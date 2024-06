"Wir bleiben in der Liga": Iker Romero mit Kampfansage zur neuen Bundesliga-Saison

Iker Romero ist mit der SG BBM Bietigheim die Rückkehr in die Bundesliga gelungen. Dort will der Spanier die Klasse halten: und ließ am Gelingen dieser Mission keine Zweifel.

Beim EHF Champions League-Final4 war Iker Romero als Experte zu Gast, und stellte sich bei DYN einigen Fragen zum Aufstieg seiner SG BBM Bietigheim in die Bundesliga. Diesen hatten die Süddeutschen mit einem 41:29 gegen den EHV Aue festgemacht.

"Natürlich Euphorie, aber von mir ist nach diesen drei Jahren Arbeit ein 150 Kilo-schwerer Rucksack abgefallen", erklärte Romero bei DYN bezüglich seiner Gefühlslage nach der Schlusssirene: "Wir haben immer an uns geglaubt, immer gekämpft, immer gepusht, aber als es dann passiert ist, da hatten die Spieler Euphorie und Party, und ich habe das gemacht", so Romero, der danach demonstrativ durchschnaufte.

"Vor einem Jahr haben wir gesagt, dass wir aufsteigen wollen", erklärte der Spanier, und schlug den Bogen zur kommenden Spielzeit: "Und natürlich werden wir jetzt bis zum Ende kämpfen, um in der Liga zu bleiben. Wir schaffen das. Das ist unser Ziel. Wir bleiben in der Liga, so ist das Leben."

Die Spieler hätten diese Zielsetzung angenommen, wie Romero erklärte. Sie hätten folgendermaßen reagiert: "So wie vor einem Jahr: wir machen das." In den letzten Jahren gab es bereits einige starke Aufsteiger in die Bundesliga, etwa den HSV Hamburg, den VfL Gummersbach und den ThSV Eisenach.

Hanning ebenfalls zuversichtlich

Auch Bob Hanning äußerte sich bereits zur Bundesliga-Rückkehr des Spaniers: "Iker Romero ist der Weltstar in der ersten Handball-Bundesliga. Da könnt ihr euch alle drauf freuen. Man braucht sich gar nicht so viele Spieler anzuschauen, sondern guckt einfach nur auf diesen Mann. Er hat alles gewonnen, er ist ein unfassbar großer Sportler."

Und was traut der 56-Jährige den beiden Aufsteigern zu? "Die beiden Mannschaften kommen hoch und kämpfen natürlich von Anfang an um ihr Überleben", so Hanning, der sich zuversichtlich zeigt: "Man hat anhand von Eisenach gesehen, was das mit einem machen kann. Wenn alle bereit sind, aus der Komfortzone rauszugehen, kann man sogar den Klassenerhalt schaffen. Ich wünsche mir das natürlich für die beiden Aufsteiger auch von ganzem Herzen." Im April gaben Hanning und Romero handball-world bereits ein Doppelinterview.