Skispringen | 4S-Tournee | 03.01.2024 13:30 | Innsbruck

Wettlauf gegen die Zeit Die Jury wartet nun erstmal ab, damit die Entscheidung in der Tournee möglichst wenig durch den Wind beeinflusst wird. Ewig warten kann man am Bergisel aber nicht, da es nach wie vor keine Flutlichtanlage gibt. Es bleibt also etwa eine gute halbe Stunde, um die verbleibenden neun Springer runterzubekommen. Das ist eine knifflige Phase für Jury und auch Springer, die oben die Konzentration halten müssen.

Windpause Nun wird es richtig laut, denn Stefan Kraft will nochmal angreifen! Er hat alles andere als einfache Bedingungen, der Wind weht von allen Seiten. Deshalb muss "Krafti" auch nochmal runter vom Balken und ein Vorspringer geht zunächst auf die Reise.

Stephan Embacher (AUT) Ein Moment zum Genießen für Debütant Stephan Embacher, der als Zehnter des ersten Durchgangs am Bergisel nun in die Spur geht! Der 17-Jährige kann die Leistung nicht ganz bestätigen, aber 118,5 Meter sind trotzdem ordentlich für ihn. Er fällt fünf Plätze zurück, aber wird dennoch zufrieden mit seinem Auftritt hier sein. Ein Adler für die Zukunft!

Timi Zajc (SLO) Timi Zajc schließt den zweiten Block ab. Der Slowene müsste 130 Meter für die Führung springen, landet aber 4,5 Meter davor. Er fällt aber nur zwei Plätze zurück und ist damit in den Top 15.

Clemens Aigner (AUT) Der Bergisel wird wieder laut, der nächste Lokalmatador hebt ab! Aigner beflügelt das und er kommt auf sehr gute 130,5 Meter. Das wird ihm Auftrieb geben. Zwei Punkte hinter Landsmann Tschofenig ist er erstmal Zweiter.

Roman Koudelka (CZE) Für Roman Koudelka ist der zweite Durchgang schon ein Erfolg. Er kommt nicht an Tschofenigs Weite heran, ist aber im Flug längst nicht so unruhig wie sonst unterwegs. Die 121 Meter bringen ihm zunächst einmal den fünften Platz ein.

Daniel Tschofenig (AUT) Daniel Tschofenig will nochmal angreifen! Wuchtig springt er ab und lässt sich von den jubelnden Zuschauern auf starke 127,5 Meter tragen. Da geht sofort die Faust hoch, hier könnte er neues Selbstvertrauen nach zuletzt schwachen Wettkämpfen schöpfen. Tschofenig führt mit knapp zehn Punkten Vorsprung!

Artti Aigro (EST) Artti Aigro sammelt heute weitere Weltcup-Punkte, aber Plätze gutmachen kann er nicht. Mit Mühe landet er bei 114,5 Metern und geht mit Telemark immerhin noch auf Platz 7.

Gregor Deschwanden (SUI) Deschwanden springt bislang eine starke Saison, aber heute ist es nicht sein Tag. Er hat klar das Nachsehen und muss schon bei 113,5 Metern zur Landung ansetzen. Damit fällt er weit zurück.

Marius Lindvik (NOR) Lindvik braucht 124,5 Meter, um seinen Platz zu behaupten. Viel Windunterstützung bekommt aber auch er nicht. So werden es dreieinhalb Meter weniger, als benötigt und der Norweger fällt förmlich runter bei der Landung. Das ist aber immerhin noch Zwischenrang zwei.

Philipp Raimund (GER) Raimund muss bei zähem Rückenwind runter. Ohne die Unterstützung im Hang ist schon bei 118,5 Metern Ende und Raimund fällt zurück auf den fünften Platz.

Halvor Egner Granerud (NOR) Granerud darf durch Insams Disqualifikation doch nochmal ran. 125,5 Meter sind eine klare Steigerung. Er reiht sich hinter Stoch auf Rang zwei ein.

