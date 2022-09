"Wir haben Draxler nicht geholt, weil es mit Götze funktioniert hat"

Sein Start in Portugal geriet traumhaft. Mit vier Siegen in der Qualifikation schaffte es Roger Schmidt mit Benfica Lissabon über Umwege noch in die Champions League, in die Liga startete er mit fünf Erfolgen. Der kicker hat den 55-Jährigen besucht und tiefe Einblicke in sein Wirken erhalten.

Startete in Lissabon durch: Roger Schmidt. IMAGO/GlobalImagens