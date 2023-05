Wir fahren bei dem Thema schon viel zu lange Schlingerkurs

Der DHB ist nach den überwiegend schwachen Auftritten im EHF Euro Cup um einen Stimmungswechsel bemüht. Auch bei kicker-Kolumnist Bob Hanning steigt die Vorfreude auf die Heim-EM - allerdings braucht es seiner Meinung nach dringend Antworten auf brisante, ungeklärte Fragen.

Die Auslosung ist durch - und uns erwartet ein echter Kracher gegen Frankreich sowie ein Weltrekordspiel gegen die Schweiz. Spätestens jetzt hat der EM-Countdown so richtig begonnen. In acht Monaten wird das Heimturnier in Düsseldorf angepfiffen, meine Vorfreude steigt ehrlicherweise von Minute zu Minute.

Ich bin froh, dass wir die Franzosen in der Vorrunde haben, damit gehen wir ihnen für alle weiteren Spiele bis hin zu einem möglichen Finale aus dem Weg. Wenn wir sportlich erfolgreich sein wollen, müssen wir in der Hauptrunde wie bei der vergangenen WM im Platzierungsspiel Norwegen schlagen. Auch die fraglos herausfordernde Aufgabe Spanien ist im eigenen Land grundsätzlich lösbar.

Eines ist bei aller Euphorie aber auch klar: Damit die Heim-EM ein sportlicher Erfolg wird, müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Die Mängelliste, das haben die Auftritte gegen Dänemark und Schweden gezeigt, ist schon recht lang. Das einzig am Bundestrainer festzumachen - da bin ich bei unserem Präsidenten Andreas Michelmann - wäre deutlich zu kurz gedacht und ist schlichtweg Unfug.

Gislason hat sicherlich auch nicht alles richtig gemacht. Da sehe ich vor allem die ungeklärten Zukunftsfragen von Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und Fabian Wiede. Wenn man sie bei der Heim-EM dabei haben will, hätten sie spätestens beim letzten Lehrgang wieder Teil des Teams sein müssen. Bei diesem Thema fahren wir schon viel zu lange auf Schlingerkurs. Ich bin mir sicher, dass sich die Mannschaft um Kapitän Johannes Golla darüber freuen würde, wenn jemand aus dem genannten Trio zusätzlich für Stabilität im Kader sorgen könnte.

Auch die späte Nominierung unserer Talente hat eine richtige Vorbereitung zunichte gemacht, dennoch muss ich sagen, dass ich mich sehr für diese Jungs gefreut habe. Die vier Debütanten haben ihre Sache sehr ordentlich gemacht. Ich glaube, dass wir uns weniger Sorgen um die Mannschaft machen müssen als manch einer denkt. Das Potenzial von Spielern wie Julian Köster, Juri Knorr oder Lukas Mertens ist längst noch nicht ausgeschöpft.

Wir müssen die Dinge jetzt offen und ehrlich besprechen

Für die Weiterentwicklung von Einzelspielern und der Mannschaft als Kollektiv bedarf es eines Miteinanders. Das Team muss spüren, dass alle in die gleiche Richtung wollen.

Mit Axel Kromer haben wir einen absolut fähigen Sportvorstand, der die übergreifenden sportlichen Themen im Griff hat. Vielleicht muss man aber darüber nachdenken - ähnlich wie beim Fußball -, einen Kopf zu installieren, der sich um die Belange der Männer-Nationalmannschaft kümmert. Jemanden, der als Blitzableiter und Kommunikator dienen kann.

2027 endet das viel besprochene Jahrzehnt des Handballs, wir müssen die Dinge deswegen jetzt offen und ehrlich besprechen. Dabei dürfen unterschiedliche Auffassungen nie zu Feindschaften führen. Wenn uns das gelingt, werden wir auch gemeinsam erfolgreich sein.

Jetzt freue ich mich aber erstmal auf die U-21-WM in Deutschland (20. Juni bis 2. Juli). Diese Spieler haben gerade gezeigt, wie wertvoll sie schon in so jungem Alter für ihre Bundesliga-Teams sein können. Um mal die Torhüter exemplarisch zu nennen: Der überragende David Späth gewinnt den Rhein-Neckar Löwen den DHB-Pokal, die Füchse-Youngster um Lasse Ludwig halten die Berliner Champions-League-Träume am Leben.

Bob Hanning (55) hat die Füchse Berlin von der 2. Liga bis in die Champions League geführt, den DHB in acht Jahren als Vizepräsident auf links gedreht und einen Spiegel-Bestseller (Hanning. Macht. Handball.) geschrieben. In seiner Kolumne analysiert er für den kicker die Geschehnisse rund um Nationalmannschaft und Bundesliga.