Kamil Stoch (POL) Den nächsten Zehnerblock eröffnet der polnische Routinier Kamil Stoch. Er muss sich aber zunächst in Geduld üben, der Wind ist zu stark. So kommt zunächst noch ein Vorspringer an die Reihe, ehe Stoch sich abstoßen darf. Und das macht er richtig gut! 130 Meter lassen ihn im Auslauf jubeln, klare Führung!

Stephan Leyhe (GER) Leyhe kann sich steigern im Vergleich zu Durchgang eins! 123,5 Meter sind ein versöhnlicher Abschluss für ihn hier und die zwischenzeitliche Führung! Nach den ersten zehn Springern ist Leyhe also an der Spitze und wird seinen Rang so mindestens verteidigen.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) Kurz darauf wird Precv schon von Sundal abgelöst, der mit 119 Metern einen für ihn ordentlichen Sprung liefern kann.

Domen Prevc (SLO) Prevc geht enttäuscht in die Hocke nach einem schwachen Sprung auf nur 118 Meter. Da er aber mehr Windkompensation bekommt als Geiger und Zniszczol, setzt er sich auf den zweiten Rang.

Johann Andre Forfang (NOR) Johann Andre Forfang setzt nochmal einen drauf! Er holt trotz des Rückenwindes ordentliche 123,5 Meter raus und kann sich von der Konkurrenz etwas absetzen.

Aleksander Zniszczol (POL) Zniszczol kann Geigers Weite nochmal um vier Meter toppen. Bei ähnlichen Verhältnissen setzt sich der Pole knapp vor den Deutschen.

Karl Geiger (GER) Nun ist schon Karl Geiger dran! Seine Bedingungen sind ebenfalls schwierig und mit 116,5 Metern wird er keinen großen Satz machen können. Die Führung übernimmt er aber zunächst einmal.

Daniel-Andre Tande (NOR) Tande ist als Nächster an der Reihe. Er ist 22. der Gesamtwertung und will Boden gutmachen. Genau wie Bresadola wird er bei Rückendwind losgelassen und setzt 119 Meter in den Hang. Er nimmt dem Italiener 3,4 Punkte ab und setzt sich an die Spitze.

Giovanni Bresadola (ITA) Der einzige Italiener in Durchgang zwei macht es bei guten Bedinungen ordentlich, auch wenn er kurz vor der Landung doch ordentlich wackelt. 119 Meter bescheren ihm die Führung.

Pawel Wasek (POL) Pawel Wasek ist als nächster dran. Er kann den guten Wind deutlich besser nutzen und landet bei 121,5 Metern. Damit überholt er Kobayashi klar.

Junhiro Kobayashi (JNP) Willkommen zurück in Innsbruck zur Entscheidung am Bergisel. Nun gibt es keine Duelle mehr, die Top 30 gehen nacheinander runter. Den Auftakt macht Junshiro Kobayashi, der nur 108,5 Meter liefert.

Es bleibt spannend! Nun folgt eine kurze Pause, ehe die Top 30 in umgekehrter Reihenfolge, startend mit Platz 30, in den zweiten Durchgang gehen. Danach wissen wir mehr im Hinblick auf die Gesamtwertung, die neue Spannung erhalten hat. Es läuft zunehmend auf ein Duell Wellinger vs. Kobayashi hinaus, aber Kraft wird etwas dagegen haben. Um 14:57 Uhr soll es weitergehen, bis gleich!

Schweiz: Deschwanden weiter, Ammann raus Gregor Deschwanden hat als einziger Eidgenosse den zweiten Durchgang erreicht. Er greift als 16. die Top 10 an. Simon Ammann hingegen musste sich geschlagen geben und richtet seinen Blick bei seiner 25. Tournee-Teilnahme nun bereits auf Bischofshofen.

