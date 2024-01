Skispringen | 4S-Tournee | 01.01.2024 14:00 | Garmisch-Partenkirchen

Finale um 15:18 Uhr Noch ein paar Minuten gilt es warten, dann geht es in Garmisch-Partenkirchen in ein hochspannendes Finale der besten 30. Um 15:18 Uhr ist der erste Springer an der Reihe.

Nur Imhof im Finale Bei den Schweizern hatte es sich gestern schon angedeutet, dass in Garmisch-Partenkirchen nicht viel gehen wird. Heute hat sich das leider bestätigt. Einzig Remo Imhof kam in den Finaldurchgang. Wird dort als 27. aber schon früh wieder an der Reihe sein. Simon Ammann und Gregor Deschwanden schieden aus.

Österreicher top dabei Gut im Rennen ist das Team aus Österreich. Neben Hörl auf dem zweiten Platz haben auch Manuel Fettner und Stefan Kraft auf den Positionen fünf und sechs nur einen geringen Rückstand. Clemens Aigner ist Zehnter, während für Michael Hayböck der zwölfte Platz zu Buche steht. Daniel Tschofenig rangiert als schlechtester Österreicher auf dem 17. Platz.

Wellinger auf Kurs Mittendrin im Kampf um den Sieg ist auch wieder Andreas Wellinger. Der Tournee-Führende liegt 2,1 Punkte hinter Kobayashi auf dem vierten Platz. Stephan Leyhe ist guter Siebter und hat auch noch alle Möglichkeiten auf einen Podestplatz. Für Pius Paschke geht es von Platz elf in das Finale. Auch Karl Geiger (13.), Constantin Schmid (18.), Philipp Raimund (19.), Martin Hamann (20.) sowie Felix Hoffmann (24.) sind im zweiten Durchgang dabei.

Hochspannung zur Halbzeit Nach dem ersten Durchgang bleibt die Spannung in Garmisch-Partenkirchen hoch. Ryoyu Kobayashi führt die Wertung an, liegt aber nur 0,1 Punkte vor Jan Hörl aus dem ÖSV-Team. Auch dahinter sind die Abstände eng: Anze Lanisek liegt mit 1,8 Punkten Rückstand auf Platz drei und die besten sieben Athleten trennen gerade einmal 6,2 Punkte! Eine bittere Enttäuschung erlebt einmal mehr Halvor Egner Granerud. Wie schon in Oberstdorf scheidet er im ersten Durchgang aus.

Piotr Żyła (POL) vs. Anze Lanisek (SLO) Ein Duell wartet im ersten Durchgang noch auf uns. Besonders aufmerksam wird das Halvor Egner Granerud verfolgen, der weiterhin droht, auszuscheiden. Was kommt von Piotr Żyła? Bei viel Rückenwind kommt der Pole auf 126 Meter und landet damit vor dem Norweger. Er ist also sicher weiter, egal, was jetzt von Lanisek kommt. Der stellt noch mal einen weiten Sprung runter und kommt auf 136 Meter. Obendrauf kommen Pluspunkte für den Wind und gute Noten. Wo sortiert sich Lanisek in dem engen Klassement ein? Auf dem dritten Platz mit nur 1,8 Punkten Rückstand. Ist das eng!

Danil Vassilyev (KAZ) vs. Andreas Wellinger (GER) Danil Vassilyev aus Kasachstan ist in seinem Duell nur Nebendarsteller und muss bei 116 Metern seine Landung in den Schnee bringen. Nach ihm wird es spannend. Was kann Andreas Wellinger abliefern? Die Bedingungen sind gut mit fast Windstille. Wellinger nutzt das aus und zieht seinen Sprung bis auf 138 Meter hinunter. Die Landung passt dieses Mal und er holt sich Topwerte im 19er-Bereich von den Haltungsrichtern ab. Für die Spitze reicht es aber knapp nicht, da die Bedingungen besser waren als bei Kobayashi. Mit 2,1 Punkten Rückstand ist Wellinger aber allemal mittendrin im Geschäft!

