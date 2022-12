Wintertranfers? Beim FCS könnte sich etwas tun

Der 1. FC Saarbrücken hat als Tabellenzweiter in der 3. Liga überwintert. Für den Kampf um die Spitzenpositionen könnte der Traditionsklub nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Eigentlich waren beim FCS keine Wintertransfers geplant, den Markt sondieren die Verantwortlichen aber trotzdem ganz genau, wie Cheftrainer Rüdiger Ziehl kürzlich erst verriet. Denn aufgrund der Personalkonstellationen könnte der eine oder andere unerwartete Neuzugang doch noch möglich sein.

Da ist zunächst die Offensive: Auf Sturmtank Adriano Grimaldi ruhen schon seit Wochen große Hoffnungen, doch der 2021 in den Ludwigspark gewechselte Angreifer wird immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Zwar deutete der 31-Jährige seine Klasse mit drei Toren in zwölf Saisonspielen an, kämpft aber immer wieder mit Wadenproblemen.

Gleiches gilt für Julius Biada (30). Der gebürtige Kölner, der im Sommer einmal mehr Ex-Trainer Uwe Koschinat gefolgt war, lief nur fünfmal in dieser Spielzeit auf (ein Tor, eine Vorlage), wird aber ebenfalls von Wadenproblemen ausgebremst. Vorerst keine Option ist sowieso Sebastian Jacob, der sich das Kreuzband gerissen hat.

Auch auf der Außenbahn hat sich kurzfristig nochmal eine Lücke aufgetan. Durch die Freistellung von Tobias Schwede aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens würde eine weitere Alternative auf den Flügeln guttun.

Generalprobe gegen Fortuna Köln

Ob mit oder ohne Neuzugänge - am 7. Januar trifft der FCS erstmal auf Fortuna Köln. Das Testspiel gegen den Regionalligisten in Saarlouis dient als Generalprobe für den Auftakt in die Restsaison eine Woche später. Dann empfängt Saarbrücken den MSV Duisburg.