"Wir brauchen ihn": Kovac stärkt Marmoush - und muss Rücksicht nehmen

Omar Marmoush wird im Blickpunkt stehen, wenn der VfL Wolfsburg am Sonntag Bayer Leverkusen empfängt. Wie empfangen ihn die Fans? Stellt Trainer Niko Kovac den Stürmer auf? Dabei spielt auch der Fastenmonat Ramadan eine Rolle.

Wer schießt hier die Tore? Beim VfL Wolfsburg, stellt Trainer Niko Kovac richtig fest, verteilt sich die Last des Treffens auf viele Schultern. Top-Torjäger ist aktuell Yannick Gerhardt mit sechs Treffern. Bemerkenswert für den Mittelfeldmann, aber auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass offensiv beim VfL irgendwas nicht passt. Aktuell, so Kovac, sind es für ihn die Details. Der letzte Pass, der Abschluss, die An- und Mitnahmen. Kleinigkeiten, die viel ausmachen, und in denen seine Mannschaft zuletzt zu nachlässig ist.

Lukas Nmecha kommt um Operation herum

Als zuverlässiger Torjäger war in dieser Saison Lukas Nmecha eingeplant, der Nationalstürmer kommt jedoch lediglich auf 16 Einsätze, nur zwölf davon in der Startelf. Weitere werden nicht mehr dazu kommen. "Diese Saison wird das nichts mehr", bestätigt Kovac die Befürchtungen des vorzeitigen Saisonendes für den 24-Jährigen, der sich im November schwer am Knie verletzt hatte und seither nicht mehr wirklich auf die Beine kam. Immerhin verkündet der Trainer deutliche Fortschritte in der Reha. "Er ist fleißig dabei, sich wieder nach vorne zu arbeiten. Uns und ihm ist es gelungen, die Schmerzen rauszubekommen." Was bedeutet, so Kovac: Eine Operation sei nicht notwendig. "Wir hoffen, dass Lukas spätestens zur neuen Vorbereitung wieder dabei ist."

Bis dahin müssen andere Spieler für Tore sorgen - Omar Marmoush zum Beispiel. Der Ägypter hat bislang fünfmal getroffen und sich dazu entschlossen, künftig für einen anderen Klub - aller Voraussicht nach Eintracht Frankfurt - seine Tore zu schießen. Was die Wolfsburger Anhängerschaft ärgert, Trainer Kovac aber nicht davon abhält, auch in den verbleibenden sieben Partien auf den 24-Jährigen zu setzen. "Wir sind bis zum Sommer eine Mannschaft, dazu zählt auch Omar. Jeder Einzelne ist enttäuscht, weil er weggeht, aber das ist das Geschäft, das ist das Leben. Bei mir spielen immer die Besten." Zu denen Marmoush in den vergangenen Wochen zweifelsohne zählte, wenngleich auch bei ihm der Knoten vor dem Tor nicht vollends geplatzt ist. Dennoch unterstreicht der Coach: "Er hat viele gute Spiele gemacht, wichtige Tore geschossen, wir brauchen ihn."

Marmoush befindet sich im Fastenmonat Ramadan

Einen "Haken" aber gibt es dennoch bei dem Ägypter: Marmoush befindet sich wie weitere Mitspieler im Fastenmonat Ramadan. "Das ist nicht einfach für die Spieler", berichtet Kovac, "sie können in einem gewissen Zeitraum nicht essen, nicht trinken. Wir müssen als Trainerteam Rücksicht darauf nehmen." Und die Frage beantworten: "Wie können wir die Spieler belasten, damit sie so lange wie möglich durchhalten?" Ein Problem habe Kovac nicht damit, dass seine Spieler fasten. "Ich finde es gut, dass die Jungs das machen. Das ist deren Religion, das ist toll."

Seinen Magen verstimmt hat sich derweil Kapitän Maximilian Arnold, der am Freitag nicht auf dem Trainingsplatz stand. Sorgen um den Mittelfeldchef macht sich Kovac aber keine: "Ich gehe davon aus, dass er am Wochenende wieder der Alte ist."