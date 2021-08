Am Tag des Stadtderbys gegen den Hamburger SV spricht sich St. Paulis Präsident Oke Göttlich in einem Interview für eine gerechtere Geldverteilung im Profi-Fußball aus. Die 50+1-Regel sei dabei unverzichtbar und "die letzte Sperre vor Disneyland".

St. Pauli gegen den HSV - es ist eines von vielen attraktiven Duellen, das die Zweite Liga in dieser Saison zu bieten hat. Es freue ihn, dass die Liga "ein hochattraktives Konglomerat von Vereinen ist", sagt St. Paulis Präsident Oke Göttlich im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (Freitag): "Ansonsten kann ich aber den Kollegen nur Recht geben, die sagen: Wir erleben die komplette Verzwergung der ersten Liga. Und das haben wir uns selbst zuzuschreiben."

Einige Vereine hätten mehr Geld ausgegeben, als sie hatten. Und: "Wir haben bei uns Vereinen mit Sonderwegen eine deutlich bessere Wettbewerbssituation verschafft als denen, die den Fußball eigentlich attraktiv für die Gesellschaft, für die Kultur und dadurch auch für das Geschäft machen." Als "Systemsprenger" bezeichnet Göttlich solche Klubs, ohne sie namentlich zu nennen.

Die Beibehaltung der 50+1-Regel, die den Einfluss externer Geldgeber in den Vereinen begrenzen soll, sieht St. Paulis Präsident als existenziell an. "Diese Regel muss unter allen Umständen verteidigt weden", meint er. "50+1 ist die letzte Sperre vor Disneyland."

Göttlich plädiert viel mehr für eine gerechtere Verteilung des Geldes im Profi-Fußball. "Wenn ich bei Sky oder DAZN was zu melden hätte, würde ich zur Liga gehen und sagen: Wenn ihr hier keine größere Gleichheit herstellt, dann kaufe ich das nicht mehr. So wie es jetzt ist, wird eh immer der FC Bayern Meister. Das interessiert doch keinen mehr." Der Fußball müsse weiterhin alle emotionalen Höhen und Tiefen abbilden. Wie in Soap Operas. "Freud und Leid, rauf und runter. Du müsstest dafür im Fußball nur die Geldflüsse regulieren - dann bekommst du genau das." Das beweise auch der "deutlich integrere Wettbewerb" in der Zweiten Liga. Sie lehre "harte Demut", befindet Göttlich.

Zuschauer-Rückkehr: Auch St. Pauli setzt sich mit 2G-Modell auseinander

Beim Derby am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) werden am Millerntor mehr als 10.000 Zuschauer erwartet. Auch die Frage, ob nur Geimpfte und Genese im Stadion dabei sein dürfen, wird beim FC St. Pauli noch auf die Tagesordnung kommen. Man müsse sich mit dem sogenannten 2G-Modell des 1. FC Köln beschäftigen, "weil wir glauben, dass das die Chance erhöht, die Stadien wieder voll zu bekommen", betont Göttlich: Impfen sei eben "auch ein solidarischer Akt. Ein Ungeimpfter darf die anderen nicht in Haft nehmen." Es müsse aber auch Wege für Leute geben, "die aus verschiedenen Gründen nicht geimpft werden können".

Wie es um den Fan-Zuspruch nach der Pandemie aussieht, muss sich ohnehin noch zeigen. Beim Pokalspiel in Magdeburg war der St.-Pauli-Block halb leer geblieben. "Es gibt eine gewisse Fußballmüdigkeit, das ist offensichtlich", sagt Göttlich. Es sei kein Geheimnis, dass es während der Pandemie "vor allem um Kohle ging, damit die Vereine am Leben bleiben. Damit waren nicht alle einverstanden."