Luca Roth (GER) vs. Manuel Fettner (AUT) Luca Roth ist ins einem Duell mit Manuel Fettner der krasse Außenseiter. Kann er sich aber irgendwie noch den Platz unter den Lucky Losern sichern? Bei viel Rückenwind kommt der 23-Jährige nur auf 121,5 Meter und bleibt damit hinter Granerud, der auf dem fünften Platz der Lucky Loser zittert. Manuel Fettner kann wenig später die 136 Meter auspacken, zeigt gute Haltungsnoten und bringt sich als Dritter in Position für das Finale! Roth scheidet seinerseits aus.

Francesco Cecon (ITA) vs. Michael Hayböck (AUT) Die Bedingungen bleiben wechselhaft. Nach viel Rückenwind, zieht jetzt wieder Aufwind in die Schanze. Da sind dann die 124,5 Meter für Cecon zu wenig, um hier ins Finale zu kommen. Ihm folgt Michael Hayböck, der seinen Sprung bis auf die 136 Meter ziehen kann. Bei der Landung hat er allerdings Probleme und es gibt so nur 16er-Werte in der Haltung. Hayböck setzt sich dadurch "nur" auf Platz neun.

Simon Ammann (SUI) vs. Timi Zajc (SLO) Kann Simon Amann sich in seinem Duell den Platz im Finale sichern? Dafür muss er Zajc schlagen oder sich zumindest einen der begehrten Plätze in der Lucky-Loser-Liste sichern. Mit 125 Metern setzt Ammann seinen bisher besten Sprung hier in den Hang, doch bei nur geringen Pluspunkten für den Wind wird das nicht für die Lucky Loser reichen. Er muss darauf hoffen, dass Zajc auslässt. Der 23-Jähirge tut dem Routinier den Gefallen allerdings nicht und geht bis auf 136 Meter.

Antti Aalto (FIN) vs. Stefan Kraft (AUT) Jetzt wird es spannend, denn in diesem Duell ist Stefan Kraft an der Reihe. Bei weiterhin viel Rückenwind ist bei Antti Aalto nach 120 Metern die Sache schon vorbei und er wird ausscheiden. Was aber kann Kraft erreichen? Kraft holt alles raus, geht auf 133,5 Metern und sammelt über einen sauberen Telemark wichtige Punkte. Wofür reicht in diese Weite? Den guten dritten Platz. Kraft bleibt im Geschäft!

Martin Hamann (GER) vs. Peter Prevc (SLO) Mit Martin Hamann ist der nächste DSV-Springer an der Reihe. Gegen Peter Prevc hat es der Deutsche nicht einfach. Wohin geht es? 125,5 Meter. Prevc überspringt das mit 127,5 Metern bei viel Rückenwind locker und ist direkt weiter. Aber auch Hamann dürften wohl gleich im Finale wiedersehen. Er setzt sich auf Platz zwei der Lucky Loser.

Andrea Campregher (ITA) vs. Marius Lindvik (NOR) Die Leistungsschere geht zum Ende des Durchgangs immer weiter auseinander und so wäre es schon eine Überraschung, wenn es für Andrea Campregher in den zweiten Durchgang geht, nachdem er nicht weiter als 123 Meter kommt. Sein Gegner ist Marius Lindvik, der sich an den bisherigen Topsprüngen orientieren wird. Mit 133,5 Metern kann er ganz vorne zwar nicht reinspringen, ist aber mit Platz vier gut dabei.

Gregor Deschwanden (SUI) vs. Constantin Schmid (GER) Im Weltcup konnte Deschwanden in diesem Winter bereits gute Ergebnisse feiern, in seinem Duell ist er nach schwachen Sprüngen in Garmisch-Partenkirchen aber trotzdem der Außenseiter. Eine Lösung für die Schanze findet er auch jetzt nicht und nach 124,5 Metern ist schon Schluss. Normalerweise sollte Schmid das knacken können und der Deutsche tut das dann locker nach 128,5 Metern. Deschwanden scheidet tatsächlich aus!

