Wintzheimer feiert einen "Derby-Sieg"

Sein Dialekt weist Manuel Wintzheimer als gebürtigen Bayern aus, dass ein Sieg auf St. Pauli für ihn besonders süß schmeckt, verhehlt Braunschweigs Leihstürmer nach dem überraschenden 2:1 vom Sonntag aber nicht: "Ich bin ja ein HSVer."

Traf beim wichtigen Sieg am Millerntor: Manuel Wintzheimer. IMAGO/Oliver Ruhnke

Insgesamt vier Jahre stand der 24-Jährige auf der anderen Seite der Hansestadt unter Vertrag, eine Woche vor dem brisanten Stadt-Duell, feierte er nun mit der Eintracht einen persönlichen "Derby-Sieg". Einer, der den Braunschweigern gewaltig Luft im Abstiegskampf verschafft.

Am Samstag hatten die direkten Konkurrenten Regensburg und Rostock verloren, durch den unerwarteten Dreier am Millerntor überholten die Niedersachsen nun sogar Nürnberg, Bielefeld und Magdeburg, der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt fünf Zähler. "Diese Punkte", sagt Wintzheimer, "tun uns deshalb richtig gut." Er richtet den Blick jedoch direkt nach vorn auf das kommende Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg, wenn der nächste ganz große Befreiungsschlag möglich ist: "Wir sind noch nicht durch, wir müssen weiter punkten."

Garant dafür soll wie auf St. Pauli die zurückerlangte Stabilität sein. Vor allem das Comeback des monatelang verletzten Filip Benkovic wirkt sich ganz erheblich aus, der Verteidiger hatte während des Hamburger Sturmlaufs vor allem in der Luft die absolute Hoheit, neben ihm ist auch Winter-Neuling Hasan Kurucay zur festen Größe geworden. "Wir sind eine eklige Mannschaft", sagt Wintzheimer, "wir können richtig gut verteidigen." Und sie können schnell umschalten. Auf St. Pauli gelang das, obwohl Immanuel Pherai nach Nasenbeinbruch und Gehirnerschütterung noch pausieren musste. Nutznießer dieses Ausfalls war - Wintzheimer.

Alle Freiheiten ohne Pherai

Zuletzt gegen Kaiserslautern war die Nürnberger Leihgabe noch Joker, ohne den Niederländer hatte Trainer Michael Schiele ein 4-2-3-1-System angeordnet, in dem Wintzheimer alle Freiheiten hatte, formal als Zehner begann, aber auch immer wieder zur Sturmspitze Anthony Ujah nachrückte. Und nach dessen Vorlage auch das zweite Tor erzielt hat, sein bislang drittes für die Eintracht. "Meine Rolle", sagt er, "hat mir gefallen, ich konnte mich sehr frei bewegen."

Eine dieser Freiheiten hat er für sich genutzt. Das war maßgeblich für den ganz persönlichen "Derby-Sieg".