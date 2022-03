"Wir brauchen keine Feindbilder wie sie Rainer Koch immer wieder an die Wand malt"

Drei ehemalige DFB-Bosse haben sich aktiv in die bevorstehende Wahl des neuen Präsidenten beim Deutschen Fußball-Bund eingemischt. Sie fordern das Aus für Strippenzieher Rainer Koch. Die Erklärung im Wortlaut ...

Der DFB steht vor einer entscheidenden Weichenstellung. Beim Bundestag in Bonn müssen die richtigen sachlichen und vor allem personellen Entscheidungen getroffen werden, damit der Fußball wieder im Mittelpunkt steht. Wir können stolz auf das sein, was in schwieriger Zeit an der Basis des Fußballs geleistet wird.

Dagegen sehen wir mit Sorge, dass sich viele aus dem Amateur- und auch dem Profibereich vom DFB abwenden. Dabei brauchen unsere Amateurvereine gerade jetzt die nachhaltige Unterstützung durch den DFB und die Profis einen verlässlichen und integren Partner.

Mit der EURO 2024, der DFB-Akademie und dem Masterplan Amateurfußball gibt es großartige Projekte, die essentiell sind für die Zukunft des Fußballs in Deutschland. Sie können darüber hinaus für ein besseres Ansehen des DFB sorgen. Dazu brauchen wir aber einen Wandel der Verbandskultur. Machtspiele, Intrigen und Indiskretionen müssen der Vergangenheit angehören.

Meine Erfahrung ist: Koch ist ein Spaltpilz, er lebt von der Intrige. Fritz Keller über Rainer Koch

Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus appellieren wir an die Delegierten des DFB-Bundestages: Beenden Sie das System Koch und sorgen Sie für einen echten Neuanfang im DFB. Voraussetzung dafür ist, dass alle Delegierten in geheimen Wahlen und ohne Druck über die Zukunft des DFB entscheiden können.

Fritz Keller sagt dazu:

"Wir brauchen keine Feindbilder zwischen Amateuren und Profis wie sie Rainer Koch immer wieder an die Wand malt. Sie sind falsch und verhindern ein konstruktives Miteinander. Meine Erfahrung ist: Koch ist ein Spaltpilz, er lebt von der Intrige. Sein System ist das des Beschwörens von falschen Feindbildern, des Druckausübens. Ich bin sicher, die Delegierten wissen aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Es geht ihm dabei ausschließlich um sich. Bitte tun sie dem deutschen Fußball einen wichtigen Dienst: Wählen sie Koch am 11. März nicht. Wer ihn weiterhin wählt, versündigt sich meiner Meinung nach an allen Werten des Fußballs."

kicker Wochenendrückblick vom 6.3.2022 Hoffenheim auf Kurs Königsklasse - Bayer punktet bei Bayern, Werder verteidigt Tabellenführung - Schalke entlässt Grammozis, DFB-Pokal-Halbfinals ausgelost, De Bruyne schießt City zum Derbysieg, Erste Medaillen für deutsches Paralympics-Team kicker Wochenendrückblick vom 27.2.2022 27.02.2022 kicker Wochenendrückblick vom 20.2.2022 20.02.2022 kicker Wochenendrückblick vom 13.2.2022 13.02.2022 kicker Wochenendrückblick vom 6.2.2022 06.02.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Reinhard Grindel sagt dazu:

"Mit den Intrigen gegen Personen ist auch immer wieder in Kauf genommen worden, dass gleichzeitig die Integrität des DFB beschädigt wurde. Das muss ein Ende haben. Als beschämend habe ich auch den Umgang von Rainer Koch mit der alten Ethikkommission des DFB empfunden. Auch darunter hat das Ansehen des Verbandes gelitten."

Dr. Theo Zwanziger sagt dazu:

"Ich verstehe heute, dass die harte Kritik vom ehemaligen DFL-Chef Christian Seifert an der Rolle von Rainer Koch im DFB-Präsidium berechtigt war. Ich erwarte im Übrigen vom DFB eine kritische Haltung gegenüber der Fußball-WM 2022 in Katar. Besonders vermisse ich eine klare Distanzierung von den Machenschaften der Drahtzieher der Katar-Bewerbung gegen meine Person."

Zum Thema: "Spaltpilz": DFB-Vize Koch wehrt sich gegen Vorwürfe von Grindel, Keller und Zwanziger