuel Adou (VfB Lübeck), Nico Poplawski (BW Bornreihe), Ben Jablonski (U 19 VfB Lübeck), Keeper Mika Schneider (Rostocker FC) und Julius Kliti (SV Todesfelde). Dazu gesellte sich im Trainingslager mit Fabio Maiolo (27/Teutonia Ottensen) ein weiterer Neuzugang, der in den Tagen zuvor als Probespieler überzeugte und dementsprechend nun mit einem Vertrag bis 30. Juni 2025 ausgestattet wurde.

Verzichten hingegen müssen die Nordlichter in der neuen Spielzeit allerdings auf einige Stammkräfte. So haben bereits Julian Meier (VfB Oldenburg), Luke Sendzik (FC Teutonia 05), Vjekoslav Taritas (VfB Oldenburg), Haris Hyseni (SV Drochtersen/Assel), Stan van Dijck (BW Lohne), Jayden Bennetts, Jan Lippegaus, Torwart Max Sprang und Luis Riedel (alle Ziel unbekannt) den Verein verlassen. Offen ist zudem, ob auch Angreifer Michael Kobert und der dänische Mittelfeldspieler Morten Knudsen den ambitionierten Viertligisten noch verlassen.

Die Personalplanungen sind laut Frank Salomon somit noch nicht abgeschlossen, trotzdem sei man auf einem guten Weg. "Der Kader umfasst aktuell 22 Mann, wir haben ein gutes Team zusammen, sind zufrieden. Ansonsten beobachten wir weiter den Markt, werden vielleicht, das muss aber auch zu uns passen, im defensiven Bereich noch etwas machen."

DFB-Pokal als Highlight

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Adlerträger im Rahmen des Landespokal (20./21. Juli). Dort gastiert der Titelverteidiger im Achtelfinale beim Regionalliga-Absteiger FC Kilia Kiel in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein. Das Highlight folgt dann aber für Phönix definitiv im DFB-Pokal, wo es die Lübecker - Los-Fee Nils Petersen hatte am 1. Juni bei der Ziehung für viel Freude bei den Adlerträgern gesorgt - mit Champions League-Vize Borussia Dortmund in der ersten Runde zu tun bekommt. Gekickt wird am 17. August (18 Uhr) im Volksparkstadion in Hamburg, nachdem schnell klar war, dass weder der "Flugplatz", das heimische Terrain an der Travemünder Allee oder der städtische "Buniamshof" aufgrund fehlender Kapazitäten und infrastruktureller Defizite genutzt werden kann. Auch eine Austragung an der Lohmühle, im drittligatauglichen Stadion des Stadtnachbarn VfB Lübeck, kam letztlich nicht zustande.

Nun heißt es eben Volkspark, auch wenn dort nach kicker-Informationen rund 120.000 Euro an "Miet- und Organisationskosten" anfallen. Laut Salomon ist es trotzdem eine sehr gute Wahl. "Der Spielort ist ja nicht so weit weg von Lübeck. Wir hoffen auf viele Zuschauer, auf einen würdigen Rahmen, wir freuen uns alle sehr auf das Spiel." Der Vorverkauf für das Highlight der Lübecker hat allerdings noch nicht begonnen, soll aber tendenziell Anfang August starten. "Das ist aber noch nicht fix. Wir werden uns da noch abstimmen mit dem BVB und dem HSV", gibt Salomon eine kleine Wasserstandsmeldung ab.