"Wir haben aktuell einen Lauf": Jahn-Trainer Selimbegovic lobt die Einstellung

Nach dem 4:1-Heimsieg des SSV Jahn Regensburg gegen Schalke grüßt der Jahn vom ersten Tabellenplatz der zweiten Liga. Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic zeigte sich nach dem Spiel zufrieden und lobte die Einstellung seiner Mannschaft.

„In den ersten Minuten hatten wir ein bisschen zu viel Respekt, haben uns nicht getraut, richtig durchzuschieben und durchzusichern und Schalke mehr zu stressen", fasste der 39-Jährige die Anfangsviertelstunde trotz des 1:0-Führungstreffers durch Jan-Niklas Beste zusammen. In der Folge fanden die Regensburger immer besser ins Spiel, woran auch die Führung einen Anteil hatte: "Eine solche Führung hilft natürlich, dann ist es deutlich einfacher zu spielen."

Den Coach überzeugte auch die Mentalität seiner Elf, "wie wir auf den Anschlusstreffer reagiert haben, dass die Jungs einfach weitergespielt und die Ruhe bewahrt haben". Unterm Strich hat der Jahn derzeit "einfach einen Lauf, da musst du dranbleiben und einfach weitermachen.“

Torschütze Beste lobte die über 5.000 Zuschauer im Jahnstadion: "Die Fans im Rücken haben uns einen Extra-Push gegeben." Den perfekten Saisonstart erklärt sich der Angreifer dadurch, dass "wir im Vergleich zur letzten Saison einfach konsequenter in dem sind , was wir machen - vorne und hinten. Vorne nutzen wir die Chancen, die wir haben, und hinten verteidigen wir alles gut weg." Die Statistiken geben ihm recht, denn die Regensburger führen mit 12:1 Toren und der perfekten Punktausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen die Tabelle der 2. Bundesliga an.

Für den Jahn steht am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr am Millerntor das Gastspiel bei St. Pauli an. Die Kiez-Kicker waren zuletzt in Paderborn mit 1:3 unterlegen.