"Wir beobachten Take": Kubo wieder ein Thema bei Real Madrid

Sollte Villarreal am Mittwoch gegen Cadiz patzen, wäre Real Sociedads Einzug in die Champions League perfekt. Einen großen Anteil am Erfolg hat Takefusa Kubo, der auch wieder von Real Madrid beobachtet wird.

Die Saison ist für David Silva schon vorbei, nach einer Wadenzerrung musste der Star aus San Sebastian beim 1:0 gegen Almeria ausgewechselt werden - und in den beiden letzten Spielen gegen Atletico Madrid sowie den FC Sevilla wird er wohl sicher ausfallen. Was Real Sociedad wohl nicht daran hindern wird, als Tabellenvierter in die nächste Champions League einzuziehen - wenn es nach dem Spiel Villarreals gegen Cadiz am Mittwoch nicht ohnehin schon so weit ist.

Takefusa Kubo, Torschütze des goldenen Treffers gegen Almeria und mit neun Toren in 33 Spielen einer der Besten 2022/23: "Diese Saison war vielleicht meine letzte, um mich in der Liga zu etablieren, ich musste etwas zeigen und habe es getan." Mittlerweile ist er sogar wieder für Real Madrid ein Thema, das ihn vor der Saison noch an Real Sociedad abgegeben hatte. Reals Trainer Carlo Ancelotti: "Wir beobachten Take."

Klub-Legende Illarramendi bleibt Königsklasse mit San Sebastian verwehrt

Klub-Legende Asier Illarramendi wird derweil sichher nicht mehr dabei sein - das baskische Urgestein, das mit elf Jahren als Jugendspieler im Klub anfing, verkündete nach bis dato 251 Pflichtspielen im Profibetrieb jetzt seinen Abschied - einen Auftritt mit San Sebastian in der Königsklasse wird ihm damit verwehrt bleiben. "Ich hätte gerne einmal die Champions League mit Real Sociedad gespielt, aber meine Zeit hier ist abgelaufen, ich muss jetzt den Jüngeren Platz machen", erklärte er unter Tränen, sein Vertrag läuft im Juni aus. Das Ende also, nach 29 Pflichtspielen in dieser Saison und einem Tor.

2009/10 hatte der Mittelfeldspieler in der zweiten Liga sein Debüt für San Sebastian gegeben, für das er danach spielte - unterbrochen nur von zwei Spielzeiten bei Real Madrid zwischen 2013 und 2015, wo es der oft verletzte und bisweilen nervlich sensible Illarramendi aber nicht wirklich zum Führungsspieler schaffte - unter anderem weil dort zu seiner Zeit die defensiv stärkeren Xabi Alonso und Sami Khedira spielten. Wo Illarramendi demnächst spielen wird, ist noch unklar, ans Aufhören denkt der Baske nicht: "Ich bin für alles offen, egal wo."