ÖSV: Sechs von acht kommen weiter Für Manuel Fettner war es ein gebrauchter Tag, er schied als 46. und Duellverlierer bei widrigen Bedinungen klar aus. Auch Jonas Schuster konnte sein Duell nicht gewinnen. Neben Jan Hörl und Stefan Kraft sind mit Michael Hayböck (6. Platz) und Stephan Embacher (10.) zwei weitere ÖSV-Adler in den Top 10 vertreten. Auch Clemens Aigner (12.) und Daniel Tschofenig (14.) erreichen Durchgang zwei.

Vier DSV-Springer weiter, Pasche scheidet aus Von fünf deutschen Starten kamen vier in den zweiten Durchgang, dabei schaffte es Stephan Leyhe über die Lucky Loser, nachdem er sein Duell mit Philipp Raimund verloren hatte. Andreas Wellinger und Karl Geiger gewannen ihre Duelle, Geiger liegt aber als 26. weit zurück und wird versuchen, zumindest noch die Top 20 zu erreichen. Pius Pasche hingegen ist nach einem verkorksten Sprung ausgeschieden.

Hörl gewinnt den ersten Durchgang Jan Hörl konnte im ersten Durchgang am meisten überzeugen, der Österreicher segelte mit 134 Metern in Richtung Schanzenrekord! Lovro Kos dahinter sprang sogar noch einen Meter weiter, bekam aber mehr Windabzüge. Auf Rang drei folgt Ryoyu Kobayashi, der in der Gesamtwertung hauchdünn in Führung gegangen ist. Seine Verfolger Andreas Wellinger (5. Platz) und Stefan Kraft (9.) werden im zweiten Durchgang nochmal angreifen. Qualifikationssieger Anze Lanisek ist dazwischen auf Rang 7 platziert. Vorjahressieger Halvor Egner Granerud darf dank der Disqualifikation von Alex Insam doch nochmal ran.

Niko Kytösaho (FIN) vs. Anze Lanisek (SLO) Im letzten Duell des ersten Durchgangs eröffnet Niko Kytösaho gegen Anze Lanisek. Er ist schon bei 114 Metern unten, was keine Herausforderung für den Qualifikationssieger ist. Auch der kann jetzt nicht die ganz großen Weiten angreifen, kommt aber immerhin auf 124,5 Metern bei weiterhin schlechten Verhältnissen. Das ist nur Zwischenrang sieben.

Aleksander Zniszczol (POL) vs. Stefan Kraft (AUT) Kobayashi führt also nun mit 0,7 Punkten in der Gesamtwertung vor Wellinger und nun will Kraft nachziehen! Sein Gegner ist der Pole Zniszczol, der 121 Meter vorlegt. Kraft muss dann erstmal warten, aber das kennt der Routinier. Dann legt er alles in den Sprung und springt bei schwierigen Verhältnissen nur zwei Meter weiter als sein Gegner. Das reicht für den Duellsieg, aber wirft ihn im Ranking zurück! Er ist nur Achter!

Artti Aigro (EST) vs. Ryoyu Kobayashi (JNP) Jetzt wird Andi Wellinger genau hinschauen, sein Verfolger Ryoyu Kobayashi ist an der Reihe! Zunächst legt sein Duellpartner Artti Aigro aus Estland vor, für den die 123,5 Meter eine gute Leistung sind. Aber was macht nun Kobayashi? Er hat schwierigen Wind, macht aber mit 128,5 Metern noch sehr viel daraus. Damit bekommt er in der Summe sogar mehr Punkte als Wellinger und ist Zweiter in der Tageswertung. Er hat Wellinger in der Gesamtwertung also knapp überholt!

