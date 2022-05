Winterzugang Wind: Ein Gewinner unter vielen Verlierern

Jonas Wind hat beim VfL Wolfsburg auf Anhieb überzeugt. Mit vier Toren hat der Däne seinen Anteil am Klassenerhalt der Niedersachsen - und könnte mit seinem Ex-Klub sogar noch die Meisterschaft feiern.

Der Klassenerhalt ist geschafft, doch vor allem für Wolfsburgs Jonas Wind ist die Saison noch längst nicht beendet. Mit mehr als einem Auge schielt der 23-jährige Däne rüber in die Heimat, wo sich sein Ex-Klub FC Kopenhagen anschickt, Meister zu werden. In der dänischen Superligaen hatte er in der Hinserie in 16 Spielen noch sechsmal getroffen, aktuell führt sein ehemaliges Team die Tabelle in der Finalrunde mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Midtjylland an. "Ich sehe jedes Spiel von uns, zwei Partien habe ich live im Stadion verfolgen können", sagt Wind und hofft, "dass sie den Titel holen." Fließt dann womöglich sogar noch eine Meisterprämie an ihn? "Keine Ahnung, ich glaube nicht", lacht der Wolfsburger. "Aber ich denke, ich würde eine Goldmedaille erhalten."

Zwölf Einsätze, vier Tore

Mit dem VfL hat Wind in den vergangenen Monaten zwar nicht um Titel gespielt, das im Laufe der Saison auf "Klassenerhalt" reduzierte Saisonziel aber wurde am vergangenen Wochenende erreicht. "Es war hart, die Abstiegszone war nah", berichtet der Offensivmann, der seinen Anteil an der vorzeitigen Rettung hat. In allen zwölf Spielen seit seiner Ankunft bei den Niedersachsen stand Wind, der Ende Januar für zwölf Millionen Euro verpflichtet worden war, in der Startelf und erzielte vier Tore. Ein durchweg gelungener Einstand für den Stürmer, der im VfL-Kader ein Gewinner unter vielen Verlierern in dieser Saison ist.

"Ich bin Stürmer, ich liebe es, Tore zu schießen"

"Es lief besser als erwartet", berichtet Wind, der nicht auf Anhieb mit so viel Einsatzzeit gerechnet hatte. Die Zahlen seien zwar nichts alles, betont er, "aber ich bin Stürmer, ich liebe es, Tore zu schießen". Florian Kohfeldt brachte den 1,90-Meter-Hünen und technisch dennoch beschlagenen Spieler meistens auf dessen bevorzugter Rolle als hängende Spitze, wo sich Wind geschickt zwischen den Linien bewegen kann. "Ich bin glücklich, dass mir der Trainer dieses Vertrauen geschenkt hat", dankt der Däne. "Ich gebe alles, das zurückzuzahlen." Damit hat er längst begonnen.