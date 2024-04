"Wir brauchen ihn": Unikat Boniface und die Bayer-Rückkehr

Beim 4:0 im Pokal-Halbfinale gegen Düsseldorf feiert Stürmer Victor Boniface sein Comeback. Bayer-Trainer Xabi Alonso ist voll des Lobes - und freut sich über die Qual der Wahl.

Schlussendlich standen gleich drei Düsseldorfer um ihn herum, doch keiner konnte ihn vom Ball trennen. Victor Boniface tankte sich durch, tunnelte Fortunas Joshua Quarshie, und fast hätte sich Bayers Angreifer zumindest einen Assist ins Bilanzheftchen schreiben dürfen - Kollege Jeremie Frimpong konnte die in seine Richtung springende Kugel allerdings nicht am stark reagierenden Torhüter Florian Kastenmeier vorbeibringen. Chance vertan.

Boniface war danach kurzzeitig heftig zeternd zu beobachten, da er von Frimpong am allerliebsten einen Querpass erhalten hätte, um selbst ins halbleere Düsseldorfer Tor einschieben zu können. Sein Ärger indes war zügig wieder verraucht. Er ging quasi so schnell, wie er in dieser 84. Minute gekommen war.

Xabi Alonso lobt die Arbeitsmoral von Boniface

Zweierlei Erkenntnisse waren an diesem Mittwochabend schließlich deutlich wichtiger als dieser verpasste fünfte Treffer: Erstens siegte die Werkself 4:0 gegen den Zweitligisten, zog souverän ins Pokal-Finale ein und hat Ende Mai die große Chance, zum zweiten Mal seit 1993 den DFB-Pokal zu gewinnen. Zweitens feierte Boniface sein langersehntes Comeback, nachdem er sich im Januar einer Adduktoren-OP hatte unterziehen müssen und seither ausgefallen war.

"Er hat sehr hart gearbeitet, um wieder auf dem Platz zu sein", berichtete Trainer Xabi Alonso nach der geglückten Rückkehr des 23-Jährigen. Boniface, zuvor letztmals am 20. Dezember 2023 beim 4:0 gegen Bochum im Einsatz, habe es "nicht erwarten können, wieder mit der Mannschaft auf dem Rasen zu stehen".

Bayer-Stürmer Boniface hat spezielle Fähigkeiten

Gegen Düsseldorf wurde er nach 65 Minuten für Patrik Schick eingewechselt, sammelte 15 Ballkontakte - und kam immerhin zu zwei Torschussvorlagen, wobei die oben geschilderte Szene exakt illustrierte, warum Bayer sehnlichst auf ihn gewartet hatte. Denn diese Wucht, dieses Durchsetzungsvermögen und diese Klasse im Eins-gegen-eins, die er vor Frimpongs Fehlschuss zumindest andeuten konnte, besitzt im Werkself-Kader kein anderer Angreifer.

Nicht Schick, der sich zuletzt im Aufwind befand. Nicht Winter-Leihgabe Borja Iglesias, der noch auf sein erstes Tor wartet. Boniface, mit 16 Pflichtspieltreffern Leverkusens Top-Torjäger, ist also, wenn man so will, ein Unikat. Und könnte kraft seiner speziellen Fähigkeiten zum ganz wichtigen Faktor im Saisonendspurt werden.

Xabi Alonso freut sich über die Qual der Wahl

"Wir brauchen ihn, er ist ein Top-Stürmer", erklärte Xabi Alonso und führte aus, mit Schick, Borja Iglesias und dem zurückgekehrten Boniface nun wieder über gleich drei Mittelstürmer-Optionen zu verfügen. "Für mich", sagte Bayers Trainer, "werden es harte Entscheidungen, aber es ist besser so." Zumal die Werkself nicht nur nach der Meisterschale und dem Pokal strebt, sondern auch in der Europa League den großen Coup schaffen will.

Boniface dürfte jetzt jedenfalls Stück für Stück mehr Spielzeit erhalten. Gegen die Fortuna traute ihm Xabi Alonso rund eine halbe Stunde zu, und bei Union am Samstag wird Leverkusens Sturmtank gewiss die nächsten Einsatzminuten bekommen. Der Anfang ist geschafft, die nächsten Schritte, sie sollen nun folgen.