Jonas Schuster (AUT) vs. Daniel Tschofenig (AUT) Im österreichischen Duell treten nun Jonas Schuster und Daniel Tschofenig an. Der Sohn von Werner Schuster darf vorlegen. Der 20-jährige kommt am Bergisel gut zurecht und setzt bei guten Bedingungen und 122,5 Metern den Telemark. Das ist ein besonderes Erlebnis für den Weltcup-Debütanten. Sein Landsmann Tschofenig setzt aber noch 3,5 Meter drauf und bestätigt seine gute Leistung in der Qualifikation. Er ist direkt weiter, während Schuster noch auf die Verliererwertung hofft.

Erik Belshaw (USA) vs. Jan Hörl (AUT) Nun wird es wieder laut im Hexenkessel am Bergisel, den Jan Hörl ist dran! Zunächst ist sein Kontrahent Erik Belshaw, aber bei geringer Geschwindigkeit in der Spur geht beim US-Boy nicht viel. Danach heizt der Stadionsprecher das Publikum ein, während Hörl oben erstmal warten muss. Er muss zweimal den Balken verlassen, da die Bedingungen zu schlecht sind. Währenddessen wird die Disqualifikation von Alex Insam bekanntgegeben, dessen Anzug zu groß war. Damit ist Bresadola der einzige Italiener im zweiten Durchgang. Hörl folgt ihm nach langer Wartepause mit einem bärenstarken Versuch auf 134 Meter. Damit macht der Österreicher auch in der Gesamtwertung einen gewaltigen Satz.

Francesco Cecon (ITA) vs. Ren Nikaido (JPN) Mit Francesco Cecon geht der letzte Springer aus dem italienischen Quartett an den Start. Er muss sich aber dem Kollegen Campregher anschließen und nach Durchgang eins die Segel streichen. Seinen zu kurzen Versuch kontert Nikaido deutlich mit einem hohen Flug auf 126,5 Meter. Das war stark und Nikaido reiht sich an Position fünf ein.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) vs. Peter Prevc (SLO) Kristoffer Eriksen Sundal legt im Duell mit dem ehemaligen Tourneesieger Peter Prevc vor. Der Norweger kann mit 122 Metern durchaus überzeugen, auch die Landung ist sauber. Das honoriert die Jury mit guten Noten. Prevc muss danach erstmal warten, bis der Wind zurück im Korridor ist. Er bekommt dann aber Unterstürzung, die er nicht ganz nutzen kann. Er kommt auf die gleiche Weite wie Sundal, aber da der Norweger schlechtere Verhältnisse hatte, kommt er direkt weiter. Precv hat aber noch Chancen als Vierter der Lucky Loser.

Junshiro Kobayashi (JPN) vs. Alex Insam (ITA) Junshiro Kobayashi legt vor im Duell mit dem gestern überraschend starken Alex Insam. Der Japaner ist aber schon bei 105 Metern unten und scheint sich fast zu wundern, dass es nicht weiterging. Insam bestätigt seine gute Verfassung und segelt klar weiter als sein japanischer Kontrahent. Das ist der zweite Durchgang für den Italiener.

Danil Vassilyev (KAZ) vs. Giovanni Bresadola (ITA) Auch Vassilyev muss diesen Wettkampf sehr schnell abhaken, er erreicht nicht mal die 100 Meter. Sein Gegner Bresadola muss länger warten, die Jury wartet ab, ob sich der Wind beruhigt. Der Neunte in der Quali macht das gut und kratzt an den 120 Metern. Das Duell hat er so klar gewonnen.

Daniel-Andre Tande (NOR) vs. Manuel Fettner (AUT) Noch 20 Springer warten oben an der Schanze. Im nächsten Zweikampf duellieren sich Daniel-Andre Tande und Manuel Fettner. Den Anfang macht Tande, der sich schwer tut mit dem Wind, der nun sehr wechselhaft von allen Seiten kommt. So ergibt sich kein schönes Polster, auf das er sich legen kann und bei 117 Metern ist Endstation. Fettner muss den Balken zunächst verlassen, bei diesem Wind ist ein Sprung nicht möglich. Als er losgelassen wird, sind die Bedingungen grenzwertig und Fettner landet bei nur 108 Metern. Ein bitteres Aus für den Lokalmatadoren, da geht auch über die Verlierer nichts mehr.

