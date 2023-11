"Wir arbeiten daran": Langeneke will die Null stehen sehen

Seit drei Wochen betreut Ex-Profi Jens Langenke die U 23 von Fortuna Düsseldorf. Die Mannschaft zeigte sich bislang unter ihrem neuen Coach stark verbessert. Beim Auswärtsspiel in Rödinghausen will Langeneke jetzt von seinem Team defensiv den nächsten Schritt sehen.

Mehr zur Regionalliga West Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die Bilanz nach drei Partien könnte kaum ausgeglichener sein. Nach der Niederlage gegen Wuppertal, dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbachs U 23 gab es zuletzt das Unentschieden gegen die U 23 von Schalke 04. Unter Jens Langeneke als Cheftrainer steht Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Mannschaft also bei vier Punkten und 6:5 Toren. Zwar ist man weiterhin im Tabellenkeller anzufinden, die Leistung, die das Team unter ihrem neuen Coach gezeigt hat, macht aber Hoffnung, dass man die gefährliche Zone bald verlassen kann.

Die Chemie stimmt

Seit dem Beginn seiner Amtszeit hat Langeneke immer wieder betont, wie wichtig ihm eine hohe Lauf- und Einsatzbereitschaft bei seinem Team ist. In den bisherigen Partien unter seiner Leitung haben die Spieler gezeigt, dass sie ihren Coach verstanden haben. Insbesondere in den Anfangsminuten wirkte Fortunas U 23 besonders motiviert und setzte mit energischen Zweikämpfen Zeichen an ihre Gegner. In allen drei Partien unter Langeneke ging seine Mannschaft zudem bereits früh im Spiel in Führung. Dass es trotzdem nur zu vier Punkten gereicht hat, lag an einem bitteren Last-Minute-Gegentreffer und einem unnötigen Elfmeter. Die "Zwote", wie das Düsseldorfer Nachwuchsteam genannt wird, war dabei aber immer mindestens auf Augenhöhe mit ihren Gegnern. Beim Erfolg in Gladbach, als man zur Pause bereits 3:0 führte, zeigte man zudem die beste Halbzeit der Saison.

Langeneke hat es außerdem geschafft, dass seine Mannschaft auch ohne Unterstützung aus dem Profi-Kader Torgefahr entwickelt, was ihr zu Saisonbeginn noch äußerst schwerfiel. Insbesondere King Manu und Robin Bird zeigten sich in der Offensive zuletzt stark verbessert und erzielten zusammen fünf der sechs Treffer. Dementsprechend zufrieden zeigt sich Ersatzkapitän Bird mit der Arbeit unter dem neuen Trainer: "Natürlich muss man sich erstmal kennenlernen, aber bis jetzt ist alles positiv. Wir kommen gut zurecht, das sieht man ja auch in den letzten Spielen."

Der nächste Schritt

Nach der Partie am vergangenen Freitag gegen den Schalker Nachwuchs sagte Langeneke: "Wir haben zwar immer noch nicht zu Null gespeilt, aber wir arbeiten daran." Seine Mannschaft agiert bislang in Phasen des Spiels immer noch zu nachlässig und lädt mit Fehlern den Gegner zu Chancen ein, sehr zum Ärger ihres Trainers. Beim Auswärtsspiel gegen den SV Rödinghausen am Samstag möchte der Ex-Profi also defensive Stabilität sehen. Gegen eine der harmlosesten Offensiven der Liga will man dabei erstmals seit dem achten Spieltag ohne Gegentor zu bleiben.

Unterstützung könnten Langeneke und sein Team dafür aus dem Zweitliga-Kader von Daniel Thioune bekommen. Bereits in der vergangenen Länderspielpause halfen mehrere Profis bei der "Zwoten" aus und sammelten Spielpraxis. Aufgrund der dünnen Personallage des Profiteams dürfte die Entscheidung allerdings erst kurzfristig fallen. Langeneke und seine Mannschaft haben zuletzt aber gezeigt, dass sie auch ohne Zweitligaspieler Punkte einfahren können.