Daniel-Andre Tande (NOR) vs. Junshiro Kobayashi (JPN) Im Probedurchgang lagen Tande und Junshiro Kobayashi ganz dicht zusammen. Gibt es auch jetzt wieder ein enges Duell? Tande muss bei viel Rückenwind den Anfang machen und nach 122,5 Metern ist für ihn der Sprung bereits wieder vorbei. Reicht das für Kobayashi? Knapp. Der Japaner landet nach 121,5 Metern auch schon früh und hatte weniger Rückenwind als Tande vor ihm. Damit ist Tande sicher durch. Junshiro Kobayashi scheidet aus, denn für die Lucky Loser reicht das nicht.

Artti Aigro (EST) vs. Remo Imhof (SUI) Vor dem nächsten Duell hat der Rückenwind wieder zugenommen. Für Aigro geht es damit bis auf 122 Meter. Was lässt Remo Imhof folgen? In der Quali war er richtig stark unterwegs, die Probe lief vorhin durchwachsener. Es geht nicht in die Richtung der gestrigen Sprünge, nach 127 Metern aber sicher in den zweiten Durchgang. Aigro scheidet aus.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) vs. Philipp Raimund (GER) Im nächsten Duell ist wieder einer der deutschen Springer dabei. Er muss gegen Kristoffer Eriksen Sundal springen. Der Norweger gilt eigentlich als Aufwindspringer, findet aber nicht richtig in seine Position und nach 126 Metern ist er der nächste Starter, der auszuscheiden droht. Raimund sollte das eigentlich locker überspringen können, zumal auch er jetzt Aufwind hat. Raimund geht auf 134 Meter runter, hat dann aber große Probleme bei der Ausfahrt und sofort gibt es die niedrigen Haltungsnoten. Weiter ist Raimund natürlich trotzdem.

Roman Koudelka (CZE) vs. Stephan Leyhe (GER) Das nächste Duell mit deutscher Beteiligung steht an. Roman Koudelka legt darin vor und kommt bis auf 126 Meter. Der Tscheche zeigt sich zufrieden, doch da er gute Bedingungen hatte, wird dieser Sprung nicht für die Lucky Loser reichen. Er muss also darauf hoffen, dass Leyhe jetzt auslässt. Der aber zieht seine Versuch richtig weit runter und stellt 138 Meter in den Schnee. Für den Aufwind bekommt er zwar Abzüge, mit Platz drei ist Leyhe aber im Geschäft!

Vitaliy Kalinichenko (UKR) vs. Giovanni Bresadola (ITA) Vitaliy Kalinichenko ist in seinem Duell ebenfalls der krasse Außenseiter. Zur Probe gelingt die Steigerung und es werden trotz einiger Fehler immerhin 120 Meter. Doch reicht das auch gegen Bresadola? Nein. Mit 125,5 Metern holt zwar auch der nicht seinen besten Sprung raus, gewinnt aber sicher das Duell und ist sicher im Finale.

Erik Belshaw (USA) vs. Lovro Kos (SLO) In der Probe war dieses Duell eine klare Angelegenheit für Lovro Kos und es scheint, als könnte der Slowene auch jetzt locker ins Finale einziehen. Mit 122,5 Metern gibt Erik Belshaw ihm nicht die große Hürde mit auf den Weg. Kos kann die Topsprünge zwar nicht angreifen, ist nach 130,5 Metern aber sicher durch. Belshaw scheidet seinerseits aus, denn auch für die Lucky Loser reicht dieser Platz nicht.

Karl Geiger (GER) vs. Alex Insam (ITA) Mit Karl Geiger ist bereits der nächste Topmann in der Spur. Anders als seine Konkurrenten findet er nach einer schwächeren Qualifikation heute aber nicht ganz die Antwort und nach 129 Metern bleibt er doch deutlich hinter Hörl und Kobayashi zurück. Das Duell gegen Alex Insam gewinnt er aber deutlich, nachdem dieser bei 125,5 Metern landet. Insam setzt sich auf Platz drei der Lucky Loser und kickt damit Kubacki raus.

