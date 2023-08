"Wir haben aus wenig viel gemacht": Homburg feiert den Pokalcoup

Der FC 08 Homburg ist sensationell in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Nach dem 3:0 gegen Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 ges allerdings erstaunlich schnell zurück ins Tagesgeschäft.

Torhüter Tom Kretzschmar war sich noch nicht sicher, ob es beim ursprünglichen Plan bleibt. "Morgen Früh um 10.30 Uhr steht Training auf dem Plan", sagte der Homburger am Mikrofon von "Sky". Doch ob das überhaupt stattfinden wird? Schließlich hat der FC 08, seines Zeichens Regionalligist im Südwesten, soeben den Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 klar mit 3:0 aus dem DFB-Pokal gekegelt.

Kurz darauf sorgte Kretzschmars Trainer für Klarheit. "Bleibt so", antwortete Danny Schwarz auf die Frage nach dem Dienstagstraining. "Wir werden bestimmt den Abend genießen, aber die Liga geht ja weiter." Feste solle man zwar feiern, wie sie fallen, so der Homburger und ehemalige Würzburger sowie FCB-Nachwuchstrainer weiter. "Aber ich bin schon so lange dabei, daher weiß ich, dass wir trotzdem unseren Job machen müssen und das ist, uns auf das Spiel am Samstag vorzubereiten."

Um 14 Uhr geht es am Sonnabend in der Regionalliga Südwest gegen die TSG Hoffenheim II um die nächsten Punkte.

Mendler: "Wir hatten die Hoffnung, dass Darmstadt uns ein bisschen unterschätzt"

Ein klein wenig galt aber dennoch: Feste soll man feiern, wie sie fallen. Und so wurde ausgiebig auf den Montagabend und das Spiel gegen Darmstadt zurückgeblickt. "Es muss einiges zusammenkommen, das haben wir von vornherein gewusst", sagte Schwarz. "Wir müssen Leidenschaft und Zweikampfstärke auf den Platz bringen. Das haben wir alles gebündelt. Und dann wissen wir alle: Solche Dinge passieren im Pokal, die sind früher passiert, heute sind sie passiert, in Zukunft werden sie auch passieren."

Für Homburg sei es eine "Riesensensation", seine Mannschaft habe sich "den Sieg auch verdient. Wir haben zum Schluss fast nur noch verteidigt, aber wir haben durchaus unsere Nadelstiche gesetzt und die haben Wirkung gezeigt."

Den ersten von drei erfolgreichen Nadelstichen setzte Markus Mendler mit seinem Treffer zum 1:0. Der 30-jährige Mittelfeldspieler und ehemalige Akteur des 1. FC Nürnberg und der Stuttgarter Kickers, der beim letzten Ligaspiel noch Rot gesehen hatte, äußerte sich "überglücklich" über den Sieg: "Wir hatten die Hoffnung, dass Darmstadt uns ein bisschen unterschätzt. Wir wussten: Wenn die fünf Prozent fehlen, haben wir eine Chance."

Schwarz wünscht sich einen Gegner aus dem Süden

Neben Mendler tat sich auch Kretzschmar während der 90 Minuten hervor: Der Keeper hielt die Null gegen einen Bundesligisten - und einen Foulelfmeter in der Schlussphase. "Ging alles nach Plan", sagte der 24-Jährige. "Wir haben überragend verteidigt, unsere Konter perfekt genutzt. Wir haben aus wenig viel gemacht und kaum etwas zugelassen - vor allem in der ersten Halbzeit."

Am Dienstag aber muss der Keeper um 10.30 Uhr mit seinen Kollegen wieder auf dem Trainingsplatz stehen.

Doch kurz blieben die Gedanken schon noch im Pokal: Welchen Gegner wünscht man sich in Homburg, wenn am 1. Oktober die Duelle für die zweite Runde ausgelost werden? Trainer Schwarz hätte gerne einen Gegner "aus dem Süden. Vielleicht einen meiner Ex-Klubs, das wäre ganz witzig." Zur Erinnerung: Schwarz war lange Zeit Nachwuchstrainer beim FC Bayern.

Und Kretzschmar? "Wir freuen uns über jeden Gegner. Heute hat man gesehen, zu was wir imstande sind. Wir werden wieder alles in die Waagschale werfen und dann schauen, wie weit uns die Reise bringt." Eventuell dann gepaart mit einer etwas längeren Partynacht.