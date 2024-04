"Wir haben Charakter bewiesen": St. Paulis Vasilj als Wegweiser

Der Weg zurück in die Erfolgsspur war mühsam für den FC St. Pauli, und zum Wegweiser in Hannover wurde Nikola Vasilj. Der bosnische Keeper hielt die Hamburger gerade zu Beginn mehrfach im Spiel und legte den Grundstein für den wichtigen 2:1-Erfolg.

Für den 28-Jährigen ist die Spielzeit durchaus wechselhaft. Trainer Fabian Hürzeler und Sportchef Andreas Bornemann betonen zwar regelmäßig den Wert des Schlussmannes und dessen wichtigen Anteil am mutigen Spielaufbau von hintenheraus, immer wieder aber unterliegt sein Spiel auch Schwankungen. Allein in der Rückserie unterliefen ihm in Kiel (4:3), Magdeburg (0:1) und Karlsruhe (1:2) klare Fehler. Offensichtlich indes wird: Im Saisonendspurt ist Nikola Vasilj da. Schon beim vorangegangenen 3:4 gegen Elversberg hatte er im ersten Durchgang fast ein halbes Dutzend Hochkaräter entschärft, am Sonntag in Hannover rettete er St. Pauli in einer Anfangsphase, in der deutlich sichtbar geworden ist, dass die jüngsten beiden Niederlagen Spuren hinterlassen haben. "Niko", schwärmt Kapitän Jackson Irvine, "hat uns mit tollen Paraden im Spiel gehalten."

"Ich hoffe, dieser Sieg gibt uns wieder Auftrieb"

Vasilj selbst weiß um seinen Anteil an dem Dreier in Niedersachsen. "Ich hatte etwas mehr zu tun als sonst, aber es war sehr wichtig, dass wir diese Momente überstehen." Weil St. Pauli in der Folge wieder zu seinem Stil gefunden und mit der 2:1-Führung im Rücken auch zur gewohnten Dominanz zurückgefunden hat. "Wir haben in der zweiten Hälfte wieder besser zu unserem Rhythmus und unserem Aufbauspiel gefunden", sagt der Keeper und setzt auf die befreiende Wirkung für das Nervenkostüm: "Ich hoffe, dieser Sieg gibt uns wieder Auftrieb. Er war unfassbar wichtig. Wir haben als Mannschaft Charakter bewiesen, darauf bin ich unfassbar stolz."

Vier Partien vor dem Ende hält St. Pauli mit fünf Zählern Vorsprung vor dem Dritten Fortuna Düsseldorf nun alle Karten in den eigenen Händen und hat mit zunächst Rostock sowie außerdem Osnabrück und Wehen Wiesbaden noch drei Gegner aus dem Souterrain der Tabelle. Vasilj strahlt folglich Zuversicht aus, ohne in Übermut zu verfallen. Zur Erinnerung: Der hatte dem Kiez-Klub nach elf Zählern Vorsprung an Ostern nicht gut getan. "Hannover war ein großer Schritt. Aber wir sind noch nicht am Ziel."