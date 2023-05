Im Moment des Abpfiffs herrschte gespenstische Stille am sonst so geräuschvollen Millerntor, und die Spieler beider Mannschaften gingen zu Boden. Lukas Daschner fasste St. Paulis Nullnummer im Verfolgerduell gegen Düsseldorf treffend zusammen: "Wir haben 0:0 verloren." Und zwar beide.

Druck auf den großen Nachbarn HSV wollte der Kiez-Klub machen und übte 45 Minuten lang vor allem unglaublichen Druck auf die Fortunen aus. "Seit knapp drei Jahren", sagt Fabian Hürzeler und bezieht seine Zeit als Co-Trainer mit ein, "bin ich jetzt hier, an eine dominantere Halbzeit gegen einen Gegner auf Augenhöhe kann ich mich nicht erinnern." Im Vorfeld hatte der 30-jährige Coach erklärt, wenn St. Pauli diese besondere Situation im Aufstiegskampf meistere, sei es ein Top-Team. Am späten Samstagabend, knapp eine Stunde vor Mitternacht quälte er sich ein Lächeln heraus und konstatierte: "Jetzt sind wir ein halbes Top-Team." Und dann ernsthaft: "Die erste Halbzeit war eines Top-Teams würdig." Weil es aber eben auch eine zweite Hälfte gibt und in dieser keine nennenswerten Chancen mehr dazukamen, scheint die Aufholjagd zwei Partien vor Saisonende beendet.

Marcel Hartel drückt die Gemütslage deutlich aus. "Es herrscht eine riesengroße Enttäuschung." Der Mittelfeldantreiber hatte mit einem Aluminiumtreffer die beste St. Paulianer Gelegenheit, er hatte unmittelbar nach dem 3:4 im Stadt-Derby, dem ersten vermeintlichen Ende im Aufstiegskampf, die Parole "Maximalausbeute" ausgegeben. Sie wurde gegen Düsseldorf verpasst, und das, "sagt Hartel, "fühlt sich extrem bitter an." Weil der Vortrag stimmte in einem würdigen Spitzenspiel, am Ende aber fehlten Power und Durchschlagskraft, um in der Schlussphase wirklich nochmal in die Nähe des Sieges zu kommen.

Eine Frage der letzten Risikobereitschaft? Hürzeler verneint diese Frage. Er räumt ein, dass er die Option im Kopf hatte, seinen kopfball- und willensstarken Innenverteidiger Jakov Medic nach ganz vorn zu beordern, doch er sagt auch, was letztlich dagegen sprach. "Bei Düsseldorf sind alle drei Innenverteidiger über 1,90 Meter groß, da hätten wir es auch mit Jakov schwer gehabt. Wir sind eine Mannschaft die strukturiert spielen will."

Also: Nicht auf den einen langen Ball und den Lucky Punch hoffen, sondern am Plan festhalten, die gegnerischen Hünen am Boden auszuspielen. "Für unsere Verhältnisse", betont Hürzeler gleichwohl, "war es schon offenes Visier." Allein, es reichte nicht, um die 0:0-Niederlage abzuwenden. Einen Bruch im Saisonfinale fürchtet der Trainer-Aufsteiger dennoch nicht: "Wir haben nach dem Derby schon gezeigt, dass wir wieder aufstehen können. Und das erwarte ich auch jetzt wieder in Kiel."