"Wir brauchen Lösungen, wenn der Gegner im Pressing so stark ist"

Für den kicker schreibt Andreas Möller die EM-Kolumne. Nach Deutschlands Gruppensieg sieht er ein paar offene Fragen - und berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen mit Portugal und Cristiano Ronaldo.

Von Andreas Möller

Zum Glück waren wir schon für das Achtelfinale qualifiziert vor dem Spiel gegen die Schweiz, zum Glück haben wir in letzter Sekunde noch den Ausgleich geschafft. An Willenskraft hat es unserer Mannschaft nicht gemangelt; das wurde am Ende belohnt. Dieses Tor muss weiteren Auftrieb geben. Aber natürlich bleiben einige Fragen. Wir haben über weite Strecken keine Mittel gefunden gegen das Pressing der Eidgenossen. Die Qualität der Gegner wird ab jetzt bestimmt noch besser. Wir brauchen Lösungen, wenn wir echt unter Druck gesetzt werden. Bis zum Führungstreffer von Dan Ndoye war es ein Geduldsspiel gegen die von Akanji stark organisierte Abwehr der Schweizer. Wenn man da mal eine Lücke findet, muss der letzte Pass in hoher Konzentration kommen. Genau das gelang in mehreren Szenen nicht.

Der Rasen im Frankfurter Waldstadion hatte in den Tagen vor dem Spiel viele Diskussionen ausgelöst. Da war das Kind jedoch längst in den Brunnen gefallen. Die schlechten Platzverhältnisse waren in der gesamten Bundesliga-Rückrunde sichtbar. Ebenso beim Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande im März. Schon beim ersten Spiel in dieser Arena zwischen Belgien und der Slowakei hatten die Spieler große Probleme speziell in den Bereichen der Strafräume. Die Verletzungsgefahr, da stimme ich Bundestrainer Julian Nagelsmann absolut zu, ist größer als in den anderen neun Stadien dieser EM. Schade!

Portugal hatte ich nicht auf der Rechnung

Eigentore sind in erstaunlicher Anzahl gefallen im bisherigen Turnierverlauf. Von der fatalen Rückgabe von Samet Akaydin zum 0:2 beim 0:3 der Türkei gegen Portugal abgesehen, fällt mir eine Analyse der eigentlichen Ursachen schwer. Klar, das Tempo ist in den meisten Spielen dieser EM hoch, mehrere Teams praktizieren ein starkes Gegenpressing. Im Bewusstsein der Spieler ist angesichts der stringenten Auslegung beim Handspiel höchste Sensibilität im Strafraum gefragt. Das alles trägt zu einigen offensichtlich äußerst untypischen Körperbewegungen bei. Wenn dir 1000 Dinge durch den Kopf schießen, kann es eben zu der einen oder anderen falschen Reaktion kommen. Früher, ohne die neue Regelung beim Handspiel und ohne Video-Assistent, war es auf jeden Fall leichter …

Portugal ist nach dem mühevollen Start mit dem 2:1 gegen Tschechien durch den Treffer von Francisco Conceicao in der Nachspielzeit jetzt richtig in Fahrt gekommen. Souverän beim 3:0 gegen die Türkei, bereits Gruppensieger. Ganz offen: Das Team um Cristiano Ronaldo bei dessen sechster (!) EM-Endrundenteilnahme hatte ich nicht unbedingt auf der Rechnung. Im Achtelfinale trifft Portugal auf den Dritten einer Gruppe in der Rolle eines Favoriten. Die Portugiesen waren ihrerseits bei der EM 2016 in Frankreich als einer der besten Gruppendritten ins Achtelfinale gekommen und wurden Europameister.

Ich erinnere mich bestens, war ich bei diesem Turnier Co-Trainer von Bernd Storck der ungarischen Nationalelf. In der Gruppe hatten wir und Island die Portugiesen hinter uns gelassen, im direkten Vergleich das 3:3 durch Ronaldo kassiert und im Gegenzug noch mit einem Schuss an den Innenpfosten Pech. Wir schieden mit Ungarn im Achtelfinale gegen Belgien aus; Portugal schlug Kroatien, dann Polen, Wales und im Endspiel sensationell Gastgeber Frankreich mit 1:0 nach Verlängerung. Es war eine unglaubliche Geschichte. Wie jedes Turnier wird auch diese EM ihre eigene Geschichte schreiben. Hoffentlich mit einem Happy End für Deutschland.

Europameister 1996: Andreas Möller mit der Trophäe.

Andreas Möller (56) bestritt 85 Länderspiele, war Weltmeister 1990 und gehörte 1996 dem deutschen Team an, das zum bisher letzten Mal den Europameistertitel holte. Im Halbfinale verwandelte er im Elfmeterstechen gegen England den letzten, entscheidenden Elfmeter für den Einzug ins Endspiel. Im Finale durfte er aber wegen einer Gelbsperre nicht mitwirken. Andreas Möller wird bis zum Abpfiff dieser EM als kicker-Kolumnist im Einsatz sein.