Eetu Nousiainen (FIN) vs. Ryoyu Kobayashi (JPN) Jetzt könnte sich zeigen, wie viel die Sprünge der beiden Österreicher wert sind, denn gleich ist schon Ryoyu Kobayashi an der Reihe. Gegen ihn legt Nousiainen vor, der nach 120,5 Metern aber ausscheiden dürfte. Jetzt aber folgt Kobayashi. Kommt er an Hörl ran? Der Sprung des Japaners geht auf und es geht bis auf 137 Meter. Für den Wind gibt es mehr Pluspunkte dazu und auch die Noten sind hoch. Muss Hörl die Führung schon wieder räumen? Ja! Kobayashi zieht hauchdünn mit 0,1 Punkten vorbei!

Jan Hörl (AUT) vs. Clemens Aigner (AUT) Weiter geht es mit einer rein österreichischen Paarung. Nach einem schwachen Qualitag muss Jan Hörl vorlegen. In der Probe ging es richtig weit und auch jetzt lässt es Hörl krachen! Mit 140 Metern ballert der 25-Jährige richtig einen raus und setzt sich in der Ergebnisliste souverän vor Pius Paschke. Clemens Aigner hat aber auch seine Chance auf das Finale. Nach 133 Metern übernimmt Aigner die Führung bei den Lucky Losern und setzt sich ebenfalls vor Paschke.

Tate Frantz (USA) vs. Daniel Tschofenig (AUT) Tate Frantz hat in Oberstdorf sein K.o.-Duell schon vermasselt und auch hier scheint er zu viel zu wollen. Mit 106 Metern verliert er sein Duell gegen Daniel Tschofenig haushoch. Der liefert 128,5 Meter ab und ist der neue Dritte.

Naoki Nakamura (JPN) vs. Ren Nikaido (JPN) Im japanischen Duell gibt Naoki Nakamura den Anfang, wird nach seinen 120 Metern aber wohl nicht zu einem zweiten Sprung kommen, denn sein Duell-Gegner ist Nikaido, der in Garmisch-Partenkirchen bisher einen guten Sprung nach dem anderen abliefern konnte. Bei leichtem Rückenwind gelingt ihm das auch jetzt wieder und er bringt einen guten Satz auf 128 Meter runter. Damit geht es für ihn auf Platz zwei, während Nakamura bei den Lucky Losern als Fünfter auf dem Schleudersitz landet.

Dawid Kubacki (POL) vs. Johann Andre Forfang (NOR) Zu kämpfen hat in diesem Winter auch Dawid Kubacki, der jetzt bei Aufwind auch nicht den ganz großen Sprung rausholen kann. 128 Meter bei vielen Abzügen sind nicht unbedingt eine Hausnummer die er Tande mitgibt. Der Norweger muss bei weniger Windunterstützung 125 Meter springen und überbietet diese Marke mit 128 Metern locker. Tande ist sicher weiter, während Kubacki als Vierter der Lucky Loser nah am Ausscheiden ist!

Halvor Egner Granerud (NOR) vs. Kamil Stoch (POL) In dieser Paarung warten zwei ehemalige Gesamtsieger der Vierschanzentournee. Granerud gewann im letzten Jahr, Stoch zuletzt in der Saison 2020/21. Gemeinsam haben beide auch, dass sie derzeit mit der Form kämpfen. Granerud legt vor, lässt am Schanzentisch aber wie so oft in diesem Winter viel liegen. Bei Aufwind werden es 128 Meter. Reicht das für Stoch? Der segelt mit 130 Metern zwar weiter, bekommt aber mehr Abzüge für den Wind. Die Noten beim polnischen Routinier sind aber besser. Stoch ist mit 0,8 Punkten knapp weiter, während Granerud zittern muss, dass er nicht auch bei der zweiten Station der Tournee ausschiedet.

Niko Kytösaho (FIN) vs. Aleksander Zniszczol (POL) Niko Kytösaho eröffnet das dritte Duell des Tages. In der Probe hatte er gegen seinen Konkurrenten deutlich unterlegen. Kann er Zniszczol dieses Mal eine größere Aufgabe mitgeben? Nicht wirklich. Nach 116,5 Metern geht es schon früh wieder zur Landung. Normalerweise sollte das Zniszczol nicht fordern. Der kommt viel besser in seinen Sprung hinein und legt 128 Meter nach.