Benjamin Østvold (NOR) vs. Lovro Kos (SLO) Norwegen gegen Slowenien heißt es im nächsten Duell. Østvold legt vor, der junge Norweger kann den guten Wind aber nicht nutzen und fliegt sehr kurz. Viel besser macht es der Slowene, der auf starke 135 Meter segelt, drei Meter unter Schanzenrekord! Er feiert den starken Sprung, der ihm auch die Führung beschert.

Johann Andre Forfang (NOR) vs. Kamil Stoch (POL) Johann Andre Forfang eröffnet das Duell gegen den ehemaligen Tourneesieger Kamil Stoch. Der Norweger war nach guten Saisonstart zunächst schwächer unterwegs und ist sehr flach unterwegs. Die rote Linie bei 120 Metern kann er immerhin knapp überfliegen. Und was macht Stoch? Segelt auf die gleiche Weite! Nun entscheiden die Jury- und Windpunkte, wo Stoch am Ende knapp die Nase vorne hat. Forfang kann aber noch über die Lucky Loser weiterkommen.

Vladimir Zografski (BUL) vs. Stephan Embacher (AUT) Der einzige Bulgare im Feld bekommt es mit einem vielversprechenden Talent aus Österreich zu tun. Zografski macht mit 122 Metern einen ordentlichen Sprung, aber Embacher legt nach und segelt, beflügelt vom Lärm der Zuschauer vier Meter weiter. Eine ganz starke Leistung vom Youngster, der sich damit auf dem vierten Rang einreiht.

Valentin Foubert (FRA) vs. Pawel Wasek Valentin Foubert muss kurz warten, ehe er seinen Sprung antreten kann. Er legt 109,5 Meter vor, die für Pawel Wasek nicht ganz erreichbar sind. Er hatte aber schlechteren Wind und kann über die Kompensation das Duell knapp gewinnen.

Andrea Campregher (ITA) vs. Andreas Wellinger (GER) Nun geht es um die Gesamtwertung der Tournee! Zunächst legt Andrea Campregher vor. Der Italiener kommt gar nicht zurecht und ist früh wieder unten, der kürzeste Sprung des Tages bislang mit 100,5 Metern ist keine Herausforderung für Wellinger. Der muss nun richtig einen raushauen, um die Konkurrenz unter Druck zu setzen. Und das macht er auch! Starke 132 Meter lassen das Stadion jubeln, die deutschen Fans sind begeistert! Wellinger ist damit Zweiter hinter Żyła, da der Pole etwas mehr Windkompensation hatte.

Pius Paschke (GER) vs. Piotr Żyła (POL) Nun ist Pius Paschke dran, Er ist aber ziemlich langsam in der Spur und flach in der Luft unterwegs. Bei 114 Metern erfolgt die Landung, das war ein schwacher Versuch des Aufsteigers im deutschen Team. Auch Raimund an der Schanze schaut zerknirscht auf die Wertung. Żyła hat danach auch besseren Wind und nutzt den für 131 Meter. Klarer Sieg für den Polen in diesem Duell, er übernimmt auch die Führung.

Domen Prevc (SLO) vs. Eetu Nousiainen (FIN) Domen Prevc ist für seinen waghalsigen Flugstil bekannt. Der Slowene stürzt sich gewohnt kraftvoll von der Schanze ab und überfliegt die erste rote Linie im Hang, die bei 120 Metern gezeichnet ist, knapp. Nousiainen kommt da nicht ganz heran, er ist aber über die Verliererwertung noch im Rennen.

Karl Geiger (GER) vs. Maciej Kot (POL) Im Duell der Formsuchenden treffen Karl Geiger und Maciej Kot aufeinander. Geiger legt vor und muss ebenfalls während des Fluges eingreifen. Bei 120,5 Metern landet er und wirkt nicht zufrieden. Kot muss 120 Meter erreichen, um Geiger zu besiegen, doch es werden nur 117,5 Meter. So hat Geiger gleich nochmal eine zweite Chance, um ein paar Plätze gutzumachen.

