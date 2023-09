"Wir brauchen uns nicht anlügen": Svensson und die individuellen Fehler

Der Spielplan meint es nicht gut mit dem 1. FSV Mainz 05. Die kommenden Heimspielgegner sind Leverkusen und Bayern München. Von einer Kapitulation sind die Nullfünfer aber weit entfernt - eine Statistik und ein besonderer Neuzugang machen Hoffnung.

Was, was nicht funktioniert beim 1. FSV Mainz 05: Trainer Bo Svensson. IMAGO/Sven Simon

Emotional war der Montag für Fans von Mainz 05 nicht einfach. Erst stützte das Stimmungsbarometer nach Bekanntgabe des langfristigen Ausfalls von Andreas Hanche-Olsen in den Keller, nur drei Stunden nach der Hiobsbotschaft dürfte einigen schon wieder ein Lächeln ins gesprungen sein. Mit Josuha Guilavogui angelte sich das Bundesliga-Schlusslicht einen prominenten Ersatz.

Trainer Bo Svensson kam auf der Presskonferenz am Donnerstag gar nicht mehr aus dem Schwärmen für den 33-Jahre alten Ex-Wolfsburger heraus. "Das Erste, worum er gebeten hatte, war unsere Spiele per Mail geschickt zu bekommen", berichtete Svensson höchst erfreut über die Eigeninitiative des Defensivallrounders. "Wenn man ihn getroffen hat, bekommt man sehr schnell einen Eindruck, was für ein Mensch einem gegenübersteht. Er war nicht ohne Grund lange Kapitän bei Wolfsburg. Unabhängig vom Fußball ist er jemand, der gerne Verantwortung übernimmt, der einiges in seinem Fußballerleben erlebt hat. Er wird uns damit helfen, egal in welcher Situation."

Gegen Leverkusen schon im Kader

Mustergültig scheint sich Guilavogui auch seit seinem Abschied beim VfL fit gehalten zu haben. Seit Fitnesszustand sei zwar nicht bei 100 Prozent und er würde behutsam aufgebaut werden, einen Kaderplatz gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) stellte ihm der Trainer aber bereits in Aussicht. "Für einen Spieler, der länger nicht im Mannschaftstraining ist, hat er einen guten Fitnesszustand. Er ist ein erfahrener Spieler, der seinen Körper kennt", erklärt Svensson, der nach der Länderspielpause damit rechnet, ihn in der Startelf bringen zu können.

Das wäre wichtig, denn am 21. Oktober (18.30 Uhr) empfangen die Nullfünfer den FC Bayern. Erst kommt also der Tabellenzweite, dann der aktuell Führende - das Heimspielprogramm ist wirklich alles andere als dankbar in der jetzigen Situation (Platz 18 nach fünf Spieltagen). Um von Victor Boniface und Harry Kane nicht aus dem Stadion geschossen zu werden, bedarf es einem klaren Stabilitätsgewinn in der Hintermannschaft.

Überraschend: Mainz lässt drittwenigsten Schüsse zu

Dabei scheint der Weg dorthin auf dem Papier gar nicht so weit. Denn die Mainzer überraschen in einer Statistik: 51 Torschüsse hat der FSV in den bisher fünf Spielen zugelassen, weniger haben nur die kommenden Gegner vorzuweisen; Leverkusen 49, Bayern 40. Die Kehrseite dieser Medaille: Über 27 Prozent, also mehr als jeder vierte gegnerische Schuss aufs Tor, landet im Netz. Schlechter steht kein Bundesligist da.

"Das bedeutet, wenn der Gegner ankommt, sind es meist sehr große Chancen. Wir brauchen uns nicht anlügen, wir machen zu viele individuelle Fehler. Die müssen wir abstellen, das ist klar. Wir machen uns das Leben viel zu schwer", weiß Svensson um die Schwäche, sieht aber auch das Positive: "Wie viel haben Stuttgart und Augsburg aus dem Spiel heraus gegen uns kreiert? Sehr, sehr wenig. Die defensive Leistung, nimmt man die Gegentore weg, ist nicht so schlecht. Wenn wir es taktisch gut umsetzen, ist es schwer für den Gegner, durch unsere Ordnung zu spielen."

Leverkusener haben auch nur "zwei Beine"

Kommt seinem Comeback näher: Silvan Widmer. IMAGO/Martin Hoffmann

Jetzt ausgerechnet gegen den vielleicht formstärksten Bundesligisten antreten zu müssen, bereitet Svensson außerdem keine Bauchschmerzen: "Wir können uns unserer Gegner nicht aussuchen, die haben auch nur zwei Beine. Wir waren in der Geschichte von Mainz 05 immer wieder in der Lage, einige überragende Spiele abzuliefern und Favoriten vor Probleme zu stellen. Wir werden alles dafür tun, es den Leverkusenern so schwer wie möglich zu machen."

Erfreuliche personelle Updates gab es derweil auch Abseits des Namen Guilavogui. Kapitän Silvan Widmer trainiert seit dieser Woche wieder mit der Mannschaft. "Ich freue mich, ihn wieder auf dem Rasen zu sehen, er freut sich auch riesig", berichtet Svensson, der vorschnelle Erwartungen aber erst einmal bremst. "Er war vier Monate weg, er ist auch kein Übermensch. Aber nur seine Präsenz auf dem Trainingsplatz näher an der Truppe tut ihm und uns allen sehr gut."