Valentin Foubert (FRA) vs. Felix Hoffmann (GER) Der Jury geht es schon jetzt zu weit und vor dem zweiten Duell geht es direkt ein Gate nach unten auf Luke 16. Mit diesem Anlauf gelingt Valentin Foubert ein Sprung auf 126,5 Metern. Das überbieten muss Felix Hoffmann aus dem DSV-Team, wenn er direkt ins Finale möchte. Und das macht der 26-Jährige ohne Probleme. Damit sind jetzt schon zwei Deutsche sicher im Finale.

Kasperi Valto (FIN) vs. Pius Paschke (GER) Auf dem Papier ist Kasperi Valto sicherlich der Außenseiter in dem Duell mit Pius Paschke. Doch der Finne scheint auf der Schanze hier ganz besonders zurechtzukommen und könnte Paschke durchaus im ersten Duell des Tages fordern. Was kann Valto vorlegen? Einen guten Satz auf 131 Meter mit Noten im 17er-Bereich. Da ist Paschke dann auch direkt gefordert. Kann er das toppen? Ja! Mit 135,5 Metern überfliegt er die Weite und gewinnt das Duell. Valto sollte seinerseits aber gute Chancen haben, über die Lucky Loser weiterzukommen.

Hörl mit weitestem Probesprung Den besten Sprung in der Probe lieferte gerade Jan Hörl ab. Aus Gate 17 kam der Österreicher auf 142 Meter. Zweiter wurde Ryoyu Kobayashi mit 135 Metern aus dem 16. Gate vor Manuel Fettner. Andreas Wellinger sprang freiwillig aus Luke 15 auf 131,5 Meter und war Achter der Probe.

Imhof mit starker Quali Im Team der Schweizer konnte sich gestern Remo Imhof hervortun, der den elften Platz erreichte und damit heute gute Möglichkeiten hat seine Bestleistung im Weltcup zu verbessern. Für Simon Ammann und Gregor Deschwanden ging es indes gerade so in den Wettkampf hinein. Killian Peier muss sogar zusehen.

Kraft und die Garmisch-Bilanz Gespannt sein darf man auf Stefan Kraft. Die Schanze in Garmisch-Partenkirchen ist keinesfalls eine der Lieblingsanlagen des Österreichers und auch am gestrigen Tag konnte er noch nicht mit Wellinger mitgehen. Angreifen möchten neben ihm auch Manuel Fettner und Michael Hayböck, die gute Qualifikationssprünge zeigen. Jan Hörl, Daniel Tschofenig und Clemens Aigner werden das Team beim zweiten Tournee-Springen komplettieren.

Paschke bereits im ersten Duell Nachdem Pius Paschke in Garmisch-Partenkirchen noch nicht die Topsprünge herausholen konnte, geht es für den DSV-Springer heute bereits im ersten K.o.-Duell zur Sache. Auch Karl Geiger wird relativ früh wieder an der Reihe sein, nachdem es auch für ihn noch nicht rund lief bei der zweiten Station der Tournee. Stephan Leyhe und Philipp Raimund qualifizierten sich hingegen weiter vorne im Feld.

Deutschland mit nationaler Gruppe In Garmisch-Partenkirchen setzt der Deutsche Skiverband zum ersten Mal in diesem Winter seine nationale Gruppe ein. Aus dieser konnte sich in der gestrigen Qualifikation insbesondere Constantin Schmid hervortun, der nun Druck auf die etablierten Athleten ausüben und wieder in den Weltcup vordringen möchte. Auch Martin Hamann, Felix Hoffmann und Luca Roth schafften aus der nationalen Gruppe den Sprung in den Wettkampf.

Wellinger bleibt auf Kurs Als Führender der Vierschanzentournee reiste Oberstdorf-Sieger Andreas Wellinger nach Garmisch-Partenkirchen an und auch auf der Olympiaschanze präsentierte sich der DSV-Springer bisher in starker Verfassung. Die beiden Trainings am Sonntag gewann Wellinger. In der Qualifikation landete er nur knapp hinter Anze Lanisek aus Slowenien auf dem zweiten Platz. Entsprechend muss man Wellinger auch heute wieder auf der Rechnung haben.