Antti Aalto (FIN) vs. Marius Lindvik (NOR) Dann muss der Finne doch runter und man sieht, dass er massive Probleme hat. Direkt nach dem Absprung muss er mehrfach korrigieren und nach 103 Metern ist schon wieder Schluss. Das ist bitter für ihn. Lindvik wird ebenfalls losgelassen und kommt besser zurecht, er fliegt 20 Meter weiter, da ist der kleine Wackler bei der Landung zu verschmerzen.

Windpause Vor dem nächsten Duell zwischen Antti Aalto und Marius Lindvik gibt es erstmals eine längere Pause. Der Wind weht nun von allen Seiten und außerhalb des vordefinierten Korridors, so dass der Finne wieder vom Balken muss.

Tate Frantz (USA) vs. Timi Zaij (SLO) Tate Frantz aus den USA fordert Timi Zaij heraus. Der US-Amerikaner setzt jedoch mit 111,5 Metern den bislang kürzesten Versuch auf den Hang und ist so chancenlos gegen den Slowenen. Zaij kommt bei nachlassendem Wind auf 123,5 Meter und entscheidet das Duell klar für sich.

Stephan Leyhe (GER) vs. Philipp Raimund (GER) Die ersten Deutschen treffen gleich im direkten Duell aufeinander! Stephan Leyhe macht den Anfang und setzt solide 124,5 Meter in den Hang. Raimund hatte beim Probesprung noch Probleme, aber er mag diese Schanze und zeigt das auch, indem er den Landsmann um drei Meter überflügelt. Er bekommt gute Haltungsnoten und so kommt Raimund direkt weiter, während Leyhe auf die Lucky Loser hoffen muss.

Halvor Egner Granerud (NOR) vs. Roman Koudelka (CZE) Für Titelverteidiger Granerud ist die Tournee zur Halbzeit bereits gelaufen. In Garmisch scheiterte er bereits in Durchgang eins und will das hier unbedingt vermeiden. Er setzt bei 120,5 Metern einen schönen Telemark, da ist ein Formanstieg im Vergleich zu den Vortagen erkennbar. Koudelka kann das aber kontern, er fliegt fünf Meter weiter und reißt jubelnd die Arme hoch. Die Landung war genau auf der virtuellen grünen Linie, die zum Duellsieg reichen würde. Und tatsächlich ist der Tscheche am Ende vorne, das norwegische Debakel geht weite.

Simon Ammann (SUI) vs. Michael Hayböck (AUT) Nun sind zwei Routiniers an der Reihe. Simon Ammann absolviert seine 25. Vierschanzentournee. Zum 77. Mal ist er in einem K.o.-Durchgang dabei, das ist Rekord. Sein Sprung ist aber zu kurz, nur 113 Meter stehen zu Buche. Hayböck muss zunächst warten, da der Wind nun dreht. Nach lange Wartezeit geht er runter und macht das mehr als ordentlich. 131 Meter sind neue Bestweite, Hayböck hält hier auch den Schanzenrekord mit 138 Metern. Er kommt sicher weiter.

Gregor Deschwanden (SUI) vs. Vitaliy Kalinichenko (UKR) Auch im nächsten Duell ist die Ukraine vertreten. Vitaliy Kalinichenko fordert Gregor Deschwanden heraus. Der Schweizer beginnt und kommt immer besser mit der Schanze zurecht. Der Aufwind hilft ihm zu einer Weite von 129 Metern, die er mit dem Telemark abrundet. Kalinichenko war in der Qualifikation besser platziert, ist aber hier schon bei 116 Metern am Boden. So kommt Deschwanden klar weiter.

