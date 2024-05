"Wir arbeiten daran": Maatsens Vater hofft auf BVB-Verbleib

Die Leihe von Ian Maatsen vom FC Chelsea zu Borussia Dortmund läuft im Sommer aus. Wie es danach weitergeht? Offen. Aus dem Umfeld des 22-Jährigen sind nun aber klare Vorstellungen zu Maatsens Zukunft zu vernehmen.

Kommt auf vier Scorerpunkte in 18 BVB-Auftritten in der Bundesliga und der Champions League: Ian Maatsen. IMAGO/Noah Wedel

Viermal die kicker-Note 2,5 oder besser in den ersten fünf Bundesliga-Auftritten, dazu mehrere Vorlagen und am 24. Spieltag der Premieren-Treffer im deutschen Oberhaus: Winterneuzugang Ian Maatsen legte einen richtig guten Start in Dortmund hin. Zwar konnte er das hohe Niveau nicht durchgängig halten, hatte aber beispielsweise mit seinem Treffer im Rückspiel gegen Atletico Madrid (4:2) seinen Anteil am Halbfinal-Einzug des BVB in der Champions League.

Am Mittwoch kämpft er nun im Hinspiel gegen PSG (21 Uhr, LIVE! bei kicker) um den großen Traum vieler BVB-Anhänger: die Rückkehr nach Wembley, wo am 1. Juni das Finale der Königklasse ausgespielt wird. Wie es danach für den Niederländer weitergeht, ist Stand jetzt allerdings noch offen.

Nach einem halben Jahr endet im Sommer die Leihe des 22-Jährigen, die im Leihvertrag festgelegte Ablösesumme von etwas mehr als 40 Millionen Euro dürfte dem BVB zu hoch sein. Dennoch hofft man im Umfeld Maatsens auf eine Zukunft in Dortmund. "Wir arbeiten daran, dass er im Verein bleibt", bekräftigte nun Ians Vater Edward Maatsen bei Voetbal International.

Maatsen senior verweist auf Bellingham und Haaland

Maatsen senior ist allerdings bewusst, dass ihm und seinem Sohn aufgrund der aktuellen Vertragssituation etwas die Hände gebunden sind. Bei Chelsea läuft das Arbeitspapier des Linksverteidigers noch bis 2026. "Die Vereine müssen das untereinander ausmachen", so Edward Maatsen. Der Niederländer konnte sich dabei eine Spitze gegen den eigentlichen Arbeitgeber seines Sohnes nicht verkneifen. "Ian entwickelt sich hier gut - und bei Chelsea läuft es nicht, seit sie den Besitzer gewechselt haben."

Zwar habe man "mehr Möglichkeiten" als Chelsea und den BVB, "aber Dortmund hat sich als gute Anlaufstelle erwiesen. Und schauen Sie, welche Jungs von dort kommen. Bellingham, Haaland …" Für einen jungen Spieler sei es nicht ratsam, so Maatsen senior, zu früh für einen zu großen Verein zu spielen, wo viel Druck herrsche: "Bei Manchester City zum Beispiel wirft man einen jungen Spieler nicht einfach auf die Position des linken Verteidigers. Dort rollen Köpfe, wenn es eine Zeit lang nicht gut läuft."

Für die weitere Entwicklung seines Sohnes sei der BVB deshalb die richtige Adresse. Womöglich auch über den Sommer hinaus.