Yevhen Marusiak (UKR) vs. Clemens Aigner (AUT) Der Wettkampf ist eröffnet! Zunächst wird aus Luke 11 gesprungen. Im ersten Duell treten Yevhen Marusiak aus der Ukraine und Clemens Aigner aus Österreich an. Marusiak landet seinen Versuch bei 118,5 Metern, sein bester Versuch bisher hier. Gegen Aigner wird es dann natürlich laut und das trägt den Lokalmatadoren auf gute 127,5 Meter, was ihm den Sieg in diesem Duell einbringt.

Zwei Schweizer treten an Zu dritt waren sie in die Qualifikation gegangen, doch für Remo Imhof reichte es als 51. Knapp nicht für den Wettkampf. Auch Kilian Peier musste als 55. die Segel streichen. So ruhen die Schweizer Hoffnungen auf Simon Ammann und Gregor Deschwanden, die sich den 27. Platz teilen.

Schicksalsschanze für den DSV Andreas Wellinger kam in der Qualifikation unter widrigen Windbedingungen nur auf Platz 15 mit 119,5 Metern, sah seinen Sprung aber dennoch „auf einem guten Niveau“, so dass er „relativ entspannt“ in den Wettkampf gehen können. Wellinger landete 2018 als letzter Deutscher auf dem Podest in Innsbruck. Der Bergisel wurde schon oft zum Scheideweg für deutsche Hoffnungen wie etwa bei Severin Freund 2016 oder zwei Jahre später bei Richard Freitag, als beide jeweils stürzten. Karl Geigers Träume platzten 2020 und 2021 jeweils als Gesamt-Zweiter. Er tat sich ebenfalls schwer in der Qualifikation, er landete nur auf Platz 33 und damit zwei Ränge vor Pius Paschke (35.). Davor sind noch Philipp Raimund (20.) und Stephan Leyhe (30.) platziert.

ÖSV: Acht Springer sind dabei Neben Stefan Kraft war Daniel Tschofenig die positive Überraschung in der Qualifikation. Er landete auf Platz vier vor Landsmann Jan Hörl, Manuel Fettner war als Zehnter ebenfalls stark. Früh im Wettkampf werden Michael Hayböck (23.) und Clemens Aigner (25.) eingreifen. Aus der nationalen Gruppe haben es Toptalent Stephan Embacher (13.) und Jonas Schuster (47.) geschafft, während Maximilian Orter und Clemens Leitner ausgeschieden sind.

Qualifikation: Lanisek gewinnt schon wieder Nach Garmisch-Partenkirchen, wo er Quali und Wettkampf gewann, landete Anze Lanisek auch in der Qualifikation von Innsbruck mit 134 Metern auf Rang eins. Er untermauerte damit seine Ambitionen, in der Tournee-Wertung doch nochmal ein Wörtchen mitreden zu wollen. Platz zwei holte sich Stefan Kraft unter schwierigen Bedingungen mit 124,5 Metern. Dritter wurde der Tournee-Zweite Ryoyu Kobayashi. Der Pole Dawid Kubacki, im Vorjahr noch in Topform bei der Tournee, schied überraschend als 52. aus.

Wellinger führt zur Halbzeit Die deutschen Stationen Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sind absolviert und Deutschlands Titel-Hoffnung Andreas Wellinger führt die Gesamtwertung der Vierschanzentournee an. Er hat einen hauchdünnen Vorsprung von 1,8 Punkten auf Ryoyu Kobayashi aus Japan. Der Tournee-Favorit und Gesamtweltcup-Führende Stefan Kraft aus Österreich hat bereits 25,2 Punkte Rückstand auf die Spitze, gefolgt von seinen Landsleuten Manuel Fettner (-32,6 Punkte) und Jan Hörl (-34,2). In Lauerstellung befindet sich der Slowene Anze Lanisek, der nach seinem Sieg in Garmisch-Partenkirchen auf 38,2 Punkte aufschließen konnte.